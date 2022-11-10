10 уютных вариантов для осеннего глэмпинга в России

Подготовили мини-гайд для отдыха на природе – с ценами и советами.

Глэмпинг – это кемпинг с сервисом отельного уровня, где можно и свежим воздухом подышать, и в спа отдохнуть. Ценник такого отдыха сравним с номерами хороших отелей, но это исключительно из-за высокого уровня сервиса. Выбрали 10 интересных мест в разных частях России.

Роман Панасенко основатель бизнеса по производству геокупольных глэмпингов Fullerdome Рассказывает, как выбрать глэмпинг для отдыха осенью.

«Хюгге Кэмп»

Где: Карелия

Сколько это стоит: от 5000 руб. за сутки.

Что в нём особенного? Ландшафт. Парк занимает территорию более двух гектаров, а жилые куполы в нём расположены на лугу, в хвойном лесу и даже в скале. Для посетителей есть баня с собственным выходом к озеру, комфорт в номерах и кровати с подогревом. Недалеко от лагеря находятся водопады, которые обязательно стоит посетить. Осенью Карелия пестрит красками и становится ещё живописнее, чем летом. Она надевает золотой осенний наряд и коралловые брусничные бусы, которые невероятно к лицу сине-зеленым рекам и серебряным валунам.

Хюгге Кэмп Фото: vk.com/hygge.hotel

Парк-отель «Хвоя»

Где: Новосибирская область.

Сколько это стоит: от 7000 руб. за сутки.

Ещё один нестандартный вариант – для любителей Сибири. Новосибирский парк-отель «Хвоя» организовал для своих посетителей небольшой кэмпинг. Гостям предлагают отдых и лечение на берегу Обского моря. Для детей есть собственная площадка и программа развлечений.

«Хвоя» Фото: vk.com/hvoyapark

Глэмпинг «Заповедные места»

Где: Хабаровский край, вблизи Анюйского заповедника.

Сколько это стоит: от 8500 руб. за сутки.

Этот парк с дальневосточным таёжным колоритом. Красная икра и красная рыба, приготовленная по нанайским рецептам, рыбалка на горных реках и охота. Экскурсия по стопам Дерсу Узала на снегокатах и пешком. Самые смелые могут пройти тропами амурского тигра, увидеть следы хищника и даже его самого.

«Заповедные места» Фото: z-mesta.com

Экокомплекс Sky Loft

Где: Архыз, Карачаево-Черкесия.

Сколько это стоит: от 5000 руб. за сутки.

Оксана Шустикова директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Это удивительное место – экодомики из дерева стоят у подножия Кавказских гор, далеко от дороги, среди многовековых деревьев. Всего пять коттеджей на базе – можно вволю насладиться уединением и тишиной. При этом – полный комфорт и очень качественный сервис. Хозяева всегда на связи.

«Дзен Поляна»

Где: Красная поляна.

Сколько это стоит: от 12 834 руб. за сутки.

Здесь гостей размещают в экокоттеджах, которые со всех сторон окружают реликтовые деревья. При этом глэмпинг находится в самом центре Красной Поляны, отсюда легко дойти до магазинов и ресторанов, если кому-то захочется снова окунуться в суету. Интересно, что возле каждого коттеджа есть большая дубовая купель – для настоящего дзена и релаксации.

«Дзен Поляна» Фото: vk.com/dzen.polyana

Экоцентр «Заповедный мыс»

Где: Крым, около села Мысовое.

Сколько это стоит: от 9000 руб. за сутки.

Не обходят своим вниманием любители глэмпингов и Крым. Экоцентр «Заповедный мыс» около села Мысовое, Ленинского района расположен на берегу Азовского моря, на территории государственного природного заповедника Казантипский. «Заповедный мыс» лежит на высоком морском берегу. Отдых здесь уединённый – всего четыре экокупола с дизайнерским интерьером и видами на Азовское море. Их обитатели могут гулять по экологическим тропам и наслаждаться самыми красивыми в мире закатами.

«Заповедный мыс» Фото: заповедныймыс.рф

База отдыха Paradise Beach

Где: Крым.

Сколько это стоит: от 5500 руб. за сутки.

База отдыха расположена в селе Молочное, недалеко от Евпатории. Гостей здесь расселяют в евродомики с террасой и панорамными окнами, которые стоят у самого пляжа. Всего в глэмпинге 18 номеров.

Paradise Beach Фото: milk-paradise.ru

Smorodina camp

Где: Карелия, посёлок Мийнала.

Сколько это стоит: от 3450 руб. за сутки.

Гостей здесь селят в экологичные бунгало, шатры-тенты с террасами и видом на лесное озеро и сосны на его берегу. А прямо на скале установлена купель, в которой можно не только от души погреться, но и полюбоваться захватывающим видом на Ладожские шхеры.

