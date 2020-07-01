О том, почему утолять вечерний голод лучше мясом, а не творогом с фруктами.

Что съесть на ночь без вреда для фигуры? Варианты полезных и низкокалорийных перекусов

Все знают, что такое «вечерний жор». А те, кто приходит домой после девяти вечера, тем более. Мы часто слышим, что после шести есть нельзя, что последний приём пищи должен быть за два часа до сна и другие советы. Конечно, в каких-то случаях они работают, но не стоит морить себя голодом только потому, что на часах уже 18:01.

На ночь нужно есть, если организм этого требует. Иначе можно заработать стресс, от которого появляется целлюлит и могут выпадать волосы. Отказываться от пищи за два, три или пять часов до сна нужно по совету врача, а не из-за желания похудеть. Но если вы согласны, что нельзя терпеть ночной голод, то для перекуса, скорее всего, выбираете йогурт, творог или фрукты. Здесь и кроется ошибка.

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Почему нельзя есть творог, фрукты и другие «полезности» на ночь?

Диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков в одном из видео на своём YouTube-канале рассказал, что ночью у человека вырабатывается соматотропный гормон, который за 50 минут способен сжечь 150-200 г жировой ткани. Спать и худеть, это ли не счастье? Но если в девять или десять вечера вы кушаете продукты, которые стимулируют выделение инсулина, то «чудо-гормон» не вырабатывается. Инсулин его блокирует.

Творог имеет высокий инсулинемический индекс, хотя уровень сахара в крови он почти не повышает. Если вы едите на ночь творог, то останавливаете работу самого сильного жиросжигающего гормона, который выделяется в период с 23:00 до 00:00 или с 00:00 до 01:00. Вроде полезный низкокалорийный продукт, а ни о каком похудении не может быть и речи. То же касается фруктов, каш, йогуртов, кефира, ряженки и других позиций с высоким инсулинемическим индексом.

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Что можно есть на ночь?

Мясо

Кусочек мяса будет перевариваться около 7 часов, но вместе с тем он напитает организм аминокислотами, которые способствуют действию соматотропного гормона. Причём время не играет роли: съесть стейк можно хоть в 10, хоть в 11 вечера. Мясо сильно не поднимет уровень инсулина, зато простимулирует выработку жиросжигающего гормона.

Конечно, для многих это тяжёлая пища. Однако мы не советуем съедать целый стейк. Чтобы утолить голод, хватит пары кусочков мяса. Кстати, рыба тоже подойдёт. Если гонитесь за низкокалорийными продуктами, то берите курицу или индейку.

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Яйца

Яйца имеют низкий инсулинемический индекс, значит на соматотропный гормон плохо не повлияют. Это хороший источник белка и питательный перекус. Да и на переваривание варёного яйца организм потратит больше калорий, чем получит из него.

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Овощи

Овощи – это самая лучшая ночная еда. Они почти не содержат калорий, зато богаты витаминами и полезными веществами. Отдавайте предпочтение сырым овощам, выбирайте сельдерей, морковь или свёклу. А если грызть зелень у холодильника – не ваш образ жизни, то с вечера приготовьте, например, кабачковые оладьи. Это очень простой, вкусный и сытный перекус.