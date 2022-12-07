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12 упражнений против боли в шее, которые можно делать на рабочем месте

12 упражнений, которые помогут убрать боль в шее. Даже не придётся вставать со стула
Владимир Демченко Светлана Ибрагимова
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12 упражнений, которые помогут убрать боль в шее
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Они особенно помогут тем, кто долго работает за компьютером.

Сидячий образ жизни, часы за компьютером, неудобные позы для сна и отсутствие физической нагрузки. Все эти факторы негативно влияют на состояние нашего позвоночника.

Из-за них могут появляться зажимы и боли — как в спине, так и в шейном отделе. Их нужно вовремя отследить, иначе последствия для здоровья могут быть плачевными.

Если вы почувствовали болевые ощущения в шейном отделе, облегчить их помогут специальные и размеренные упражнения. Тем, кто не любит сильно напрягаться, можно не беспокоиться – вам даже не придётся вставать со стула.

<a href="https://www.championat.com/authors/6395/1.html">Владимир Демченко</a>
Владимир Демченко
врач спортивной медицины и реабилитации

Сегодня мы разберём комплекс от шейного остеохондроза. Упражнения помогут убрать боли и улучшить кровоток. Для всего этого комплекса важно сидеть ровно.

Упражнения и комментарии Владимира ищите в видео ниже.

Выполнять этот комплекс следует два раза в день на протяжении месяца и каждые четыре-пять часов после длительной работы за компьютером. Это поможет преодолеть болевые ощущения и почувствовать комфорт в течение дня.

Важно! При сильных болях в шее или спине не экспериментируйте с тренировками и сразу обращайтесь к врачу.

А вы знали, что существует «синдром компьютерной шеи»? О том, что это такое и как от него избавиться, читайте в этой статье.
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