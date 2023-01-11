Интенсивная круговая тренировка для мужчин на 20 минут от фитнес-блогеров братьев Калагур

Она поможет не только прокачать мышцы, но и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Основное преимущество круговой тренировки в том, что она не позволяет вам расслабиться. Мышцы постоянно находятся в напряжении, важно лишь грамотно подобрать упражнения. Круговая тренировка поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, и, что немаловажно, она подойдёт и новичкам, и опытным спортсменам.

Сегодня мы вместе с фитнес-блогерами Александром и Максимом Калагур подготовили вариант такой тренировки. Упражнения можно делать как дома, так и в зале. Потребуются только желание и сила воли. Перерывы между подходами будут короткими, поэтому придётся постараться, чтобы выполнить их все. Но результат того стоит.

Все упражнения выполняются 40 секунд, отдых между ними – 20 секунд, перерыв между кругами – три минуты, а всего вам нужно будет выполнить три круга. Суммарно получится примерно 20 минут.

Тренируйтесь, а результат не заставит себя долго ждать, ведь спорт уважает упорство. Включайте видео, и поехали.

Если вы любите заниматься с собственным весом, по ссылке рассказали, как накачать руки без тренажёров.