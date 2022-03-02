6 идей подарков на 8 Марта: маме, сестре и любимой

Начало весны неизменно ассоциируется с Международным женским днём. И сейчас как никогда хочется видеть улыбки на лицах любимых дам. Мы собрали идеи полезных подарков для женщин, которых предстоит порадовать в этот день.
Книга «Рестарт. Как прожить много жизней»
В книге Ирины Хакамады вы найдёте рассказ о потерях и обретениях, о мотивации и энергии, о том, как включить кнопку «перезагрузки» и не бояться начинать с нуля.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Книга поможет правильно использовать прошлый опыт, включить интуицию и настроиться на перемены. Ведь каждый из нас может прожить много захватывающих жизней, нужно только на них решиться.
Диффузор с ароматом белого жасмина
Вкусный аромат может создать дома неповторимую атмосферу и расслабиться после тяжёлого рабочего дня.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Наполнение этого диффузора изготовлено на основе натуральных масел. Такой аксессуар можно установить в любой точке дома или распределить уже впитавшие в себя аромат тростниковые палочки по разным уголкам.
Хлопковое покрывало
Покрывало из хлопка серо-голубого цвета с контрастным этническим орнаментом станет отличным дополнением интерьера. Оно украшено бахромой и кисточками, которые могут стать акцентом в минималистичном дизайне.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Изделие изготовлено из прочного гипоаллергенного хлопка, поэтому станет универсальным подарком для близкого человека.
Книга о моде, стиле и музе мировых дизайнеров, Айрис Апфель
Существуют истории жизни, которые способны вдохновить любого. История Айрис — именно такая.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Айрис Апрель 97 лет, она — одна из самых экстравагантных личностей мира моды: о ней снимают фильмы, с ней заключают контракты крупнейшие мировые дома моды, о ней постоянно пишут в глянце. Эта история позволит вдохновиться позитивным мышлением и отбросить подальше мысли о возрастных «приличиях».
Ортопедическая подушка под спину
Дарить здоровье — лучшее решение для близкого человека. Ортопедическая подушка для спины станет верным другом для каждой, кто много времени проводит за офисным столом или в автомобильном кресле.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Подушка мягко поддержит поясницу и отлично компенсирует нагрузки на позвоночник.
Книга про уход за кожей
Знания в области ухода за собой никогда не бывают лишними. Сегодня на рынке представлены тысячи средств для ухода за кожей, но как в них не потеряться? Эта книга станет отличным путеводителем по миру бьюти-средств.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Авторы отвечают на вопрос «чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе». Читатель найдёт в издании рекомендации дерматолога-аллерголога с 20-летним стажем, а также конкретные ответы на самые часто задаваемые вопросы.