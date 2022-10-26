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5-минутная тренировка для шпагата в домашних условиях для начинающих

Как быстро сесть на шпагат. Простой комплекс упражнений на каждый день
Кристина Бословяк Светлана Ибрагимова
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Как быстро сесть на шпагат
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Вам понадобится всего пять минут.

Шпагат – это не только красиво и сексуально. Причин, по которым его стоит уметь делать, много. Упражнение увеличивает подвижность таза и крестцового отдела, улучшает кровообращение, работу органов малого таза и брюшной полости. Поэтому скорее надевайте спортивную форму, разминайтесь и подключайтесь к нашей новой тренировке.

<a href="https://www.championat.com/authors/6089/1.html">Кристина Бословяк</a>
Кристина Бословяк
хореограф

Перед тренировкой хорошенько разогрейтесь. Можно немного попрыгать или побегать на месте.

Двойной выпад

Техника выполнения

  • Поставьте ноги на ширине двух шагов, наклонитесь и обхватите руками ступни. Ноги согните в коленях, отведя таз назад.
  • Выполните перекатывающиеся движения сначала вправо, полностью выпрямив левую ногу, а затем влево, вытянув правую.
  • Следите, чтобы таз не поднимался вверх, а ступни не отрывались от пола.

Делайте минуту.

Фото: istockphoto.com

Модифицированная лягушка

Техника выполнения

  • Встаньте на колени, ступни сведите за собой, руки поставьте на пол перед собой.
  • Разведите колени максимально широко, постарайтесь опуститься тазом на пол. Можете поставить руки на локти, чтобы добиться лучшего эффекта.
  • Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Отдохните и сделайте второй подход ещё на 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Наклон вперёд сидя

Техника выполнения

  • Сядьте на пол, ноги выпрямите перед собой и разведите широко в стороны.
  • Медленно наклонитесь вперёд и постарайтесь коснуться пола локтями. Важно, чтобы спина была ровной. Тянитесь к полу сначала животом, а не грудью. Если не получается держать спину ровно, руки можно поставить за спину.
  • Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Отдохните и сделайте ещё один подход на 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Упрощённая стойка

Техника выполнения

  • Уйдите в глубокий присед на левую ногу, руки поставьте на пол, а правую ногу выпрямите, натянув носок на себя.
  • Опираясь на руки, перекатитесь на другую сторону, также выпрямляя не опорную ногу.
  • Меняйте стороны на протяжении всего упражнения.

Делайте минуту.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Такая короткая тренировка позволит вам размять мышцы и приблизиться к мечте о шпагате. Помните, что для хорошего результата выполнять её нужно ежедневно.

А если вы хотите в совершенстве освоить поперечный шпагат, мы собрали комплекс упражнений как раз для этой цели. Ищите его здесь.
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