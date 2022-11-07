Почему при ходьбе «скрипят» кроссовки. 6 способов, которые помогут исправить ситуацию

Порой бывает, что вы гуляете по улице и начинаете слышать скрип со стороны асфальта. Будьте спокойны, это всего лишь ваши кроссовки – довольно распространённое явление. Иногда скрип может появляться после долгого ношения обуви, а иногда и новая пара, купленная через интернет, может подать «голос». Сразу избавляться от таких кроссовок не нужно. Разбираемся в нюансах и способах их исправления.

Почему кроссовки могут «скрипеть»

Александр Сиван сникерхед Скрипеть кроссовки могут в первую очередь из-за того, что они «палёные» и плохо проклеены. Или потому, что износились. А может просто не высохли до конца, и прокладка между подошвой и корпусом кроссовки испортилась. Но главная причина — проблема с качеством. Оригинальные модели, например, Nike Dunk, тоже могут скрипеть. Редкость, но тоже бывает.

Звук появляется из-за механической деформации изделия и выхода оттуда воздуха. Но есть и другие причины.

Заводской брак в проклейке деталей.

Неровности протектора.

Рассохшийся клей между подошвой и ступнёй.

Лёгкая деформация подошвы или образование в ней полости.

Неподходящий размер стельки.

Кроссовки пересушены.

Поскольку мы здесь говорим о том, как сохранить свой бюджет, вот примеры кроссовок, на которые тратиться не стоит.

Как понять, откуда скрип, и как его устранить

Для того чтобы устранить скрип, нужно найти место, на которое нужно воздействовать. Вот как это можно сделать.

Наденьте оба кроссовка и устройте променад по разным поверхностям: ламинат, асфальт, ковёр и т.д.

Проанализируйте все услышанные звуки, чтобы определить источник.

Внимательно, желательно с лупой, осмотрите место, издающее звук. Вы можете воспользоваться фонариком, если место находится с внешней стороны.

Не получается? Тогда на помощь придёт методика шиномонтажа: опустите кроссовку в воду или обрызгайте мыльным раствором. Такая методика поможет вам с точностью до миллиметра определить место: при нажатии оно будет пузыриться.

А теперь перейдём к способам устранения скрипа.

Сушка

Вы определили, что причина скрыта в остаточной влаге после прогулки, значит, кроссовки надо высушить. Для этого можно использовать как обычную сушку для обуви в виде вкладышей, так и большего размера, куда помещается пара. Таким образом продержи́те кроссовки 10 минут. Больше не надо, иначе рискуете получить сморщенные сникеры.

Наждачная бумага

Бывает, что «скрипят» и новые кроссовки, ещё до того, как вы их наденете. В этом случае слегка ускорьте процесс ношения с помощью наждачной бумаги. Легко протрите бумагой подошву (чаще всего предательски скрипит именно она) или другие места. Этот способ должен снизить уровень неприятного звука или совсем его убрать. Правда, если у вас интересные кроссовки из необычных материалов, больше слушайте музыку на прогулке, используйте беруши и крепитесь.

Вазелин

Бывают случаи, что стелька начинает издавать звук во время трения внутри обуви или скрип возникает при контакте кроссовок друг с другом во время ходьбы. В обоих вариантах вы можете смазать тонким слоем вазелина поверхности, чтобы всё лучше тёрлось друг о друга и без звука.

Фото: istockphoto.com

WD-40

Многие либо не знают об этом средстве, либо не думали в его направлении. Раз «вэдэшка» помогает в машиностроении, то и с обувью справится. Смочите ватный диск небольшим количеством WD-40, а затем протрите все внешние швы и скрипящие поверхности.

Важно! Не пробуйте этот способ с замшевыми или другими «требовательными» тканями. Даём 50%, что вам придётся купить себе новые «педали».

Мыло

Не самый частый, но возможный случай, когда скрипят шнурки. Если они трутся о язычок или люверсы, это может стать причиной слухового дискомфорта при каждом шаге. Смажьте шнурки небольшим количеством мыла или кондиционера для кожи, чтобы «успокоить» шум. Либо поменяйте шнурки.

Ремонт кроссовок

Вы попробовали сделать всё, о чём мы говорили выше, а звуки остались? Тогда ещё раз осмотрите кроссовки на предмет щелей и крупных деформаций. Нашли? Несите обувь в ремонт. Лень? Попробуйте справиться самостоятельно и с помощью суперклея. Не помогает? Тогда как-нибудь доберитесь до магазина с обувью — вам явно нужна новая пара сникеров.