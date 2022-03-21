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Пошаговый рецепт традиционных шведских фрикаделек из IKEA, фото, советы, фирменные мясные фрикадельки

Готовим фрикадельки как из IKEA. Пошаговый ПП-рецепт
Тереза Данилова
Как приготовить ПП-фрикадельки дома
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Скучать по любимому блюду не придётся.

Есть тут любители фрикаделек из IKEA? Приготовить их не так сложно, как кажется. Всего за час (вместе с заморозкой и запеканием) можно будет повторить у себя на кухне это полюбившееся многим блюдо. Получается почти точь-в-точь. Кстати, можно наготовить впрок и хранить в морозильнике — очень удобно, всегда есть готовое и вкусное блюдо под рукой.

Как приготовить ПП-бургер дома. Пошаговый рецепт Как приготовить ПП-бургер дома. Пошаговый рецепт
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Вам понадобятся:

  • фарш — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • специи (соль, перец, сушёный чеснок, паприка, чили) по вкусу.

К фаршу добавляем мелко рубленный лук. Далее идут яйцо, панировочные сухари и специи. Хорошо перемешиваем фарш со всеми ингредиентами до однородности. Начинаем формировать маленькие фрикадельки.

Когда всё слепили, отправляем на 20 минут в морозилку. По истечении этого времени жарим фрикадельки на капле растительного масла 10 минут. Далее собираем всё в форму для запекания и отправляем в духовку под фольгой ещё на 20 минут, а затем подаём.

В качестве гарнира идеально подойдут бланшированные брокколи.

Пошаговый рецепт можно посмотреть в альбоме.

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