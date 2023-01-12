Если вы переживаете, что любимые истории быстро заканчиваются, этих вам точно хватит надолго.

7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории кино. На просмотр понадобится год

В наши дни сериаломания стала популярным явлением. Сейчас огромный выбор хороших и качественных сериалов, которые затягивают своим сюжетом. Но у каждого есть любимый, за развитием которого хочется наблюдать вечность! К сожалению, истории имеют свойство заканчиваться. Не стоит расстраиваться, ведь существуют те, на просмотр которых вам понадобится очень много времени.

«Путеводный свет», 1952 год

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 16+.

Количество сезонов: 57 (длительность одной серии 43 минуты).

Сериал пустил свои корни ещё в 30-х годах прошлого века! За это время он претерпел много изменений. Первые 20 сезонов он выходил в формате радиоэфира, актёрский состав и главные герои, конечно же, тоже менялись не раз.

Сюжет значительно отличается от современных сериалов. Во главу ставится духовная составляющая, а не деньги. Сценаристы постарались снять сериал так, чтобы за развитием истории было интересно наблюдать целых 70 лет. Ну а на просмотр без перерывов понадобится около года.

«Путеводный свет» Фото: Кадр из сериала/Кинопоиск

«Главный госпиталь», 1963 год

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 16+.

Количество сезонов: 58 (длительность одной серии 43 минуты).

10 статуэток премии Эмми в категории «Лучший драматический сериал». Он затянул зрителей на 14 318 серий не просто так – в сюжете есть экшен, за которым мы так любим наблюдать. Все серии сериала можно просмотреть за год и три месяца без перерывов на человеческие нужды.

Основное место действий – больница, конечно же не без романтических историй. Вишенка на торте — криминальная составляющая. Помимо всех наград, сериал признан самым длительным по версии американского канала ABC.

«Главный госпиталь» Фото: Кадр из сериала/Кинопоиск

«Одна жизнь, чтобы жить», 1968 год

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 16+.

Количество сезонов: 44 (длительность одной серии 45 минут).

Сериал, который не менял главную героиню сериала на протяжении всей жизни телеэпопеи. Сюжет достаточно классический для «американской жвачки» — жизнь нескольких поколений в маленьком городке. Создатели приоткрыли завесу табуированных тем на телевидении – расизм и наркотики. 11 096 серий, за которыми зрители наблюдали 44 года, а вы можете посмотреть все серии за один год, если смотреть не моргая.

«Одна жизнь, чтобы жить» Фото: Кадр из сериала/Кинопоиск

«Молодые и дерзкие», 1973 год

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 16+.

Количество сезонов: 45 (длительность одной серии 43 минуты).

И он до сих пор снимается! В сериале намешано всё – детектив, драма, триллер, романтика. В общем и целом интриг хватит всем, и они не собираются заканчиваться.

За годы выхода на телеэкраны сериал собрал 116 премий «Эмми». Всего создатели отсняли 12 061 серию, для просмотра которых вам понадобится около года.

«Молодые и дерзкие» Фото: Кадр из сериала/Кинопоиск

«Симпсоны», 1989 год

Жанр: мультфильм, комедия.

Возрастные ограничения: 16+.

Количество эпизодов: 689 (длительность одной серии 22 минуты).

Мультсериал, который не перестаёт удивлять своими пророческими кадрами. Последнее время внимательные зрители начали замечать элементы сюжета, которые предсказали будущее. Но «Симпсоны» не поэтому затянули своих фанатов – американский юмор и семейные темы, близкие всем, покорили мир.

Чтобы просмотреть все сезоны, вам понадобится всего 10 дней, но он точно поднимет настроение любому.

«Симпсоны» Фото: Кадр из мультсериала/Кинопоиск

«Доктор Кто», 1963 год

Жанр: фантастика.

Возрастные ограничения: 16+.

Количество сезонов: 14 (длительность одной серии 43 минуты).

Самый долгий научно-фантастический британский сериал с культовым актёрским составом! Британцы знают толк в качественных сериалах, и этот не исключение. Помимо звёздного актёрского состава, телеистория заманила зрителя сюжетом на долгие годы. Путешествия во времени, спасения мира и внеземные цивилизации – и всё это при помощи космического корабля. В 2022 году объявили о продолжении сериала, а это значит, что 15-го сезона не миновать. На просмотр 870 серий вам понадобится всего пять дней, если смотреть без перерывов.

«Доктор Кто» Фото: Кадр из сериала/Кинопоиск

«Санта-Барбара», 1984 год

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 16+.

Количество сезонов: 9 (длительность одной серии 45 минут).

Самый узнаваемый сериал по своей заставке! Создатели сериала закрутили сюжетные линии так, что «Санта-Барбарой» теперь называют самые сложные любовные перипетии.

Хотя американский сериал сложно назвать самым длинным в истории, но он один из самых продолжительных среди популярнейших телеэпопей. В нём 2137 серий, на просмотр которых вам понадобится чуть больше двух месяцев.

«Санта-Барбара» Фото: Кадр из сериала/Кинопоиск

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