3 простых рецепта домашнего скраба для проблемных мест. Они сделают кожу более подтянутой

Как сделать скраб для тела дома?



Рассказываем вместе с основательницей косметического бренда.

Натуральные средства по уходу за кожей сейчас в моде, и домашние скрабы не исключение. Они отшелушивают ороговевшую кожу, выравнивают тон и улучшают кровообращение. Несмотря на то что организм и сам справляется с этими задачами, с возрастом естественные процессы обновления замедляются. Как итог омертвевшие клетки накапливаются и закупоривают поры, делая кожу сухой и тусклой. Тут на помощь приходит скрабирование, которое можно выполнять и в домашних условиях.

Анна Шарова косметический химик-технолог, основательница собственного бренда косметики Главная задача скраба — мягкое отшелушивание и питание кожи.

В чём польза скраба для тела

Скрабы очищают кожу от загрязнений, смягчают и питают её, нормализуют работу сальных желёз, обладают массажным эффектом, стимулируя регенерацию тканей. В результате кожа становится упругой, сияющей, улучшаются тон и процесс микроциркуляции. Польза такой процедуры ещё в том, что она подготавливает кожу к нанесению других бьюти-средств. После скрабирования увлажняющий лосьон или молочко впитываются глубже, эффективнее воздействуя на кожу.

Фото: istockphoto.com

Анна: Главная задача скраба — мягкая эксфолиация (пилинг, отшелушивание) и питание кожи. Но увлекаться процедурой не стоит: 1-2 раз в неделю будет достаточно. Здесь важно отметить, что подобного рода скрабы не подходят для кожи лица, так как твёрдые частички в их составе достаточно агрессивны. Использовать продукт для нежной кожи губ нужно очень аккуратно. Удел таких средств — проблемные зоны тела: живот, ягодицы. Проводить процедуру для тела в домашних условиях можно. Сделать скраб своими руками несложно.

Как сделать скраб

Сахарный

Возьмите одну чайную ложку сахара и добавьте две столовые ложки жирного масла, например, кокосового или ши, чтобы обеспечить коже мягкость. Перемешайте ингредиенты, массажными движениями нанесите на участки тела, а затем смойте. Чтобы не травмировать кожу, соотношение ингредиентов по весу можно рассматривать как 1:3 (сахар и масло соответственно). Если хочется более выраженного эффекта, то смешать компоненты можно в пропорции 1:2.

Фото: istockphoto.com

Солевой

Вам понадобятся одна чайная ложка морской соли и три столовых ложки мёда. Тщательно размешайте ингредиенты до однородной массы. Затем круговыми движениями нанесите на проблемные участки тела и через несколько минут смойте тёплой водой. Однако здесь нужно помнить о принципе «не сыпь мне соль на рану». Если на коже имеются небольшие дефекты, например, открытые раны, соль спровоцирует раздражение и жжение.

Кофейный

Молотые зёрна (лучше брать среднего или мелкого помола) хорошо отшелушивают омертвевшие клетки и тонизируют кожу. Перемешайте в равных пропорциях 3-4 столовых ложки кофейной гущи и кокосового масла. Добавьте в состав пару капель эфирного масла, например, грейпфрута или лаванды — но только если на них нет аллергии. Аккуратно нанесите массу на кожу, выполняя скрабирование круговыми движениями, без надавливания. После завершения процедуры смойте остатки скраба тёплой водой.