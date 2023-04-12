Тренер назвал 5 самых бесполезных тренажёров в фитнес-клубах

И рассказал, чем их можно заменить.

Егор Ходырев фитнес-тренер В спортзалах есть огромное количество тренажёров. Одни помогают качественно проработать мышцы, другие же малоэффективны. Сегодня я расскажу о пяти самых бесполезных и почему они таковыми являются. В этой статье мы предложим им на замену более эффективные варианты, которые будут безопасны и позволят вам прогрессировать.

Назвать это оборудование совсем бессмысленным будет некорректно. Есть лишь неэффективные средства для достижения тренировочной цели, неверные задачи в тренировке и неправильная техника выполнения. Снаряды из этого списка можно отнести к малоэффективным для увеличения силовых показателей и набора мышц.

Гравитрон

Он предназначен для развития мускулов спины, а с этим эффективно справляются подтягивания. Мало кто умеет подтягиваться, но многие хотят научиться. Именно для этого предназначен гравитрон. Тренажёр оснащён дополнительным отягощением, которое выталкивает человека вверх, снимая часть нагрузки. Чем больше вес, тем проще человеку заниматься.

По правде говоря, шанс, что вы научитесь подтягиваться с его помощью крайне маленький, да и в силе вы прибавите не так много, как могли бы.

Чем можно заменить: тяга штанги в наклоне, вертикальная тяга, горизонтальная тяга в блоке, подтягивания с эспандером.

Фото: istockphoto.com

Силовой тренажёр на пресс

Во многих спортзалах есть специальное оборудование для прокачки пресса, где можно регулировать вес отягощения. Мало кто умеет правильно качать пресс, а в тренажёре это делать ещё сложнее. Ведь необходимо выставить под себя необходимые углы.

Такой тренажёр можно порекомендовать людям, которые обладают серьёзными ограничениями опорно-двигательного аппарата, лишним весом или пожилым. Заниматься им нужно только под руководством тренера, чтобы он отслеживал технику выполнения.

Чем можно заменить: скручивания лёжа на спине, подъём ног лёжа на спине, кранчи.

По ссылке рассказываем, как подобрать себе хорошего тренера.

Тренажёр для прокачки шеи

В некоторых фитнес-клубах есть специальные силовые тренажёры для прокачки шеи, где можно регулировать вес отягощения. Не все знают, как их правильно использовать. Если вы не профессиональный боец, лучше воздержаться от этого снаряда. Такая прокачка шеи может привести травме. А чтобы этого не произошло, выполняйте альтернативные упражнения.

Чем можно заменить: становая тяга, шраги, приседания или сгибание и разгибание шеи лёжа без веса.

Подробнее об упражнении «шраги» читайте по ссылке

Тренажёр для разведения и сведения ног

Это не самое эффективное упражнение для увеличения мышечного объёма ног. Здесь работают небольшие мышцы, которые не подвержены сильному росту. Эти мускулы отлично прорабатываются в других упражнениях. Тренажёр подойдёт для разминки или восстановления после серьёзных травм.

Чем можно заменить: приседания плие, становая тяга в сумо, работа с резинкой, различные махи ногами.

Фото: istockphoto.com

Тренажёр для сведения рук

Он предназначен для работы мышц груди. Накачать внушительные объёмы этих мышц с его помощью вряд ли получится. Работать в «пэк-дэк» имеет смысл перед основным упражнением в качестве разминки или для восстановления после травм.

Чем можно заменить: жим штанги лёжа, сведение гантелей лёжа, отжимания, в том числе на брусьях, жим гантелей лёжа под разными углами.

Полезные упражнения для прокачки мышц всего тела, которыми можно заменить все вышеперечисленные тренажёры, ищите в нашем видео.

Ещё раз хотим заметить, что снаряды, которые мы перечислили, являются малоэффективным для прогресса в росте мышечной массы. Мы рекомендуем обратить внимание на альтернативные варианты. Занимайтесь с умом, и тогда ваши силовые показатели и мускулы будут постоянно прогрессировать.

В предыдущей статье рассказали о самых лучших силовых упражнениях для красивой осанки.