Как подготовить машину к автопутешествию на юг и на чём лучше ехать

Всем привет! Здесь – строго моё мнение об очередном путешествии в рамках ралли-рейда «Шёлковый путь». Это пул советов и определённый объём опыта, который я приобрёл жаркими днями и ледяными ночами на юге.

Посещённые города: Грозный, Астрахань, Элиста, Волгоград.

Маршрут «Шёлкового Пути» Фото: Дирекция ралли-рейда «Шёлковый Путь»

Что важно помнить перед поездкой

Железо ни в чём не виновато. Если вам комфортно выплёскивать свои эмоции на автомобиль, избавьтесь от этой дурной привычки. Это ваш главный союзник, который при недолжном к нему отношении быстро станет вашим главным врагом. Поэтому ответственность — только на обслуживающем автомобиль человеке.

Автомобиль должен быть полностью технически исправен. Это базовое и вроде как понятное правило. Но и ещё это такой кристальный абсолют, которым все пренебрегают — «да гремит, пусть гремит», «да плевать, залью воды вместо антифриза», «ой, да там ещё от прошлого хозяина лямбда плохо приварена, ничего, ездит же» и так далее. Вот это первый шаг к пропасти. Армейские инструкторы или, например, профессиональные альпинисты-высотники могут подтвердить, что на автономке любая, даже маленькая, проблема со скоростью света превращается в огромную. Потому что в поездке вы будете сами по себе, без автосервиса 24 часа с любимым латте, без брата Вазгена, который «за 500 всю шинку делает», без дружелюбных заправщиков на «Газпроме», которые следят за тем, что и как они льют в ваш бак. Там вы и тот, кто рядом, против всего. И небольшой скрип в заднем редукторе лёгким движением превращается в замену полуоси в одиночку в 40-градусную жару в степях Калмыкии.

Вы должны знать свой автомобиль и не бояться ручного труда. Не нужно быть профессиональным механиком, но все базовые операции, знание принципов работы ключевых агрегатов и минимальный ремонт в полевых условиях будут необходимы. Скачайте в телефон, а лучше распечатайте (если у вас нет, а скорее всего, нет) инструкцию к своему автомобилю, пошерстите интернет по поводу его базовых «болячек».

Фото: Арсений Самоль

На каком автомобиле лучше всего ехать и почему

Разделим все автомобили на три категории: подходят идеально (ideality), подходят, но есть нюансы (с нюансами), и не подходят вовсе (nope). Сразу отмечу, в случае этих поездок я искренне советую дизель, а не бензин. В Дагестане и Чечне большая проблема с топливом (у нас забило форсунку на трансляционном КамАЗе, на огромном, практически танковом дизеле), тяжелотопливный мотор мягче перенесёт солярку низкого качества. Плюс покрывать предстоит большие расстояния, заправок не очень много, даже под Тамбовом. Мы покрывали на дизельном L200 по 600 км на одном баке, и снять с себя хотя бы одну головную боль — уже хорошо. И не катайтесь «на лампочке», берите канистры.

Внимание! Мы говорим не только о путешествии по дорогам общего пользования, но и о съездах на грунтовки, а то и в поля/холмы/степи/солончаки, к самым живописным или интересным местам (в куске Калмыкии дорога — это просёлочная грунтовка с кусками асфальта вперемежку с бетоном и крупной гравийкой).

Nope

Начнём мы с тех автомобилей, которым тут точно нет места: сити-хэтчбэки, низкие универсалы, всё, что стэнс, всё, что не полный привод, седаны, кабриолеты, лимузины.

Эвакуатор из Грозного, например до Москвы, встанет вам в стоимость автомобиля, который на этом эвакуаторе едет.

С нюансами

В первую очередь, давайте о легендах европейского туризма — о турингах («универсал», «сарай», «катафалк»). К сожалению из списка сразу выпадают БМВ — все их туринги. Что современные, что поколений 90-х, слишком низкие для ландшафта юга. И даже несмотря на простоту ремонта и обслуживания, надёжность и качество баварцев, в этих местах им делать нечего. «Мерседес-Бенц» — старые туринги «волчка» и «600» на удивление могут выдержать эту поездку. Но только если ничего важного, чем напичканы штутгартцы, не отвалится по дороге.

