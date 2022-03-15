Как приготовить ПП-бургер дома. Пошаговый рецепт

Если очень хочется бургер, позволить себе вкусность можно, даже если вы придерживаетесь здорового питания. Нужно только знать, как правильно приготовить блюдо, чтобы оно было максимально полезным. Предлагаем попробовать достойную альтернативу вредным, жирным и калорийным бургерам из ресторанов быстрого питания.

Ингредиенты рассчитаны на четыре бургера.

Вам понадобятся:

булочки из цельнозерновой муки — 4 шт.;

фарш из индейки — 200 г;

лук — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

листья салата — 4 веточки;

красный лук — 1 шт.;

сыр маложирный любой — 4 ломтика;

сметана — 50 г;

горчица дижонская — 1 ч. л.;

томатная паста — 1 ч. л.;

специи по вкусу.

Первым делом готовим котлеты. К фаршу добавляем измельчённый лук, специи (например, сушёный чеснок, паприку, соль и перец), хорошо перемешиваем и формируем котлеты. Жарим на сухой сковороде под крышкой на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета и готовности.

Булочки нарезаем пополам и подсушиваем в тостере. Все овощи нарезаем кружочками. Для соуса смешиваем все ингредиенты (сметану, горчицу и томатную пасту), добавляем немного соли. Начинаем собирать бургеры: половину булочки смазываем соусом, далее кладём лук, лист салата, помидор, котлету и все оставшиеся ингредиенты по очереди. Закрываем второй булочкой и подаём. Готово!

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