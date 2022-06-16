9 причин попробовать скандинавскую ходьбу, если вам ещё нет 30

Многим кажется, что ходьба с палками – скучное занятие для пожилых людей и пытка – для молодых. Но во многих странах так не считают, и с палками там ходят все. А ещё это отличная альтернатива, чтобы не терять хватку, если привычные тренировки надоели. Перед вами – список веских причин попробовать скандинавскую ходьбу уже сегодня.

Настя Полетаева основатель и руководитель первой в России профессиональной «Школы скандинавской ходьбы» Рассказывает, почему молодым стоит заниматься ходьбой с палками и что их может привлечь.

Не требует больших затрат

На ходьбу с палками не нужно тратить много средств. Обучение длится недолго и не требует больших затрат. Овладеть всеми нюансами можно буквально за три-четыре занятия.

Подходит для любого сезона

Заниматься скандинавской ходьбой можно круглый год, вне зависимости от погоды и ландшафта. Для велосипеда, например, нужна определённая погода, для лыж нужен снег. В случае со скандинавской ходьбой достаточно взять палки и отправиться на прогулку, когда есть свободное время и возможность. Здесь вы сами себе хозяин и можете регулировать свой режим дня.

Фото: istockphoto.com

Демократична

У молодых людей, чаще всего у студентов, нет лишних денег для покупки абонемента в спортзал. Ходьба с палками прекрасно заменяет беговую дорожку и также позволяет менять темп и скорость, наращивать нагрузку, ходить по пересечённой местности. Поэтому рекомендуем заменять душные залы на скандинавскую ходьбу на свежем воздухе.

Оздоравливает

Это ещё одно важное преимущество. Часто молодые люди много времени проводят за компьютером, нагружая позвоночник. От бесконечного сидячего образа жизни, прежде всего, страдает воротниковая зона. Ходьба в этом плане очень выручает. В свой перерыв можно отлучиться на небольшую прогулку.

Фото: istockphoto.com

Помогает бороться с вредными привычками

Скандинавская ходьба – отличное средство для борьбы с курением. Занятие укрепляет сердечно-сосудистую систему и лёгкие, позволяет хорошо продышаться. Так намного проще избавиться от вредной привычки. Курящие, которые начинают заниматься на свежем воздухе, легче переносят борьбу с зависимостью.

Равномерно нагружает мышцы

Тоже привлекательная особенность, так как во время ходьбы нагружаются не только ноги. Руки тоже включаются в работу. Плюс можно разгрузить позвоночник после сидячей работы, бережно отнестись к своим суставам, поддержать мышечный тонус. Здесь главное – регулярность. В идеале три-четыре раза в неделю по 60-90 минут.

Даёт свободу самовыражения

Ещё одна важная вещь – это психологический аспект. Многие стесняются ходить в фитнес-клуб из-за страха встретить там аполлонов и афродит с идеальными фигурами. В случае со скандинавской ходьбой не нужно стесняться своего тела. Ходьбой увлекаются такие же обыкновенные люди, которые хотят быть здоровыми и подтянутыми.

Фото: istockphoto.com

Открывает перспективы

Другой важный момент – все молодые люди могут участвовать в соревнованиях, вне зависимости от своей изначальной физической подготовки. Каждый может занять призовое место. А соревновательный аспект очень важен для тех, кто любит не только участвовать, но и побеждать. И скандинавская ходьба даёт все эти возможности. Можно посоперничать в технике ходьбы, где вообще не важны физические параметры — только ваши умения.

Это модно

Многих привлекает тренд на ходьбу с палками. Ведь в последнее время занятие набирает популярность. Ещё лет 10 назад все смеялись над ним, но сейчас всё больше молодых людей понимают пользу скандинавской ходьбы.