С современными моделями всё сложнее — пневмоподвеска, с одной стороны, обладает огромным преимуществом, с другой — о кустарники и острые камни степи порвать баллон вообще не составит проблемы. Плюс всё-таки это автомобили для городской эксплуатации, починить в поле напичканную современной электроникой Ц-шку–«сарай» невозможно, да и даже после этого путешествия счёт вам выкатят за обслуживание немаленький. Ну и вы лишитесь веселья гнать как угорелый по степи с кучей пыли за автомобилями и с диким улюлюканьем орать: «Запомни меня!». В общем, так себе выбор.

Ну и к третьему гиганту — Ауди. Тут всё сложнее. Старый «урод» Allroad — отличный автомобиль, у которого есть большая проблема с пневмой, но при достаточном обслуживании он прекрасно справится с задачей юга.

Фото: istockphoto.com

Да и вообще машина отличная. Но. Будет ровно такая же проблема, как у всех представленных в этой категории авто — сложность ремонта. В Грозном есть далеко не всё (прям очень далеко), в Элисте — ещё меньше. И если в условном Волгограде и условной Астрахани найти какое-нибудь реле или кусок собранной проводки ещё реально (на худой конец, спеца, татарина-сидельца, который за 10 часов перетянет и починит вам все косы на L200 — проверено опытом), то подлатать «Авдотью» в Элисте может стать испытанием непосильным. Также стоит помнить о топливе — в регионах Кавказа что соляра, что бензак отвратительны и нередко приводят к поломкам топливной системы в любом из её элементов. А иногда страдающие надёжностью двигатели Ингольштадта рискуют дать дуба где-нибудь под Гудермесом.

Перейдём к «универсалам повышенной проходимости» и иже с ними — «паркетникам». Начнём с легендарных машинок — Subaru Forester предыдущих поколений. Я бы сказал, что это отличное решение, отличная подвеска, размер, крепкая электрика. Но: топливо плюс ремонтопригодность. Найти спеца по турбированным оппозитам в песках Астрахани или соло попытаться вывесить движок на серпантине, чтобы продуть свечи или сменить форсунки, — практически невыполнимая задача для рядового автопутешественника.

С турбомоторами в этом регионе вообще происходит беда. Они довольно часто отказывают: то из-за того, что интеркулеры не справляются с температурой (об этом позже), то от песка и насекомых, которые забивают всё что только можно, то смена давления и разрежённость воздуха в горах заставляют турбины просто сворачиваться в металлолом.

«Паркетник» вроде кажется хорошим решением, но… нет. Здесь джокер «универсальности» в городе превращается в «неполноценность» класса в сложных условиях. Размер — ни туда ни сюда, полный привод — не всегда честный, двигатель — не готов к перегревам, коробка — к ритму езды, и все преимущества жителя мегаполиса становятся обузой и проблемой на юге. Но, кстати, далеко не всегда – на Севере. Если хотите аналогичный набор инфы про северные путешествия — пишите в комментариях.

В целом это как закинуть директора по маркетингу в джунгли. Он будет рассказывать про SWOT-анализ и PR-стратегии разве что анакондам да пигмеям. За что его и съедят.

Никто не говорит, что он плохой спец, он просто ничего не понимает в джунглях.

Ideality

Самая мякотка на самом деле проста, как три рубля. Точнее, как три волшебные буквы, которые хочет услышать каждый мужчина: TLC – Toyota Land Cruiser, Крузак. 80 или 100. Автомат, бензин плюс газ или дизель. Пара-пара-пам — всё.

Другие варианты, от которых можно получить кайф в регионе, — Mitsubishi Pajero 3-4, Mitsubishi Pajero Sport 1-2, Mitsubishi L200, Toyota Hilux 3-4, Jeep Cherokee XJ, Nissan Patrol Y60/61, Nissan Navara.

Ключевое — при подготовке это все очень надёжные автомобили. Я лично закрыл эту поездку в большей части на L200, который нам отдали в очень плохом состоянии. Но при этом машина смогла проехать все маршруты и по бездорожью, и по шоссе, несмотря на вал поломок, которые у нас были. Нам неправильно уложили заднюю косу электрики, которую в результате замыкало на массу (как мы не сгорели — загадка), история про татарина-сидельца и ночной разбор электрики — оттуда. Колёса, которые нам выдал владелец, были «нарезкой» — это когда на стёсанную в ноль резину нарезают новый протектор (никогда так не делайте!). В результате мы потеряли одно колесо во время перегона, второе чуть не рвануло прямо перед шиномонтажом; «граната» правого переднего колеса застучала после первого выезда; тормозная колодка заклинила, а потом видимо выдавило поршень, разбирать не стали, но звон ударов металла о металл сопровождал нас всю дорогу от Грозного до Москвы. Ну и наше любимое — проблемы с системой охлаждения, неисправный радиатор и интеркулер, проблемы с давлением. И несмотря на всё это, машина добралась до Москвы, отстояв в ремзонах ровно 10 часов, и то до старта гонки.

