Как переехать из одного города в другой? 7 советов, которые сэкономят ваши нервы и деньги

Фарид Мадани гендиректор ГК «Деловые линии» Как переехать из одного города в другой, сэкономив нервы и деньги?

Согласно исследованиям HeadHunter, по сравнению с 2021 годом россияне стали больше интересоваться переездом из одного города в другой. Многие стремятся получить интересный опыт и найти новые возможности. Но нужно признать, внутренняя миграция — задача не из простых. Смена места жительства всегда сопряжена со сложностями: необходимо не только правильно упаковать вещи, но и спланировать расходы на перевозку даже при минимальном бюджете. О том, как правильно подготовиться к переезду, рассказываем ниже.

Совет № 1. Составьте список вещей, которые возьмёте с собой

Перед переездом обратите внимание на вещи, которые отправятся в новый дом. Чтобы избежать лишних трат на доставку ненужных мелочей, обязательно проверьте, что вам действительно необходимо, а что нет.

Не пытайтесь перевезти каждый предмет интерьера: часто случается, что некоторые коробки с вещами не распаковываются и потом вечно хранятся в самом дальнем углу. Оцените качество и состояние вещей: что-то может быть неисправно. В таком случае брать этот груз не имеет смысла. Убрав ненужное, вы оптимизируете расходы и ускорите переезд.

Совет № 2. Подумайте, будете ли вы перевозить вещи сами

Перед переездом нужно просчитать всё до мелочей. Оцените свои силы и возможности и заложите точное время на перевозку. Не каждый умеет правильно упаковывать вещи, особенно если они слишком большого размера или очень хрупкие. При самостоятельной отгрузке или с помощью знакомых высок риск ошибиться. Переоценив свои возможности, вы можете ненароком повредить груз, и никто не компенсирует ущерб.

Поэтому, правильно расставив приоритеты, подготовив список вещей и рассчитав время, рассмотрите вариант обращения в транспортную компанию, которая профессионально занимается перевозкой груза. Надёжный логистический оператор сможет не только довезти груз точно в срок, но и застраховать его, чтобы вы не беспокоились по поводу сохранности своих вещей.

Совет № 3. Соотнесите объём груза со способом его перевозки

Итак, вы определились, сколько вещей уедет вместе с вами. Теперь переходите к тщательному анализу способов их доставки. Обратите внимание на сборный груз, если вы перевозите, например, посуду, одежду или мебель в разобранном виде. Подобный вариант окажется выгоднее всего. Он предполагает перевозку грузов небольшого объёма от разных отправителей в одной машине, тем самым снижая стоимость услуги для каждого клиента.

Перевозить габаритные вещи (кухонный гарнитур, мебель и бытовую технику), наоборот, лучше всего отдельным транспортом. Если доставить груз нужно быстро и с минимальными временными потерями, рассмотрите авиа- и экспресс-доставку. Но такой способ будет значительно дороже, и это следует учитывать при планировании бюджета.

Тарифы аренды транспорта следует выбирать, исходя из расстояния и условий, в которых вы переезжаете. Почасовая оплата подойдёт, если вы планируете переезд в пределах одного города, доставка до места назначения занимает не более восьми часов, а вы не знаете, сколько вещей предстоит перевозить и как их упаковать. Фиксированный вариант аренды транспорта логичнее выбрать, когда вы уже оценили объём вещей и на переезд будет затрачено более 8–10 часов.

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Совет № 4. Подберите надёжную службу доставки

При выборе транспортной компании важно обратить внимание на её репутацию, а также на географию услуг. Особенно если вы планируете переезд в отдалённый населённый пункт России. К другим преимуществам можно отнести: опыт работы оператора на рынке, предоставление гарантий сроков доставки и возможностей страхования груза, а также наличие собственного автопарка у перевозчика.

Кроме того, знакомясь с потенциальными подрядчиками, узнайте про количество и квалификацию их рабочих, варианты оперативной коммуникации со службой поддержки и возможность заключения официального договора. Важно также уточнить и то, как рассчитывается стоимость тарифов, которые предлагают вам компании: например, входят ли в финальную сумму доплаты за этажи, сборку мебели и прочие услуги.

