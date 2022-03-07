Список необходимых вещей для экстренных ситуаций и опасных путешествий

Если вы собираетесь в непростое путешествие, покоряете Эверест или просто хотите обезопасить себя в любой ситуации, особенно важно задуматься над созданием своего «тревожного чемоданчика». Собираем всё необходимое с Андреем Прокудиным, руководителем медицинского сопровождения велогонки Москва — Владивосток Red Bull Trans-Siberian Extreme.
Источник: сайт МЧС России
С чего следует начать?
Предположите, какими могут быть внезапные ситуации и сколько может потребоваться времени, чтобы их решить. От этого будет зависеть, что вам понадобится для автономного существования. Предупреждён, значит, вооружён, но, с другой стороны, подготовиться ко всему и за один раз невозможно. Поэтому «чемоданчик» придётся адаптировать под обстоятельства, в которых вы оказались.
Фото: istockphoto.com
Что всегда должно быть с собой?
Еда. Сухпродукты и пайки, сублиматы и разные пищевые добавки. Всё должно быть калорийным, питательным, а главное – компактным и с длительным сроком годности. Ложка, тарелка, кружка — всё железное.
Фляга или бутылка для воды. Также позаботьтесь о туристических фильтрах или таблетках для обеззараживания жидкости (первый вариант более универсальный). По возможности стоит подумать о небольшом котелке или другой посуде для приготовления пищи.
Фото: istockphoto.com
Документы и деньги. В идеале нужно иметь копии паспортов, водительских прав и других важных документов. Во избежание случайных повреждений их можно заламинировать. Не забудьте взять с собой наличные деньги и банковские карты. Средства всегда должны быть с собой и желательно в разных форматах.
Набор для выживания в экстремальных условиях. Сюда будет входить огромное множество всевозможных гаджетов и приспособлений.
- Нож. Это может быть мультитул с набором простых инструментов либо походный или совмещённый с ложкой и вилкой.
- Спички, желательно водостойкие.
- Средство для розжига костра.
- Герметичные пакеты.
- Верёвка.
- Фонарь. Сотового телефона может не хватить, лучше иметь с собой налобный или карманный фонарик.
- Запасные батарейки к устройствам, power bank и провода для зарядки.
- Запасной комплект нижнего белья.
- Небольшой швейный набор.
- Мыло.
Фото: istockphoto.com
К этому списку можно добавить комплект тёплых вещей и спасательное одеяло (покрывало из фольгированной плёнки, необходимое для защиты от влаги, жары и холода в экстренных случаях. – Прим. ред.).
Средства для навигации. Они также являются немаловажной частью «чемоданчика». В 99% случаев вам будет необходимо добраться до помощи или цивилизации.
- Компас.
- Карта местности.
- Часы.
- Блокнот с карандашом.
- Сигнальный огонь или свисток.
Фото: istockphoto.com
Аптечка. Сбор лекарств очень часто вызывает сложности и у опытных путешественников. Собирать её лучше под конкретный случай. Уйти в горы или поехать в соседнюю область с экскурсией — разные вещи. Также важно учитывать, есть ли у участников группы заболевания и будут ли с вами дети.
В целом принципы сбора аптечки довольно простые. Вот необходимый минимум.
- Витамины и лекарства, которые надо пить по расписанию.
- Обезболивающие и жаропонижающие.
- Средства от диареи и кишечной инфекции.
- Лекарства против аллергии.
- Пластыри.
- Бинты и ватные диски.
- Перекись водорода.
- Йод или зелёнка.
Фото: istockphoto.com
Каким должен быть сам «чемоданчик»?
Единого мнения и стандарта не существует. У одних это может быть действительно чемодан, а у других — рюкзак. Хорошо, если «ёмкость» будет обладать водонепроницаемостью и прочностью, чтобы не повредить содержимое при транспортировке. А дальше решать вам.