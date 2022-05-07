Как сделать эффектный кадр в позе из йоги? 3 асаны для красивой фотосессии

В позе лотоса, наверное, не фотографировался только самый ленивый. Но есть немало других асан, которые хорошо подчёркивают формы тела и эффектно смотрятся в кадре. Подготовили для вас несложные упражнения, которые под силу выполнить каждому.

Элина Ишмуратова тренер по йоге в Pride Fitness Рассказывает о красивых позах, которые будут хорошо смотреться в кадре.

Поза лука

Техника выполнения

Лягте на живот, руки вытяните вдоль туловища.

Протяните руки к ногам и возьмитесь за голеностопные суставы с внутренней или внешней стороны.

Захватите ладонями голеностопные суставы с внутренней или внешней стороны. Если не получается, используйте ремень.

Корпус тела и грудь тяните наверх для того, чтобы выпрямить ноги.

Старайтесь вытянуть позвоночник и шею. Плечи при этом отводите назад, раскрывая грудную клетку.

Лопатки направляйте друг к другу и вниз.

Взгляд может быть направлен вперёд.

Напрягайте только мышцы ног, мышцы рук и спины должны быть расслаблены.

Элина: В конечном положении старайтесь свести вместе колени и голени. При выполнении упражнения обязательно следите за дыханием, не задерживайте его. В асане следует оставаться до одной минуты, затем с выдохом опуститесь на живот, вытяните тело и расслабьтесь.

Фото: Из личного архива Элины Ишмуратовой

Половинная поза Луны

Техника выполнения

Встаньте прямо, стопы вместе, руки расположены вдоль тела, голову держите прямо.

Наклонитесь вперёд и приподнимите корпус до параллели с полом, опуская руки на пол под плечи (для облегчения можно использовать кирпичи).

Поднимите прямую левую ногу вверх до линии с тазом, одновременно разворачивая и раскрывая левое бедро в сторону.

Сохраняйте баланс с опорой на правую ногу и руку.

Разверните грудную клетку влево и поднимите левую руку вверх.

Направьте пальцы левой ноги на себя, чтобы удерживать баланс.

Тянитесь левой ногой назад, а опорной рукой отталкивайтесь от пола.

При этом не забывайте держать спину прямо, взгляд направлен вверх, дыхание спокойное. Можно находится в асане до минуты, а затем повторить её в другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза благородного воина 1

Техника выполнения

Встаньте прямо, стопы вместе, руки расположены вдоль тела, голову держите прямо.

Сделайте широкий шаг правой ногой назад.

Правую стопу плотно прижмите к полу и разверните её примерно под углом 45 градусов пяткой внутрь.

Максимально выпрямите правую ногу и согните левое колено так, чтобы угол оказался 90 градусов, а бедро было параллельно полу.

Вытяните прямые руки вверх, ладони при этом сложите на уровне груди.

Грудь отведите немного назад, увеличивая прогиб.

Подтяните живот, вытягивайтесь макушкой наверх, дышите свободно, взгляд направлен вверх, на ладони.

На выдохе опустите ладони и выйдите из позы. Повторите упражнение на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Начните своё обучение с простых поз, а потом можете пробовать и другие, более сложные асаны.