Всего 2 упражнения сделают талию тоньше на несколько сантиметров

Егор Ходырев фитнес-тренер Как сделать талию тоньше на несколько сантиметров? Какие упражнения делать?

Мы не раз говорили, что размер и форма талии зависит от генетики. Но, даже если вы считаете, что именно у вас «самая плохая наследственность», я со 100%-ной уверенностью заявляю, что вашу фигуру можно сделать красивой.

Основные причины отсутствия талии – переедание и малоподвижный образ жизни. Мы едим много высококалорийной пищи, а вот тренироваться и даже просто лишний раз встать с дивана забываем. Излишки калорий накапливаются в виде подкожного и висцерального жира. В большом объёме он негативно влияет на здоровье, нарушает внутренний обмен веществ и уровень гормонов. А это, в свою очередь, плохо сказывается на состоянии талии.

Важно! Если вы хотите осиную талию, не закачивайте пресс, выполняя огромное количество повторений и подходов. Это самый неэффективный способ.

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Как быстро уменьшить талию

На размер талии напрямую влияет поперечная мышца пресса – чем она сильнее, тем тоньше силуэт. Из-за малоактивного образа жизни у большинства из нас эта мышца ослаблена, поэтому наша главная задача – усилить её. Первое, что необходимо сделать – растянуть подвздошно-поясничную мышцу, которая отвечает за наклон таза. Таз меняет угол, влияя на тонус поперечной мышцы. Второе – подключать брюшное дыхание и подкручивать таз.

Растяжка подвздошно-поясничной мышцы

Предварительно разогрейте нижнюю часть тела лёгкой пятиминутной разминкой.

Техника выполнения

Сделайте выпад вперёд одной ногой, а другую поставьте на колено.

На выдохе плавно переносите вес на переднюю ногу так, чтобы угол в паховой области увеличивался. Спина ровная.

Зафиксируйтесь в нижней точке, постойте в таком положении.

Выполняйте три подхода по 30 секунд. Отдых между подходами – две минуты.

Скручивания с подкруткой таза

Техника выполнения

Лягте на спину. Ноги согните в коленях, прижав пятки к ягодицам. Прогиба в пояснице быть не должно. Она соприкасается с полом.

На выдохе одновременно подкрутите таз и поднимите верхнюю часть туловища, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

На выдохе старайтесь подтянуть живот к рёбрам. Задержитесь на 2-4 секунды в таком положении.

На вдохе плавно опускайтесь вниз.

Выполняйте три подхода по 30-45 секунд. Отдых между подходами – две минуты.

Эти упражнения – одни самых эффективных для уменьшения талии в размере. Делайте их регулярно в течение месяца, результаты вас очень удивят. Не забудьте перестроить рацион питания: старайтесь есть в одно и то же время два-три раза в день, сокращая свою норму калорий. Если вы хотите больше узнать о том, почему классические упражнения на пресс не работают в случае с талией, читайте эту статью.