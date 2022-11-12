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Что такое сникерсы и почему кроссовки так называют

Сникерсы или сникеры. Почему кроссовки часто путают с шоколадными батончиками
Валентин Горшков Павел Сухоруков
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Почему кроссовки называют сникерсами?
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Некоторые утверждают, что кроссовки очень любили грабители, и вот почему.

Сникерсы, сникеры, сникерхеды… Почему нельзя сказать просто – кроссовки? Всё дело в происхождении этой обуви и её предназначении. Этот тип обуви сейчас настолько популярен, что, например, в Америке люди тратят на приобретение новых сникеров около $ 7 млрд в год. Новейшие модели от именитых дизайнеров и брендов настолько же престижны, как обладание оранжереей с орхидеями в средние века. Кто бы и что не говорил, но в наши дни кроссовки = статус, наравне с дорогими часами и коллекционными автомобилями.

Недавно мы писали про выход новой книги создателя Reebok и показали целую главу книги.

Обратимся к истории

Исторически спортивную обувь шили из натуральной кожи и с негнущимися подошвами, что дарило обладателю только неудобства. В 1840-х годах Чарльз Гудьир изобрёл инновационный метод вулканизации, что открыло новые горизонты и позволило начать производство уже резиновых подошв.

Вообще, обувь на каучуковой подошве была ещё в конце XVIII века, правда, нельзя было определить, где левая, а где правая кроссовка. Со временем интерес к подобному типу обуви только увеличивался. Годы шли, для создания ботинок стали применять различные технологии и пробовать разные материалы.

Как говорят историки, «новый» вид спортивной обуви был испробован на I Олимпийских играх 1896 года, которые проходили в Афинах. После чего началось более динамичное развитие спортивной обуви.

В 1917 году благодаря Маркусу Конверсу началось массовое производство обуви с резиновой подошвой и матерчатым верхом. Сейчас мы знаем эти кеды под маркой Converse. В то время обувь понравилась всем атлетам, поскольку предотвращала растяжения и прочие травмы ног.

Появление термина «сникерсы», ой, «сникеры». А ещё — «кроссовки»

Слово «сникеры» (sneakers) происходит от английского глагола to sneak, что в переводе означает «красться, подкрадываться». Термин появился ещё в XIX веке. Поговаривают, что именно такое название обувь получила из-за возможности «бесшумного передвижения» в ней. А некоторые утверждают, что их сильно полюбили грабители.

Считается, что американский термин обозначения спортивной обуви на резиновой подошве — это именно sneakers. Так называют все модели обуви, относящиеся к спорту, включая кеды и слипоны. А вот отечественное же название «кроссовки» — изобретение 1970-х годов СССР, и является неким переложением термина «кроссовые туфли», которыми стали называть не самые качественные кальки с западных сникеров.

Кстати, некоторые путают название обуви с шоколадными батончиками. На русском языке действительно звучание одинаковое. Однако на английском кроссовки – sneakers, а название шоколадки – snickers.

Сникерхед отвечает

<a href="https://www.championat.com/authors/6421/1.html">Валентин Горшков</a>
Валентин Горшков
сникерхед, совладелец federation.market

Почему люди готовы тратить много денег на кроссовки? Это один из самых частых вопросов. Мы на него любим отвечать ассоциациями. Можно привести в пример картины, скульптуры, автомобили. Одни занимаются коллекционированием, другие видят в этом нечто прекрасное, если вещь касается искусства, а кто-то на этом зарабатывает. Спектр приобретения кроссовок очень широк. Каждый приобретает их исключительно по своему вкусу. Есть коллекционеры, есть те, кто покупает для дальнейшей перепродажи, а есть те, кто просто носит их с удовольствием и не собирается ставить на полку. Кроссовки являются частью их жизни.

— Как говорить правильно: сникеры или сникерсы?

— Правильно говорить «сникерс». Опять же всё пошло от английского языка. «Одна кроссовка» они (иностранцы – прим. ред.) не говорят. Пара кроссовок — сникерс.

— «Сникерс» считается общепризнанным термином или в каждой стране кроссовки называются по-разному?

— Среди людей, которые занимаются кроссовками, сникерс — это общепризнанный термин. В любой стране мира вас поймут люди, которые работают с кроссовками, будь то ритейлер, реселлер или коллекционер.

— Почему людей, которые увлекаются культурой кроссовок, называют сникерхедами?

— Здесь игра слова. Sneakers – кроссовки, head – голова. Всё вместе получается «кроссовочная голова». Подразумевается, что у человека голова забита кроссовками, то есть он живёт этим. Сложно найти в русском языке аналогию, чтобы правильно перевести слово sneakerhead. И опять же, речь идёт не только о коллекционировании, но и о купле-продаже и многом другом, что связано с этой культурой.

Любимые кроссовки начали скрипеть? Рассказываем, что нужно делать.
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