Какие незаметные привычки преждевременно старят кожу? Косметолог назвала 7 случаев

И лайфхаки, которые помогут это исправить.

Татьяна Лист косметолог, эксперт в области естественных методов омоложения «Действие, доведённое до автоматизма, совершается неосознанно. Мало кто анализирует свои привычки с точки зрения их влияния на здоровье и внешность. А зря. Негативное воздействие зачастую имеет отложенный эффект. А причинно-следственные связи бывают не так очевидны.



И когда отражение в зеркале больше не радует, многие начинают искать причины вовне. Меняют марки уходовой косметики, ищут нового специалиста, когда решение — в другом».



Неправильное очищение

В детстве многих учили умываться тщательно. Акцент был на чистоте, но про средства и способы никто не говорил. Тем временем температура, качество воды, средства и способ удаления с лица излишней влаги, играют большую роль.

В итоге большинство при умывании воздействуют на кожу довольно жёстко, а также используют движения, существенно смещающие ткани и растягивающие кожу. То же самое происходит при протирании лица и шеи полотенцем.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак: во избежание травмирующего механического воздействия важно прикасаться к коже лёгкими движениями. Удалять влагу, просто промокая лицо мягким полотенцем. Температура воды должна быть прохладной, но не слишком холодной. Так вы не создадите лишний стресс для кожи.

Гиперактивная мимика или эмоциональные маски

В первом случае речь идёт об экспрессивных людях, у которых в буквальном смысле слова любая эмоция ярко «прописана» на лице. Им свойственны характерные мимические ужимки в виде поднятия брови или опускания уголков губ.

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Во втором случае ситуация обратная. У личностей, которые носят психологические маски, определенная эмоция «прописывается» на лице в результате длительного стресса или сильных переживаний. Происходит это из-за свойств мимических мышц, которые рефлекторно сокращаются в ответ на переживаемые длительное время эмоции.

Лайфхак: делайте регулярный массаж, а также прибегайте к различным техникам расслабления: от релаксации и медитации, до тейпирования. И важно контролировать свою мимику, почаще смотря на своё отражение, анализируя себя на фото или видео.

Поза для сна

Многие спят на животе. Данная поза, помимо болей в пояснице, может спровоцировать и усугубление морщин на лице и шее. Почему? Из-за плотного контакта с подушкой, сопряжённого с сильным смещением тканей.

Так усилится видимость уже существующих мимических морщин. Наиболее уязвимы — область вокруг глаз и щёки.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак: подберите подушку, обеспечивающую правильное положение головы во сне. Постепенное приучение себя ко сну на спине или полубоком (под спину при этом можно подкладывать валик).

Неправильное питание

Сладкое, жирное, солёное и острое вредит не только желудку, но и коже. Любительницам сладкого хорошо известны признаки «сахарного лица», при которых меняется тон кожи (становясь сероватым), ухудшается её тургор (упругость и эластичность), появляются пигментные пятна.

Избыточное потребление острой и пряной пищи способствует появлению заметной сосудистой сетки на коже лица. А также провоцирует различные покраснения и воспаления.

Соль задерживает в организме влагу, вызывая пастозность и отёчность лица. Отёки растягивают кожу, делая её дряблой.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак: скорректируйте свой рацион питания в сторону снижения доли вредных продуктов.

Избыточная инсоляция (любовь к солярию)

Важно помнить о фотостарении и пегментации в результате негативного воздействия ультрафиолетовых лучей типа А на нашу кожу.

Потемнение кожи (или загар) — не что иное, как защитная реакция организма на вредный ультрафиолет. Под его воздействием слой эпидермиса утолщается, делая кожу более сухой, грубой, склонной к шелушению.

Подкожные сосуды и капилляры расширяются и хуже выполняют свою работу по доставке в кожу кислорода и питания.

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Солнечные лучи подавляют кожный иммунитет, что может повлечь за собой развитие различных заболеваний кожи вплоть до рака.

Лайфхак: берегите свою кожу от прямого воздействия солнечных лучей, избегайте походов в солярии, активно используйте защитные средства с SPF.

Неправильная осанка

В первую очередь речь о длительном взаимодействии со смартфонами в течение дня. Синдром «компьютерной шеи» приводит к дисбалансу мышц шеи.

Как итог — одни мышцы (преимущественно передней части шеи) приходят в гипотонус, становясь слабыми, а другие (в основном задней части шеи), напротив — в гипертонус.

Фото: istockphoto.com

Дисбаланс ведёт к образованию второго подбородка, складок на шее и формированию холки. Также ухудшается питание мягких тканей лица за счёт сдавливания сосудов спазмированными мышцами. Появляются вялость и бледность кожи, усталый и нездоровый вид.

Лайфхак: следить за осанкой в зрелом возрасте важнее, чем в детстве. Наилучшим решением будут физическая активность и контроль привычек, портящих осанку.

Несоблюдение питьевого режима

С возрастом кожа теряет влагу. Поэтому увлажнение — это золотой стандарт профилактики старения. Косметические средства способны лишь удерживать жидкость, не давая ей испаряться с поверхности кожи слишком быстро.

Источник увлажнения — внутри нас. Обеспечить его можно лишь соблюдая правильный питьевой режим.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак: используйте формулу для расчёта потребности в воде: вес тела x 0,03. Но не забывайте об индивидуальных особенностях (физическая активность, наличие хронических заболеваний и климат).