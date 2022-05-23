Что нужно, чтобы научиться летать на дроне? Это популярный спорт и востребованная работа

Одна из мечт человечества — летать как птицы. Учёные и конструкторские бюро давно разрабатывают разные устройства, чтобы воплотить фантазии в реальность. И пускай мы не можем лично подниматься над землёй, но посмотреть на неё с высоты, а тем более на большой скорости — вполне. И помогают в этом дроны.

Дмитрий Малышко организатор и комментатор гонок по дрон-рейсингу С шести лет я занимаюсь радиоуправляемыми моделями. Причём под радиоуправляемыми моделями подразумеваются машинки, лодочки, самолётики и коптеры. Могу их сам собрать и управлять ими.

Дмитрий Малышко Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Родом из династии моделистов

Мой папа – чемпион Москвы времён Советского Союза по кордовым авиамоделям и один из первых, кто в нашей стране начал увлекаться радиоуправляемыми самолётами. Мой брат – многократный чемпион по радиоуправляемым машинкам и тоже умеет летать на самолётиках и вертолётиках. Но он больше ушёл в бизнес, а вот я глубже увлёкся этим хобби.

Шесть лет назад мне удалось открыть свой игровой клуб в Одинцово. Клуб, для увлечённых моделизмом. Мы там строили трассы для машинок, у нас было своё кафе, техническая зона и небольшой магазинчик. Так совпало, что именно в это время стали появляться дроны.

Мы повесили в клубе сетку и начали устраивать гонки дронов. С того момента я увлёкся ещё и организацией таких гонок, а дальше всё «завертелось».

Несколько лет подряд я организую гонки на дронах в рамках фестиваля «Небо».

Ежегодный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» пройдёт 28 и 29 мая на аэродроме «Чёрное» в Балашихе. Узнать программу и купить билеты можно на сайте мероприятия

В рамках форума «Армия» мы делаем «дрон-биатлон», и это, наверное, одно из самых крутых шоу с квадрокоптерами в нашей стране. Если говорить именно про гонки дронов, они для увлечённых, а биатлон — это именно шоу на стыке компьютерных игр и технического творчества. Там взрываются сами дроны, с их помощью взрываются самолёты, всё горит и куча пламени вокруг. Всё это шоу продолжается час, и его можно посмотреть от начала до конца. Чего не скажешь о классических гонках на дронах, которые длятся по 12 часов.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

История первых полётов на дронах

Началось всё с ребят-энтузиастов из Австралии, где-то в 2012 году. Они собрали простые квадрокоптеры, взяв для каждого четыре самолётных двигателя, четыре пропеллера, крестообразную раму, на которую установили камеру, и стали пробовать летать. Максимально простая конструкция размером 300-400 мм по диагонали, которая летала не очень быстро, но прикольно.

Австралийцы сразу выложили в сеть видео – оно завирусилось. Там до сих пор очень много просмотров. Они летали по лесу под музыку из «Звёздных войн».

Из-за диодов на их дронах получилось ощущение, что это настоящие космические гонки.

Вообще, идея брать самолётики с камерами появилась ещё лет 20 назад. Такую штуку я впервые собирал для олигарха Сергея Полонского.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Где-то в 2013 году дроны долетели и до России. Появились ребята в Москве, которые этим увлеклись и стали собирать свои беспилотники.

В 2016 году в Дубае прошёл первый чемпионат мира по гонкам на дронах. Призовой фонд был $ 1 млн. Тогда первое место занял Люк Баннистер из Англии, выиграв $ 250 тыс., а третье место завоевал Вова Мещеряков, получив $ 50 тыс.

Почему там были такие высокие призовые? У шейхов есть особенность: если они чем-то увлекаются, то готовы тратить на это крупные деньги.

Гонки на дронах в России

Самые первые соревнования в Москве проходили на парковках торговых центров. Ребята приходили ночью, давали «косарь» охраннику, чтобы он не трогал, и всё.

Ребята летали на пустых парковках между столбами, придумывая себе трассы и обговаривая правила.

В то время дроны при падении ломались, разваливались, приходилось их сразу чинить. Сейчас конструкции стали крепче и надёжнее. Бывает, конечно, что ломаются, но это ведь спорт.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Сегодня пилоты собирают не один дрон, а сразу три или пять машин, часто абсолютно одинаковых. Они настроены как один и также летают, хотя бывают, конечно, незначительные погрешности.

На одной машине лучше моторы — это дрон для финала, другой будет подходить для тренировки, а третий — квалификация.

Пару лет назад появились национальные соревнования, которые проходят под флагом Федерации авиационного спорта России. В дисциплине по дрон-рейсингу дают звания «мастер спорта», пилоты получают разряды и могут на чемпионат Европы выезжать. А ещё существуют две коммерческие лиги: Drone Sport Global и Russian Drone Racing.

Drone Sport Global — лига Ростеха, они проводят соревнования в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

Russian Drone Racing — это лига, которую делают настоящие гики. Они стараются объединять всех увлечённых пилотов в нашей стране. Они делают подробный календарь всех соревнований – коммерческих, клубных, частных. Можно мониторить всю страну и выбирать те гонки, которые вам подходят.

