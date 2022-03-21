Готовим фрикадельки как из IKEA. Пошаговый ПП-рецепт

Есть тут любители фрикаделек из IKEA? Приготовить их не так сложно, как кажется. Всего за час (вместе с заморозкой и запеканием) можно будет повторить у себя на кухне это полюбившееся многим блюдо. Получается почти точь-в-точь. Кстати, можно наготовить впрок и хранить в морозильнике — очень удобно, всегда есть готовое и вкусное блюдо под рукой.

Вам понадобятся:

фарш — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

специи (соль, перец, сушёный чеснок, паприка, чили) по вкусу.

К фаршу добавляем мелко рубленный лук. Далее идут яйцо, панировочные сухари и специи. Хорошо перемешиваем фарш со всеми ингредиентами до однородности. Начинаем формировать маленькие фрикадельки.

Когда всё слепили, отправляем на 20 минут в морозилку. По истечении этого времени жарим фрикадельки на капле растительного масла 10 минут. Далее собираем всё в форму для запекания и отправляем в духовку под фольгой ещё на 20 минут, а затем подаём.

В качестве гарнира идеально подойдут бланшированные брокколи.

Пошаговый рецепт можно посмотреть в альбоме.