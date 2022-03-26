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Сериалы для всей семьи, какие сериалы про спорт посмотреть в 2022 году?

5 вдохновляющих спортивных сериалов для хорошего вечера
Наида Саидова
5 вдохновляющих сериалов
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Художественные и документальные многосерийки, которые особенно понравятся фанатам Хэмилтона, Джордана и Скалы.

Иногда хочется не просто узнать историю, рассказанную с экрана, а следовать за ней на протяжении долгого времени. Именно для таких случаев создали сериалы. Мы собрали несколько лент, которые вдохновят вас на перемены в жизни.

«Молодой Скала» (2021)

Сериал, рассказывающий о детстве и юношестве спортсмена и актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона.

Фото: Кадр из сериала «Молодой скала»

В картине много самоиронии и самого Скалы, картинка очень атмосферная, а факты биографии складываются в захватывающий сюжет. Очень лёгкий сериал, который учит не сдаваться, верить в себя и прилагать усилия, чтобы стать легендой.

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«Регби» (2021)

Российская лента рассказывает непростую историю спортсменов, которые решают начать с чистого листа.

Фото: Кадр из сериала «Регби»

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя уходит из спорта из-за конфликта с тренером и решает попробовать себя в женском регби. В клубе она встречает бывшего боксёра Максима, вместе с которым начинает бороться за место в мире этого бескомпромиссного спорта.

«Формула 1. Драйв выживания» (2019 — ...)

Документальный сериал про мир Формулы 1. Фанатам Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона смотреть обязательно.

Фото: Кадр из сериала «Формула 1. Драйв выживания»

Сериал дарит болельщикам возможность наблюдать не только за процессом тренировок и заездов гонщиков, но и приоткрывает занавес в мир их личной жизни и быта. Drive to Survive — отличная качественная работа, посвящённая захватывающему миру гонок.

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«Последний танец» (2020)

Эти 10 серий о великом Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х станут отличным экскурсом в мир американского баскетбола той эпохи.

Фото: Кадр из сериала «Последний танец»

Всем любителям баскетбола и олдскула придётся по душе такая досконально рассказанная история команды во главе с именитым баскетболистом. Сериал стал самым популярным документальным фильмом в истории телеканала ESPN. Картину посмотрели около 6 млн телезрителей.

RideThePlanet (2011 — ...)

Это не просто сериал, а целый проект о фрирайде и путешествиях с красивой картинкой.

Фото: RideThePlanet.ru

«Проект российский, независимый, авторский и фактически является первым подобным в России. За время существования проекта создано уже более 40 документальных фильмов – съёмки проходили в разных горных районах планеты – российском Кавказе, в Японии, Кашмире, Норвегии, Грузии, Абхазии, Альпах, Киргизии, Казахстане, Африке, Лофотенских островах, в Заполярье, Крыму и на Камчатке», — рассказывает создатель проекта Константин Галат.

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