Совет № 5. Подготовьте вещи к перевозке

Планируйте переезд как минимум за 4–5 дней до нужной вам даты. Прежде всего расставьте приоритеты: какие вещи вы точно будете использовать сразу, а какие понадобятся только в будущем. Удачным решением будет оставить на коробках отметки, например, «Посуда», «Техника», «Одежда». Эта информация поможет не только вам, но и грузчикам, которые будут переносить вещи в машину.

Если вы остановились на варианте сборной перевозки, заниматься упаковкой и маркировкой будет подрядчик с учётом всех ваших пожеланий и особенностей предметов. При самостоятельной транспортировке обо всех нюансах необходимо позаботиться лично, а значит, учесть, что на возможный переезд уйдёт больше времени и сил.

Особенно внимательно подойдите к упаковке хрупких предметов. Их следует поместить в коробки или мешки, а телевизор и посуду обмотать пузырчатой плёнкой (или мягкой тканью). Крупную мебель, например, шкаф, для удобства перевозки лучше всего разобрать. А мебель меньшего размера (как диван) можно оставить в исходном виде, предварительно упаковав предметы интерьера защитными плёнками.

Совет № 6. Отдельно подготовьте спортивный багаж

Меняя место жительства, люди часто перевозят спортивное снаряжение (например, сноуборды и лыжи). Этот багаж из-за его негабаритности по сложности перевозки сравним с хрупкими грузами, а значит, требует особого внимания и тщательности в доставке.

Первый и главный вопрос, которым задаются все любители и профессиональные спортсмены, — каким способом лучше всего доставить инвентарь.

Авиаперевозка — отличный вариант, когда вещи необходимо перевезти в сжатые сроки, но следует помнить, что это недёшево. Не стоит исключать из перечня возможных сложностей и проблемы с нормами и правилами провоза спортивного багажа.

Железнодорожный транспорт может быть комфортнее, чем вариант с авиаперевозкой, так как груз будет у вас на виду. Однако такая перевозка также имеет свои неудобства. Во-первых, необходимо учитывать временные издержки, во-вторых, ограничены нормы провоза багажа, в-третьих, отсутствие достаточного количества места для размещения груза.

Если есть возможность доставить вещи на личном автомобиле, помните, что такой вариант очень удобен при переезде в рамках одного города. Если доставить груз необходимо в другой регион, временные (предстоит несколько поездок в две стороны) и финансовые издержки (в отношении затрат на бензин) будут высоки. В случае спортинвентаря расходы для владельцев легковых авто повышаются за счёт большой площади чехлов, в которые упаковано снаряжение.

Поэтому, если переезд предполагает поездку на дальние расстояния, эффективнее всего будет воспользоваться услугами транспортной компании. Логистический оператор поможет сэкономить и время, и деньги.

Упаковка снаряжения — второй, не менее значимый нюанс перевозки. Сохранить доски для сёрфинга, лыжи и оборудование для кайтинга помогут специальные защитные чехлы, которые, впрочем, необходимы и для перевозки любого другого спортивного оборудования. Для лучшей сохранности проложите чехол одеждой, зафиксировав его ремнями и стяжками для большей безопасности груза. Сохранить велосипед во время перевозки поможет пластиковый чехол, который так же, как и сумки с жёстким дном, лучше всего приобрести перед переездом, если позволяет бюджет.

Фото: istockphoto.com

Совет № 7. Подготовьтесь к приезду специалистов

Чтобы избежать пробок и лишних временных затрат, планируйте переезд в будние дни и вне часа пик. Заранее позаботьтесь о том, чтобы место, куда подъедет транспорт, который заберёт ваши вещи, было свободным. Например, вы можете поставить личный автомобиль на подъездное место как можно ближе ко входу в дом. Тем самым вы займёте и подготовите его для себя или специалистов, которые займутся перевозкой вещей.

Также убедитесь, что работе грузчиков ничего не мешает: проверьте вход в подъезд, уточните количество этажей, а также удостоверьтесь в том, что лифт работает. Уточните, включены ли услуги грузчиков в стоимость доставки, в ином случае вам придётся самостоятельно заниматься спуском и подъёмом тяжёлых коробок.

Будьте на связи со службой доставки и, когда машина компании подъедет к вашему дому, не задерживайтесь. Если вы понимаете, что опаздываете, заранее предупредите водителя, чтобы не платить за простой автомобиля.

Чёткая стратегия и точная тактика действий поможет грамотно спланировать переезд. Объективно оцените свои возможности и силы и не бойтесь обращаться за помощью к друзьям, знакомым и надёжным специалистам.