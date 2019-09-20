Что произойдёт с организмом, если отказаться от кофе?

Кофе по утрам стало привычным ритуалом для многих людей. Этот напиток не только имеет приятные вкус и аромат, но и бодрит, помогая начать нелёгкий трудовой день. Но как относиться к кофе, если чувствуешь, что обычное предпочтение плавно переросло в зависимость? Если это не одна чашка в день, а четыре или больше?



Споры о вреде кофеина ведутся уже не первый десяток лет, но их результаты по-прежнему неоднозначны. Современные учёные, медики и просто обыватели, которые опробовали на себе полный отказ от этого напитка, пришли к выводу, что нельзя говорить об исключительном вреде кофе. Безусловно, у исключения кофе из рациона есть ряд положительных эффектов, производимых на человеческий организм. Есть и минусы — если вы не знали меры до принятия решения и резко отказали себе в удовольствии. Разберёмся, что будет, если перестать употреблять кофе, и чем его можно заменить.

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Позитивные эффекты отказа от кофе

Разговор об ощутимом негативном влиянии кофеина на организм, как всегда, сводится к понятию меры. Если вы однозначно можете охарактеризовать себя как заядлого кофемана и просто не не в состоянии прожить день без нескольких порций любимого напитка, то стоит задуматься о сокращении потребляемого кофе или вообще отказе от него. Положительный эффект вы сможете почувствовать уже через 1-2 недели после этого решения.

Нормализация сна

Не секрет, что кофеин возбуждает нервную систему, когда мы бодрствуем. Он может делать это и во время сна, если принять его в увеличенных дозах: например, выпить больше трёх кружек кофе за день. Причём даже если сделать это за 6 часов до сна, ваш биологический цикл, скорее всего, собьётся.

При полном исключении напитка из вашего меню организм не будет перевозбуждаться, что в свою очередь повлияет на сон. Во-первых, вы станете легче засыпать и с огромной вероятностью забудете, как это — проваляться в кровати без сна целых полчаса или больше. К слову, людям, страдающим бессонницей, кофе в целом противопоказан. Во-вторых, вы будете лучше высыпаться, отчего станет легче вставать по утрам. И как бонус — вы попросту будете выглядеть более отдохнувшим, без синяков под глазами.

Стабилизация эмоционального состояния

Конечно, речь идёт только о перепадах настроения и повышенной раздражительности. Как мы уже говорили, кофеин является возбудителем для нашей нервной системы. Поэтому неудивительно, что при потреблении его в больших количествах ощущение неудовлетворенности и раздражённость будут сопутствовать вам на протяжении дня. Исключение бодрящего напитка из рациона приведёт к стабилизации эмоционального фона, хотя тем, кто по-настоящему подсел на кофе, в первое время будет довольно сложно именно в психологическом плане.

Повышение энергии

Несмотря на то что большинство людей пьют кофе, чтобы взбодриться или попросту проснуться, без него энергии у вас будет куда больше. Кофеин заставляет тело вырабатывать адреналин, что приводит к приливу сил. Тем не менее при постоянном потреблении кофе каждый раз нужно всё больше и больше стимулятора, чтобы организм отвечал на него с одинаковой эффективностью.

Кроме того, кофе способно блокировать кортизол — гормон, образующийся в организме в течение дня и помогающий просыпаться утром и засыпать вечером. С утра уровень кортизола в организме самый высокий: обычно он вырабатывается с 6 до 9 утра, пик приходится на 8-9 утра. Поэтому, если постоянно пить кофе по утрам и блокировать гормон, бодрящий эффект будет кратковременным и ощущение сонливости настигнет вас очень скоро.

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Снижение веса

Кортизол также влияет на работу надпочечников, которые действуют совместно с щитовидной железой. Щитовидка — немаловажный орган, отвечающий в том числе и за обмен веществ. Кофеин его замедляет, а отказ от кофе соответственно может помочь в похудении.

Повышение иммунитета

Продолжая разговор о работе щитовидной железы, стоит сказать, что чрезмерное употребление кофе в целом ограничивает её производительность. Этот фактор становится причиной ослабления иммунитета и, следовательно, многих болезней. Именно поэтому исключения кофеина во время плохого самочувствия полезно. Пить кофе не стоит, по крайней мере пока вам не станет легче.

Нормализация уровня витаминов и полезных веществ

В кофе содержится танин, который препятствует всасываемости железа. Побочным эффектом напитка из-за его мочегонных способностей является и вымывание кальция, что может привести к хрупкости костей. Также снижается уровень калия, цинка, нарушается водный баланс и нейтрализуются витамины B, C и PP. Благодаря отказу от кофе и должному вниманию к поддержанию уровня витаминов и полезных веществ, их содержание в организме придёт в норму. А налаженный водный баланс улучшит состояние кожи: исчезнут синяки под глазами, появится румянец, и вид станет более свежим.

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Улучшение работы печени

Постоянное употребление кофе может вызвать эффект так называемой ленивой печени. Этот орган вырабатывает энзимы, которые помогают расщеплять вредные химические вещества и метаболизировать их. Кофе тоже сильно нуждается в этих процессах, поэтому печень, образно говоря, после тяжёлой работы может облениться при встрече с другими вредными веществами.

