Голодание, пожалуй, худшее, что вы можете сделать и для похудения, и для организма в целом.

Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть и не навредить здоровью

Зачем нужна схема питания

Нет универсального количества приёмов пищи в день, чтобы похудение было эффективным и безвредным. Главное — не голодать, потому что любое ограничение приводит к срывам, перееданию, замедлению обмена веществ, инсулинорезистентности.

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На данный момент наиболее физиологическим и подходящим для большинства людей остаётся трёхразовый рацион. Он предполагает завтрак, обед и ужин — без каких-либо перекусов. Такая организация питания помогает нормализовать углеводный обмен и предупредить патологии с любой его стороны, особенно инсулинорезистентность.

В диете важен не только режим питания, но и норма калорий, которую логично разделить на три основных приёма пищи:

завтрак — 30%;

обед — 35%;

ужин — 25%;

два перекуса (если без них вы не можете обойтись) — 10%.

Такая схема комфортна для деятельности желудочно-кишечного тракта и не травмирует психику.

Если вы привыкли именно к трёхразовому питанию, во время завтрака и ужина нужно употребить по 1/4 от суточного количества калорий, а в обед — оставшуюся половину, потому что именно в это время у человека усиленно работает пищеварение.

При расчёте четырёхразового питания калории распределяются так:

первый приём пищи — 30%;

второй — 15%;

третий — 35%;

четвёртый — 20%.

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Что мы получаем, придерживаясь конкретного режима питания?

Безвредное сжигание жировых отложений

Инсулин не вырабатывается в тот момент, когда переварилась пища. Отсутствие в крови этого гормона приводит к тому, что не откладывается жир, организм начинает сжигать накопленные ранее жировые отложения.

Контроль потребляемой пищи и калорий

При системном питании легче контролировать дневной калораж. Вы можете заранее разместить по контейнерам каждый приём пищи, рассчитав калорийность порций.

Голод «по часам»

Организм привыкает к определённому расписанию и подаёт признаки голода каждый день в одно и то же время. Это защищает от срывов, «пустых» перекусов и переедания.

Индивидуальная норма калорий

При расчёте суточной калорийности рациона необходимо учесть много факторов: возраст, пол, вес, рост, сон, физическую активность. Сделать точный расчёт до грамма поможет биоимпедансометрия — обследование, которое определяет количество воды, жировой и мышечной тканей в организме.

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Если возможности пройти консультацию у специалиста нет, можно использовать формулу Миффлина-Сан Жеора.

Мужчины: (10 x вес (кг) + 6,25 x рост (см) — 5 x возраст (г.) + 5) x КА.

Женщины: (10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г.) – 161) x КA.

КA — это коэффициент физической активности:

минимальная активность (при сидячей работе) — 1,2;

слабая активность (1-2 короткие тренировки в неделю или прогулки пешком) — 1,375;

средняя активность (3-4 тренировки в неделю) — 1,55;

высокая активность (занятия до пяти раз в неделю больше часа) — 1,725.

При сбалансированном питании на диете калорийность рациона нужно снизить не более чем на 500 ккал по сравнению с обычной ежедневной нормой.

Нижний порог калорийности для женщин составляет 1200 ккал в день, а для мужчин — 1800 ккал.

Есть, нельзя голодать

Диетическое питание должно быть полноценным и регулярным, а не скудным и раз в сутки.

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В завтрак, обед и ужин следует включать белки, полезные жиры и сложные углеводы. Индекс насыщения диетического рациона должен быть адекватным, чтобы давать необходимую энергию и силы и не привести к истощению и дефицитам в организме.

Стремление калорийности блюд к нулю вредит эндокринной системе, повышает гормон стресса кортизол, снижает гормон сытости лептин, ухудшает общее состояние.

Безусловно, на здоровой диете не допускается употребление рафинированных продуктов, сахара, желательно ограничить фруктозу и продукты, которые могут привести к воспалениям (например, переработанные продукты, трансжиры и т. п.).

Составьте рацион на основе белого мяса курицы или индейки, яиц, нежирного творога (источник белка), полезных жиров (орехи, рыба, льняное или оливковое масло), сложных углеводов (гречка, киноа) и, конечно же, наполните приёмы пищи зелёными овощами и зеленью — главными источниками клетчатки, которая необходима для полноценной работы кишечника.

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Не забывайте о водном балансе. Ежедневно выпивайте не менее 1,5 л чистой воды. Примерная норма рассчитывается по формуле: 30 мл на 1 кг веса.

Основные принципы здорового похудения

Небольшой дефицит калорий.

Полноценный сон (7-8 часов, ложимся до полуночи).

Достаточное количество воды.

Наличие трёх полноценных приёмов пищи (пропуск хотя бы одного может провоцировать переедание).

Достаточная двигательная активность (например, 8 тыс. шагов в день и 2-3 тренировки в неделю).

Полный или частичный отказ от алкоголя.