Как не потратить деньги впустую и получить результат от занятий.

5 признаков, что ваш фитнес-инструктор не профессионал и нужна замена

Количество фитнес-залов и онлайн-платформ для занятий спортом зашкаливает сейчас. Найти знающего и любящего своё дело человека сложно.

Громкая реклама, фото интерьеров – не гарант того, что в зале вас ждёт команда профессионалов. За красивой ширмой может быть спрятан «рояль в кустах» – инструкторы с липовым образованием и без опыта преподавания. И тогда клиент получает разочарование, негативные эмоции и нежелание продолжать свой путь к идеальной форме.

Чтобы подобного не произошло и ваши деньги были потрачены с пользой, ищите инструкторов с определённым набором качеств и профессиональным образованием.

Ольга Дерендеева фитнес-тренер платформы домашних онлайн-тренировок FitStars Инструктору необходимо иметь специальное профессиональное спортивное образование, подтверждённое дипломами. Так вы обезопасите себя от чрезмерных нагрузок, травм и получите хороший результат от занятий. Но только этого мало. С каждым годом появляются новые открытия, связанные с человеческим телом. Тренер должен быть в курсе, постоянно совершенствоваться и учиться. Лично мне в работе очень помогают знания из разных областей: медицина, физиология, питание, психология, телесная терапия.

Конечно, многое приходит с опытом и нельзя работать по шаблонам. Всегда должен быть индивидуальный подход. Важно, как настроен тренер — только на получение прибыли или же на результат.

Последнее — желание помочь клиенту стать лучше — главный признак профессионала. Инструктор работает с людьми, с их личными трудностями и проблемами. Он сравним с учителем в школе, но в качестве учеников — взрослые сформировавшиеся личности, которые ждут изменений внешних и внутренних. Хороший тренер способен закрыть все потребности клиента.

Фото: istockphoto.com

Как понять, что ваш инструктор — не профи?

1. Предлагает однотипные тренировки

Важно, чтобы он учитывал индивидуальные особенности клиента. Сюда добавим желание увеличить количество занятий, чтобы получить больший доход. Не берутся во внимание выносливость и физическое состояние человека, пришедшего в зал.

2. Не контролирует эмоции

Люди приходят на занятия снять напряжение после работы. Поэтому тренеру стоит оставить все свои личные проблемы «за дверью» и настроиться на работу. Очень чувствуется, когда инструктор заведён и перекладывает проблемы на учеников.

Фото: istockphoto.com

3. Не может дать дополнительную информацию

Сейчас огромная конкуренция, большое количество информации в интернете о программах тренировок, питании и многое другое. И когда тренер даёт знания только по тренингу, он проигрывает коллегам. Очень важно предложить рекомендации по питанию, уметь замотивировать на работу, вовремя поддержать эмоционально.

4. Не имеет коммуникативных способностей

Будучи компетентным специалистом, нужно уметь выстраивать доверительные отношения со своими клиентами. Необходимо любить людей, хотеть быть полезным им. Иначе лесть и ложная натянутая улыбка оттолкнёт.

Фото: istockphoto.com

5. Неухоженный внешний вид

Часто посетители фитнес-клубов выбирают тренера по физической форме. Что неудивительно, учитывая сферу. Хорошая форма инструктора, позитивный настрой — это дополнительная мотивация для клиента заниматься и совершенствоваться.

Каждому человеку также важно персональное внимание. Поэтому самое главное при выборе тренера – это понять: готов ли уделить время инструктор именно вам. Тогда захочется приходить снова и снова, не только за спортивным результатом, но и за хорошим настроением.

Какие черты характера должны быть у спортсмена-профессионала? Ищите список ЗДЕСЬ.