Нормализация артериального давления и уровня холестерина в крови

И высокое давление, и повышенный холестерин могут быть вызваны чрезмерным содержанием кофеина в организме. Это достигается с особенно быстрой скоростью, если выпитую только что чашечку соединить с курением сигареты. Советуем так не делать.

Повышение либидо и уровня фертильности

Возможно, звучит удивительно, но это действительно так. В первом случае всё опять же сводится к работе щитовидной железы. Она отвечает за гормоны, от которых напрямую зависит сексуальные влечение. Одним из важнейших в этом плане гормонов является тестостерон. Доказано, что если вы перестанете перегружать щитовидку кофе, то сможете заметить улучшение в сексуальной жизни.

В вопросе фертильности всё зависит от другого гормона — прогестерона. Он способствует наступлению беременности и её дальнейшему поддержанию. Поэтому на этапе планирования и самой беременности не рекомендуется сильно налегать на кофе.

Улучшение цвета зубов

То, что кофе это сильный краситель, уж точно ни для кого не секрет. Оно влияет на цвет зубов и способно пошатнуть их белизну. Отказ от напитка в совокупности с должным уходом и регулярными посещениями стоматолога поможет восстановить здоровье полости рта.

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Негативные эффекты отказа от кофеина

При всех перечисленных плюсах отказа от постоянного и превышающего норму употребления кофеина стоит помнить, что вам будет нелегко прийти к этому решению. Ведь в запущенных случаях это сравнимо с борьбой с зависимостью. Есть и ряд негативных эффектов, с которыми вы можете столкнуться на первых порах исключения кофе из своего рациона.

Головные боли

При отказе от кофе вы лишаете свой организм адреналина и дофамина. Вместо них на первый план выступает аденозин — гормон, ответственный за отдых и усталость. Именно из-за него в первое время вас будут мучить головные боли. Чтобы их избежать, эксперты рекомендуют «слезать с кофе-зависимости» постепенно.

Общее ухудшение самочувствия

Помимо головных болей вас будут ожидать раздражительность, беспокойство, головокружение, возможные симптомы гриппа, бессонница, перепады настроения и медлительность. Звучит и вправду пугающе, даже смахивает на серьёзные побочные эффекты наркотической зависимости. Но не стоит беспокоиться, всё ограничится только первыми днями без кофе.

Усталость и рассеянность

Вполне ожидаемо, что после лишения организма достаточного сильного стимулятора поначалу будет непросто справиться с усталостью, быстрой утомляемостью и рассеянностью. Это также может привести к замедленной реакции, потере концентрации, сосредоточенности и бдительности — но, опять же, только в первое время.

Увеличение веса

Действительно, у этого аспекта есть и обратная сторона. Дело в том, что кофе обладает способностью временно подавлять аппетит. Поэтому при резком и полном отказе от него в вас может проснуться желание заменить его жирными или сладкими продуктами — источниками быстрого сахара, повышающего уровень глюкозы в крови.

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Чем заменить кофе?

В связи с возможными негативными эффектами и банальной «ломкой» после отказа от кофе возникает логичный вопрос: чем его заменить? В наши дни существует достаточно напитков, которые могут послужить отличной альтернативой.



Зелёный чай. Тоже источник кофеина, но в гораздо меньших количествах, поэтому он вас будет только стимулировать и не вызывать мандраж. Кроме того, зелёный чай подходит людям, страдающим недостаточностью надпочечников, желающим похудеть и очистить организм, — всё это благодаря антиоксидантам катехинам.



Матча. Современный тренд, к которому очень часто прибегают люди, исключившие из жизни кофе. Этот японский чай не только нравится кофеманам на вкус, но и содержит множество антиоксидантов и хлорофилл, а также бодрит, не вызывая кофеинового истощения.



Цикорий. Является достойной заменой вкусу кофе. Кофеина в цикории вообще не содержится, при этом он всё равно бодрит благодаря витамину B. Он также содержит инулин, улучшающий работу пищеварительной системы и обмен веществ.

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Какао. Содержание кофеина в нём приведено к минимуму: всего 5 мг. При этом какао включает в себя магний, кальций, цинк, железо, калий и антиоксиданты, которые есть в зелёном чае.



Имбирный чай. Это кладезь витаминов С, В1, В2, эфирных масел и аминокислот. А если в чай из свежего имбиря добавить лимон и мёд, то можно достичь сильного тонизирующего эффекта и улучшить кровообращение.



Чай из лимонника. Не только отлично бодрит, но и обладает обеззараживающим эффектом. Лимонник содержит витамин E и схизандрин, а также сочетается с ягодными сиропами и мёдом.



Свежевыжатый цитрусовый сок. Он бодрит ничем не хуже кофеина. Но нужно помнить, что сок нужен именно свежевыжатый, из апельсинов или грейпфрутов. И натощак он крайне противопоказан людям, склонным к гастриту и другим заболеваниям желудка, из-за повышенной кислотности.



Зелёный смузи. Этот вариант подходит как для восполнения запасов железа, недостаток которого вызывает анемию и хроническую усталость, так и понижения холестерина и защиты иммунной системы, благодаря содержащимся в нём витаминам и минералам.