Smorodina Camp Фото: vk.com/smorodina_camp

Kottila Village

Где: Ленинградская область, посёлок Исток.

Сколько это стоит: от 4900 руб. за сутки.

База отдыха располагается недалеко от города Приозëрск Ленинградской области. Новый экоотель расположен на берегу Вуоксы – в густом хвойном лесу. Осенью в Вуоксе не слишком покупаешься, но есть возможность арендовать каяк и плыть, куда хочешь.

Kottila Village Фото: vk.com/public203834055

Зона отдыха «Язёвка»

Где: Ярославская область, село Купанское.

Сколько это стоит: от 6875 руб. за сутки.

Впрочем, в поисках тишины и уединения совершенно необязательно уезжать далеко от Москвы. Зона отдыха «Язёвка» находится в селе Купанское, недалеко от Переяславля-Залесского Ярославской области. Она устроена на территории национального парка на берегу Плещеева озера, там, где в него впадает река Язёвка. Гостей глэмпинга ждут 15 разнообразных жилищ – экошатры, монгольские юрты, геокупола Фуллера, экошалаши.

«Язёвка» Фото: vk.com/camp_yazevka

Важно! Глэмпинги в ноябре часто делают скидки своим гостям. Иногда можно найти спецпредложение с дисконтом до 20%.

На что обратить внимание при выборе глэмпинга осенью

Тип конструкции

Роман: В сафари-тентах вполне может быть тепло в сентябре, но в зависимости от региона потребуется дополнительное климатическое оборудование. Следует заранее уточнить у администрации глэмпинга вопрос о работе системы вентиляции и обогрева.

В деревянных конструкциях осенью довольно уютно. Номера не промерзают ночью, а днём уже не так жарко, чтобы помещение перегрелось. Например, модные А-фреймы с панорамным остеклением могут иметь плохую герметизацию, из-за чего вас будут беспокоить сквозняки.

Геокупольные конструкции лучше всего приспособлены к любым климатическим особенностям. Сама технология создавалась с расчётом на высокие ветровые и осадочные нагрузки. Внутри тёплый воздух беспрепятственно циркулирует, поэтому помещение хорошо вентилируется и нет дискомфорта от холодного сквозняка по ногам или других проблем прямоугольных аналогов.

Купольные конструкции в целом очень практичны, но такие номера будут дороже чем, например, сафари-тенты. Прочтите отзывы гостей, поинтересуйтесь у администрации о технологии строительства номеров.

Место расположения

Во всесезонных глэмпингах чаще всего санузел размещён внутри номера, но бывают глэмпинг-парки с различными комплектациями жилья, поэтому внимательно читайте описание дома перед бронью. Осенняя погода непредсказуема, идти в душ под дождём – сомнительное удовольствие.

Обычно глэмпинг размещается в местах возле водоёмов, досуг для отдыхающих по большей части связан с пляжным отдыхом, водными прогулками или рыбалкой. Осенью для любителей прогулок подойдёт тихая охота в ближайшем лесу, но, если вы любите активный отдых, присмотритесь к местам вблизи гор или с большим выбором спортивного инвентаря. Во многих глэмпингах предлагают экскурсии, велопрогулки, верховые прогулки, сплав по реке, катание на квадроциклах и даже полёты на вертолёте.

Наличие связи

Дополнительно продумайте детали поездки и учтите, что некоторые лесные отели позиционируют себя как укромное место для единения с природой без интернета. Мобильная связь, конечно, отвлекает от полноценного отпуска, но порой спокойнее, когда точно знаете, что коллеги не срывают сроки и не ищут вас во всех мессенджерах. Нужна связь – уточните у администрации качество покрытия сети и наличие беспроводного интернета.

Фото: istockphoto.com

Правила проживания

Большие шумные компании не везде примут, в части глэмпингов прописаны правила, запрещающие шум после определённого часа. Такое бывает, например, когда отель расположен в заповедном месте и рядом нетронутые леса. Либо глэмпинг рассчитан на тихую семейную аудиторию. Обычно подобные правила сразу публикуют на сайте.

Также не каждый глэмпинг дог-френдли, но выбор тех, где примут с четвероногим другом, большой, поэтому мучений с поиском не будет. Просто учтите, что это не сама собой разумеющаяся опция. Парковка, наличие кухонной зоны в номере, банные принадлежности – все эти детали стоит уточнить до того, как определитесь с выбором места.

Круг поиска идеального места не сильно сужается, даже если у вас будет очень придирчивый список требований. Глэмпинг подразумевает комфорт и высокий уровень сервиса, поэтому большинство готовы закрывать все запросы гостей.