Mitsubishi L200 Фото: Арсений Самоль

Какие поломки могут ждать на пути

Шины и диски. Машины, о которых мы здесь говорим, дают довольно много усилия на колёса, ну а дороги на юге далеко не всегда хороши. Даже если ехать по вроде как нормальной старой М4, вы добиваетесь волшебного эффекта «резина по наждачке». Колёса рвутся. Балансируйте, проверяйте диски, берите резервную резину. По покрышкам могу посоветовать проверенные временем All Terrain от Michelin и Bridgestone (сам предпочитаю «бриджи»). По дискам — стальные, без колпаков, если много денег — специализированные, хотя мы нормально прошли и на базовых от L200, но сделали на них микротрещины.

Кулаки, ступицы, вся внутрянка колеса. Всё та же история — на колёса будет приходиться большая часть нагрузки. Обязательно проверьте трубки тормозной системы, а лучше поменяйте на новые, замените колодки перед путешествием, смажьте и обслужите ШРУСы и редукторы. Не пренебрегайте сходом/развалом — шиномонтажей, в отличии от заправок, много и везде.

Подвеска и управление. Опять же, из того с чем столкнулись — погнули тягу панара на одной из машин, на одной из «восьмидесяток», после неудачного удара после вывеса передней оси погнули рулевую рейку, боевые «Нивы» теряли рычаги только в путь (но там и рычаги такие себе по конструкции), шаровые забиваются мелкодисперсной пылью с солончаков и степей. Перед поездкой желательно скинуть, смазать, установить обратно.

Система охлаждения. Если поедете летом (я проехал 6–16 июля), готовьтесь к тому, что мотору придётся несладко. У нас в Грозном рванул радиатор на 80-м «крузаке» (заклинило пробку, а радиатор подзабило травой), а термостат в L200 просто жил своей жизнью. Когда поднимались на высоту, видимо, негерметичная система охлаждения выдавала ошибки, то работала, то нет, интеркулер забился, героический пилот выправлял и вычищал его руками, а после прыжка нашелся ещё и свищ в одной из трубок. Из смешного — конструктивная проблема пикапа «Мицубиси» с низким расположением расширительного бачка оказалась на самом деле следствием реконструированной «морды» после лобового удара, о чём владелец машины наш экипаж решил не предупреждать. Но основное — плюс 40 в Чечне и Дагестане в горах – это испытание и для человека, и для «железа». Следите за температурой, открывайте капот на стоянках, в критических ситуациях — помните о фокусе с печкой для снижения температуры системы.

Фото: Арсений Самоль

Что нужно иметь в машине

Лифт подвески, строго фирменный (либо от производителя, либо от проверенных фирм), без самопалов, шайб и китайских проставок.

Хайджеки, желательно две штуки.

Всё, чтобы оборудовать спальное место в автомобиле. Дожди, штормы, песчаные ветры, ночёвки в/на парковках — всё это нормальная практика в путешествии.

Канистры со всеми жидкостями — масло, антифриз, декстрон, жидкости для ГУРа, плюс обязательно топливные канистры. Про топливные канистры — советую старые немецкие/советские стальные (только проверьте, чтобы клапан и резинки были целыми) или нормальные трофийные плоские пластиковые. Пузатенькие красные канистры — аварийный случай. К ним много претензий: от слизываемой резьбы и дурных размеров до невозможности нормального крепления.

Комплект инструментов и на мм, и на дюймовку, обязательно с торексами.

Динамическая стропа и тяговый трос (таких лучше два). Две свои машины пару раз тащили «на галстуке».

Радиостанция CB+LPD. Дальнобойщики (15-й канал) всегда смогут помочь в аварийной ситуации, плюс огромное количество аэропортов и абстрактных дежурок сидят на связи.

Вторая часть будет о том, какую одежду брать и как питаться в этом путешествии. Кому-то, надеюсь, эта информация пригодится.