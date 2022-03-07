Список необходимых вещей для экстренных ситуаций и опасных путешествий

Рассказываем, что всегда должно быть под рукой.

Если вы собираетесь в непростое путешествие, покоряете Эверест или просто хотите обезопасить себя в любой ситуации, особенно важно задуматься над созданием своего «тревожного чемоданчика». Собираем всё необходимое с Андреем Прокудиным, руководителем медицинского сопровождения велогонки Москва — Владивосток Red Bull Trans-Siberian Extreme.

«Тревожным чемоданчиком» принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны ЧП, будь то землетрясение, наводнение или пожар. Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование, если поблизости нет воды, еды и крыши над головой.

Источник: сайт МЧС России

С чего следует начать?

Предположите, какими могут быть внезапные ситуации и сколько может потребоваться времени, чтобы их решить. От этого будет зависеть, что вам понадобится для автономного существования. Предупреждён, значит, вооружён, но, с другой стороны, подготовиться ко всему и за один раз невозможно. Поэтому «чемоданчик» придётся адаптировать под обстоятельства, в которых вы оказались.

Фото: istockphoto.com

Что всегда должно быть с собой?

Еда. Сухпродукты и пайки, сублиматы и разные пищевые добавки. Всё должно быть калорийным, питательным, а главное – компактным и с длительным сроком годности. Ложка, тарелка, кружка — всё железное.

Фляга или бутылка для воды. Также позаботьтесь о туристических фильтрах или таблетках для обеззараживания жидкости (первый вариант более универсальный). По возможности стоит подумать о небольшом котелке или другой посуде для приготовления пищи.

Фото: istockphoto.com

Документы и деньги. В идеале нужно иметь копии паспортов, водительских прав и других важных документов. Во избежание случайных повреждений их можно заламинировать. Не забудьте взять с собой наличные деньги и банковские карты. Средства всегда должны быть с собой и желательно в разных форматах.

Набор для выживания в экстремальных условиях. Сюда будет входить огромное множество всевозможных гаджетов и приспособлений.

Нож. Это может быть мультитул с набором простых инструментов либо походный или совмещённый с ложкой и вилкой.

Спички, желательно водостойкие.

Средство для розжига костра.

Герметичные пакеты.

Верёвка.

Фонарь. Сотового телефона может не хватить, лучше иметь с собой налобный или карманный фонарик.

Запасные батарейки к устройствам, power bank и провода для зарядки.

Запасной комплект нижнего белья.

Небольшой швейный набор.

Мыло.

Фото: istockphoto.com

К этому списку можно добавить комплект тёплых вещей и спасательное одеяло (покрывало из фольгированной плёнки, необходимое для защиты от влаги, жары и холода в экстренных случаях. – Прим. ред.).

Средства для навигации. Они также являются немаловажной частью «чемоданчика». В 99% случаев вам будет необходимо добраться до помощи или цивилизации.

Компас.

Карта местности.

Часы.

Блокнот с карандашом.

Сигнальный огонь или свисток.

Фото: istockphoto.com

Аптечка. Сбор лекарств очень часто вызывает сложности и у опытных путешественников. Собирать её лучше под конкретный случай. Уйти в горы или поехать в соседнюю область с экскурсией — разные вещи. Также важно учитывать, есть ли у участников группы заболевания и будут ли с вами дети.

В целом принципы сбора аптечки довольно простые. Вот необходимый минимум.

Витамины и лекарства, которые надо пить по расписанию.

Обезболивающие и жаропонижающие.

Средства от диареи и кишечной инфекции.

Лекарства против аллергии.

Пластыри.

Бинты и ватные диски.

Перекись водорода.

Йод или зелёнка.

Фото: istockphoto.com

Каким должен быть сам «чемоданчик»?

Единого мнения и стандарта не существует. У одних это может быть действительно чемодан, а у других — рюкзак. Хорошо, если «ёмкость» будет обладать водонепроницаемостью и прочностью, чтобы не повредить содержимое при транспортировке. А дальше решать вам.