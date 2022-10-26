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Как быстро сесть на шпагат. Простой комплекс упражнений на каждый день

Шпагат – это не только красиво и сексуально. Причин, по которым его стоит уметь делать, много. Упражнение увеличивает подвижность таза и крестцового отдела, улучшает кровообращение, работу органов малого таза и брюшной полости. Поэтому скорее надевайте спортивную форму, разминайтесь и подключайтесь к нашей новой тренировке.

Кристина Бословяк хореограф Перед тренировкой хорошенько разогрейтесь. Можно немного попрыгать или побегать на месте.

Двойной выпад

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине двух шагов, наклонитесь и обхватите руками ступни. Ноги согните в коленях, отведя таз назад.

Выполните перекатывающиеся движения сначала вправо, полностью выпрямив левую ногу, а затем влево, вытянув правую.

Следите, чтобы таз не поднимался вверх, а ступни не отрывались от пола.

Делайте минуту.

Фото: istockphoto.com

Модифицированная лягушка

Техника выполнения

Встаньте на колени, ступни сведите за собой, руки поставьте на пол перед собой.

Разведите колени максимально широко, постарайтесь опуститься тазом на пол. Можете поставить руки на локти, чтобы добиться лучшего эффекта.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Отдохните и сделайте второй подход ещё на 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Наклон вперёд сидя

Техника выполнения

Сядьте на пол, ноги выпрямите перед собой и разведите широко в стороны.

Медленно наклонитесь вперёд и постарайтесь коснуться пола локтями. Важно, чтобы спина была ровной. Тянитесь к полу сначала животом, а не грудью. Если не получается держать спину ровно, руки можно поставить за спину.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Отдохните и сделайте ещё один подход на 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Упрощённая стойка

Техника выполнения

Уйдите в глубокий присед на левую ногу, руки поставьте на пол, а правую ногу выпрямите, натянув носок на себя.

Опираясь на руки, перекатитесь на другую сторону, также выпрямляя не опорную ногу.

Меняйте стороны на протяжении всего упражнения.

Делайте минуту.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Такая короткая тренировка позволит вам размять мышцы и приблизиться к мечте о шпагате. Помните, что для хорошего результата выполнять её нужно ежедневно.

А если вы хотите в совершенстве освоить поперечный шпагат, мы собрали комплекс упражнений как раз для этой цели. Ищите его здесь