В России очень много соревнований. Крупные гонки точно проходят раз в месяц. Простые клубные сборы или тусовки — чуть ли не каждую неделю.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

От простой игрушки до престижной работы

Дрон-рейсинг — компьютерная игра в реальности, при этом есть реальные законы физики и инновационные технологии. Здесь нет Cntrl+C и Cntrl+V, только реальный дрон в руках и техническая мысль. Образовалось множество обучающих курсов, которые помогают поставить мозг на место.

Лётная теория и практика учат собирать, управлять, чинить дроны, а ещё быстро ориентироваться в пространстве.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Можно выбрать себе профориентацию: пойти в спорт и участвовать в гонках, погрузиться в науку, занимаясь разработкой и конструированием, или посвятить себя творчеству, став фото-видеооператором.

В нашей стране много первоклассных пилотов, например, Платон Максимов — один из сильнейших видеооператоров дронов. Снимает клипы для Элджея и Моргенштерна. Ещё есть Володя, который снимал Российскую Дрифт Серию. Есть ребята, которые научились отлично собирать дроны и сейчас работают в Кронштадте, делают беспилотники для оборонного сектора. Между прочим, есть вакансии оператора дронов, чтобы буйки на айсберг вешать.

Умение профессионально управлять квадрокоптером — очень востребованная профессия.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Стать пилотом может каждый

Первым делом идём на Алиэкспресс, ищем там простой дрончик и покупаем его. Комплекты со всем необходимым для полётов там бывают за 15-20 тыс. рублей. За эти деньги он будет хорошим и соответствовать всем соревновательным правилам. Дальше начинаете летать дома, сделав себе пару фигур, колечек и тоннелей. Когда «поставите себе руки» дома — поезжайте на гонку.

Если вдруг вас стало захватывать с головой, покупайте всё по частям. Скажу сразу — это будет дороже, но качественнее.

При покупке «готового» дрона вы можете полностью осмыслить, нравится вам эта затея или нет. Если не понравится, то и жалеть особо денег не будете. Просто выложите его на продажу, и всё. Денежка вернётся, и удовольствие вы тоже получите. Или вы уже понимаете, что летаете хорошо, начинаете хотеть большего, соперников обгонять, то есть уже начинаете заморачиваться — тогда и пульт станет круче, и дрон тоже.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Мы всегда шутим между собой, что любая электроника работает на «синем» дыме. Пока он не выйдет из электроники — всё работает, а если дым вышел — суши вёсла. В дронах такая история постоянна. В них регулярно что-то горит.

Крутые пилоты выигрывают гонки ещё и за счёт умения правильно покрывать дроны защитным лаком.

У дронов есть большое преимущество – ими могут управлять абсолютно все, даже люди, имеющие ограничения в состоянии здоровья. В марте этого года в Турции проходил женский чемпионат, где наша девочка Наташа заняла второе место.

А выиграла девочка с ДЦП из Италии. Она на колясочке и не сильно подвижная, но летает на дронах просто чума.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Три простых и важных правила

Первое правило — это техника безопасности. Если вы пришли на площадку, где летают другие пилоты, не надо включать свой дрон и сразу взлетать. Вы можете перебить чужой сигнал, что может стать серьёзной проблемой для окружающих. Узнайте, где и какой канал свободен, а лучше дождитесь, когда все сядут.

Уважайте других пилотов.

Второе — наличие кнопки, выключающей обороты двигателей. Если другой пилот включил канал и вы начинаете видеть на экране или в очках его картинку, значит, вы переключились, а ваша машина осталась без контроля. Если теряется сигнал, ваш дрон будет продолжать лететь на безумной скорости в непонятном направлении, а это уже опасно.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Гоночный дрон весит 350 граммов и на скорости в 100 км/ч в час это примерно 350 кг ударной мощи.

Третье — правильная зарядка батарей. Если заряжаете дома — пользуйтесь пакетом для литий-ионных аккумуляторов. Если в машине, не заряжайте батареи в жару и когда вы не видите, что происходит. Я знаю случаи, когда у увлечённых авиамоделистов сгорали машины. Они оставляли на зарядке в багажнике вертолётики, а батарейки начинали гореть.

Воздух небезграничен

Запреты, конечно, есть. Все профессиональные дроны и те, которые весят больше 150 граммов, обязаны быть зарегистрированы, с этим проблем особых нет и всю информацию можно найти на сайте Росавиации. Если вертолётик упадёт или потеряется, его найдут, идентифицируют и вернут вам.

В административных местах – Красная площадь, парк Победы, зоны аэропортов и т.д. — летать запрещено.

Везде есть таблички. Если дрон упадёт на людей или попадёт в самолёт, будет совсем не смешно.

Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Если говорить об организации соревнований, здесь надо запрашивать воздух. Это довольно сложный процесс, на котором все организаторы попадаются. Самое простое — сделать гоночную трассу, закрытую сеткой сверху. В этом случае трасса будет считаться «закрытой» и никто вас не потревожит. Главное, чтобы пилоты не летали рядом с этой территорией. В случае с фестивалем «Небо» разрешение на воздух получено, организованы «коридоры» (определённый порядок взлётов и посадок каждой единицы авиационной техники по правилам безопасности).