Нейрохирург назвал 4 последствия, если не носить лифчик во время занятий спортом

Рассказываем, как отказ от нижнего белья влияет на работу внутренних органов и осанки.

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Бюстгальтер – незаменимая часть женского гардероба. Нижнее бельё необходимо не для красоты, а в первую очередь для здоровья: поддержки молочных желез и разгрузки спины. Не стоит пренебрегать этой частью гардероба и при выполнении физических упражнений.

Почему важно носить изделие во время занятий спортом

Илья Алмазов пластический хирург, нейрохирург Если не носить бюстгальтер длительное время, то молочные железы могут начать провисать и опускаться. Существует два фактора, влияющие на провисание груди и находящиеся за пределами влияния их обладательницы, – это гравитация и возрастные изменения.



Для спорта используйте специальные спортивные бюстгалтеры – бралетты. Не стоит забывать, что неправильный выбор нижнего белья также может негативно сказаться на организме.

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В то же время поддержка бюстгальтера может ослабить ткани груди, заставляя их опускаться. В этом случае можно повлиять, регулярно выполняя упражнения на группы мышц груди, что улучшит тонус связок, мышц и мягких тканей, поможет избежать преждевременного провисания.

Фото: istockphoto.com

За счёт поддержки бюстгальтер забирает часть нагрузки со спины, что важно для здоровья позвоночника, особенно это касается дам с тяжёлой, пышной грудью. Поэтому если запланирована долгая прогулка или тренировка, обязательно нужно надеть изделие во избежание излишней нагрузки на позвоночник.

Кстати, минимальный вред груди наносят спортивные бюстгальтеры с регулируемыми бретелями и бралетты. Они обеспечивают хорошую поддержку груди, не создавая зажимов и не нарушая кровообращение.

Фото: istockphoto.com

Среди негативных последствий частого ношения бюстгальтера можно выделить повышение потоотделения, которое закупоривает поры кожи и вызывает раздражение и зуд.

Независимо от индивидуальных предпочтений при ношении бюстгальтера, важно чувствовать себя комфортно и выбирать бюстгальтер с хорошей поддержкой.

Многие женщины допускают ошибку при выборе и подбирают размер, далёкий от реальности.

Поэтому неправильно подобранный бюстгальтер может нанести гораздо больше вреда, чем просто доставить дискомфорт.

Фото: istockphoto.com

К чему может привести неправильно подобранный бюстгальтер

Расположение внутренних органов

Слишком плотный или не по размеру подобранный маленький бюстгальтер может стать триггером для развития синдрома раздражённого кишечника, расстройства желудка.

Проблемы с позвоночником и спиной

Могут возникнуть не только у обладательниц большой груди. Частое ношение неправильно подобранного бюстгальтера перетягивает плечи и шею, что приводит к постепенному искривлению позвоночника.

Головные боли

Слишком тугие бретели могут вызвать головные боли напряжения, боли в шее и покалывания в плечах и локтях.

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Раздражение кожи

Следствие излишнего трения и плохой посадки бюстгальтера. Бельё не должно впиваться в рёбра, независимо от формы и размера груди.

Что будет, если отказаться от бюстгалтера

Фото: istockphoto.com

Если грудь совсем небольшая, то отказ от бюстгальтера не несет серьёзных негативных последствий. В этом случае улучшается кровообращение в наиболее страдающих в такой ситуации средней части туловища и грудной клетке. Многие дамы после снятия бюстгальтера испытывают облегчение, что объясняется восстановлением дыхания и кровотока.

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Однако если спустя какое-то время начали появляться боли в спине или болезненность в груди, то стоит обратить внимание на ношение спортивных бюстгальтеров и бралеттов. В остальных случаях, особенно для обладательниц объёмной груди, ношение изделия рекомендуется.