Забота о здоровье не ограничивается только тренировками и питанием — после занятий кожа и волосы нуждаются в особом уходе.

Что должно быть в спортивной сумке? 5 популярных бьюти-товаров

Анна Дробышева коуч по здоровому образу жизни, член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, эксперт iHerb Что может пригодиться перед тренировкой и после неё? Какие бьюти-средства наиболее популярны в России?

Тело постоянно требует ухода. Особенно важно заботиться о себе, если вы регулярно подвергаетесь нагрузкам из-за активного образа жизни и занятий спортом. Обильное потоотделение вымывает из организма микроэлементы и витамины, а микротравмы негативно сказываются на коже: синяки, ссадины и потёртости приносят мало радости.

Сделать занятия спортом максимально комфортными, а последствия для внешности — исключительно приятными помогут специальные средства. Рассказываем о наиболее популярных вариантах.

Увлажняющие кремы

Плавание часто рекомендуют как общеукрепляющий вид активности. Оно действительно чрезвычайно полезно: мышцы приходят в тонус, подтягивается кожа, растёт общая выносливость, и даже за короткое занятие сжигается немало калорий.

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Но нужно иметь в виду, что вода в бассейне, как правило, обработана хлоркой. Нежная кожа от такого соседства может краснеть и шелушиться. Поэтому сразу после водных процедур лучше воспользоваться успокаивающими гелями, например, от Dove или с алоэ от Sunfood. Также можно взять с собой увлажняющий крем. Их предлагают многие бренды, например, St. Ives, Mild by Nature и др.

Питательные восстанавливающие кремы

Из-за стремительного похудения кожа может потерять былую упругость, стать вялой или обзавестись растяжками. Помочь ей можно питательными кремами и мазями. Вариантов немало: среди них и Andalou Naturals, и Mason Natural, и многие другие. Тем, кому не по душе косметика с выраженным запахом, подойдёт восстанавливающий крем без отдушек от Eucerin. А в залах единоборств за рубежом большой популярностью пользуются разноцветные тайские мази.

Средства личной гигиены

Пачка влажных салфеток в тренировочной сумке сделает занятия куда комфортнее и гигиеничнее (конечно, по возможности не стоит заменять ими душ). А для очистки кожи после тяжёлой работы совсем не лишними будут органические спонжи и дезинфицирующие салфетки.

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Хорошим очищающим эффектом обладают влажные салфетки для снятия макияжа. Можно подумать и о средствах для глубокой очистки кожи, например, от Desert Essence или Andalou Naturals.

Коллаген

Йога — прекрасная дисциплина, которая даёт качественную нагрузку на тело и вместе с тем улучшает осанку и растяжку. Чтобы связки и суставы лучше справлялись с непривычными асанами, имеет смысл включить в рацион коллаген. Эта добавка обеспечивает связки необходимым для развития и восстановления белком и в целом улучшает состояние кожи и волос. Ведь коллаген — основной строительный материал для связующих тканей в организме.

Массажное масло

Важно не забывать о восстановлении. Специалисты предлагают множество вариантов: разминка в конце тренировки, хамам или сауна, сбалансированное питание. Не стоит забывать и про здоровый сон и расслабляющий массаж. Для него пригодятся масла, такие как Solutions от Now Foods или марокканское аргановое масло для тела. Они сделают процесс более приятным и придадут коже упругость и лоск.

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Для максимально качественного восстановления можно позволить себе расслабляющие ванны с солью Эпсома.