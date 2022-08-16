Можно ли жевать жвачку на диете. 6 «за» и «против» по версии врача

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Можно ли жевать жвачку, если вы на диете? Вызывает ли она скачок инсулина?

Почему не стоит жевать жвачку на диете

При соблюдении диеты к жевательной резинке нужно отнестись с повышенной осторожностью. Она провоцирует выделение желудочного сока. Он вырабатывается в ответ на сигнал о процессе жевания, только вот еды, защищающей слизистую желудка от кислоты, в этот момент нет.

Последствия этого могут варьироваться от нестрашных до вполне серьёзных.

Ложное чувство голода

Желудочный сок провоцирует голод, из-за чего повышаются риски «сорваться» на дополнительный приём пищи или на вредную еду.

Лишний вес

Мятная жвачка может привести к набору лишнего веса, так как такой вкус увеличивает тягу к продуктам, содержащим сахар.

Кроме того, после мятной жевательной резинки хочется есть более сытные, калорийные продукты. Это связано с её охлаждающим эффектом — он вызывает желание съесть что-нибудь более сытное, как если бы на улице было холодно. Подробнее о том, как погода влияет на аппетит, читайте в статье по ссылке.

Гастрит

Если вы пытаетесь заменять жвачкой обычную еду, чтобы обмануть организм, появляется риск развития гастрита или усиления его симптомов (если заболевание уже диагностировано).

У людей с повышенной кислотностью желудка избыточное употребление жвачки или жевание на голодный желудок может спровоцировать не только обострение гастрита, но и возникновение язвы.

Совсем не безопасно злоупотреблять жвачкой на строгих диетах, например, на питьевой. При жевании идёт постоянное механическое раздражение полости рта и желудка, при том что еда там практически не задерживается. Поэтому риски повреждения слизистых возрастают в разы. Если диета лечебная, то с жевательной резинкой лучше повременить до полного выздоровления.

Сколько калорий в жвачке

Резинка практически не содержит углеводов (быстрой энергии) — почти всегда в ней используются сахарозаменители, поэтому калорийность одной подушечки составит не более 2 ккал. Также жвачка без сахара не провоцирует выброс инсулина. Но при условии, что у вас нет аллергии на сахарозаменители или другие составляющие (смолы, эфиры и т. п.).

В каких случаях можно жевать жвачку на диете

Во-первых, фруктовая резинка помогает уменьшить тягу к сладкому. Поэтому диетологи рекомендуют иногда жевать жвачку после еды. В основном для снятия психологического напряжения и чтобы избавиться от желания съесть десерт после основного приёма пищи.

Во-вторых, людям со сниженной кислотностью желудка не только можно жевать жвачку, но и достаточно полезно. Чтобы ускорить процесс пищеварения и стимулировать выработку желудочного сока, стоит взять одну пластинку после еды.

Сниженную кислотность может диагностировать только врач с помощью специального анализа.

В-третьих, умеренное употребление жевательной резинки помогает сжигать в течение дня немного больше калорий, но, конечно, заменить физические нагрузки не сможет.