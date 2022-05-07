Как сделать эффектный кадр в позе из йоги? 3 асаны для красивой фотосессии
Сложные перевёрнутые позы не предлагаем.
В позе лотоса, наверное, не фотографировался только самый ленивый. Но есть немало других асан, которые хорошо подчёркивают формы тела и эффектно смотрятся в кадре. Подготовили для вас несложные упражнения, которые под силу выполнить каждому.
Элина Ишмуратова
тренер по йоге в Pride Fitness
Рассказывает о красивых позах, которые будут хорошо смотреться в кадре.
Поза лука
Техника выполнения
- Лягте на живот, руки вытяните вдоль туловища.
- Протяните руки к ногам и возьмитесь за голеностопные суставы с внутренней или внешней стороны.
- Захватите ладонями голеностопные суставы с внутренней или внешней стороны. Если не получается, используйте ремень.
- Корпус тела и грудь тяните наверх для того, чтобы выпрямить ноги.
- Старайтесь вытянуть позвоночник и шею. Плечи при этом отводите назад, раскрывая грудную клетку.
- Лопатки направляйте друг к другу и вниз.
- Взгляд может быть направлен вперёд.
- Напрягайте только мышцы ног, мышцы рук и спины должны быть расслаблены.
Элина: В конечном положении старайтесь свести вместе колени и голени. При выполнении упражнения обязательно следите за дыханием, не задерживайте его. В асане следует оставаться до одной минуты, затем с выдохом опуститесь на живот, вытяните тело и расслабьтесь.
Фото: Из личного архива Элины Ишмуратовой
Половинная поза Луны
Техника выполнения
- Встаньте прямо, стопы вместе, руки расположены вдоль тела, голову держите прямо.
- Наклонитесь вперёд и приподнимите корпус до параллели с полом, опуская руки на пол под плечи (для облегчения можно использовать кирпичи).
- Поднимите прямую левую ногу вверх до линии с тазом, одновременно разворачивая и раскрывая левое бедро в сторону.
- Сохраняйте баланс с опорой на правую ногу и руку.
- Разверните грудную клетку влево и поднимите левую руку вверх.
- Направьте пальцы левой ноги на себя, чтобы удерживать баланс.
- Тянитесь левой ногой назад, а опорной рукой отталкивайтесь от пола.
При этом не забывайте держать спину прямо, взгляд направлен вверх, дыхание спокойное. Можно находится в асане до минуты, а затем повторить её в другую сторону.
Фото: istockphoto.com
Поза благородного воина 1
Техника выполнения
- Встаньте прямо, стопы вместе, руки расположены вдоль тела, голову держите прямо.
- Сделайте широкий шаг правой ногой назад.
- Правую стопу плотно прижмите к полу и разверните её примерно под углом 45 градусов пяткой внутрь.
- Максимально выпрямите правую ногу и согните левое колено так, чтобы угол оказался 90 градусов, а бедро было параллельно полу.
- Вытяните прямые руки вверх, ладони при этом сложите на уровне груди.
- Грудь отведите немного назад, увеличивая прогиб.
- Подтяните живот, вытягивайтесь макушкой наверх, дышите свободно, взгляд направлен вверх, на ладони.
На выдохе опустите ладони и выйдите из позы. Повторите упражнение на другую сторону.
Фото: istockphoto.com
Начните своё обучение с простых поз, а потом можете пробовать и другие, более сложные асаны.