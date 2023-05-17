Футболисты в России игнорируют чистку зубов и это мешает им играть? Отвечает стоматолог

Игроки ФНЛ не чистят зубы после игры, хотя европейские исследователи в один голос утверждают, что это помогает восстанавливаться после матчей. Так ли это?

Этот факт прокомментировал и тренер «Акрона» Евгений Калешин: «У футболиста после тренировки во рту кислая среда на слизистой, она становится щелочной. Чем раньше ты избавляешься от этой среды, тем быстрее мозг воспринимает восстановление гликогенов.

Оттянешь на 30 минут – медленнее восстанавливаешься, а на сборах по две тренировки, и важно четыре-пять часов между ними провести с максимальной пользой.

У нас у поля была своя раздевалка. Купили 25 зубных щёток и 10 тюбиков зубной пасты. Пацаны сначала смеялись, а я сказал, что буду лично ходить и проверять. У нас были опытные Гогниев, Лёха Гай, Бендзь – они прониклись. А когда делают старшие, то и молодые подтягиваются».

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Что говорят учёные и врачи

Связи между гигиеной полости рта и уменьшением травматизма, на первый взгляд, нет никакой. Тем временем учёные доказали, что физические нагрузки влияют на здоровье зубов.

Исследование «Physical activity, dental health behaviour and oral health status», опубликованное в журнале Community Dentistry and Oral Epidemiology в 2017 году, показало, что у тех, кто регулярно занимается спортом, состояние полости рта гораздо лучше.

Врачи говорят, что из-за интенсивных нагрузок возможны проблемы с височно-нижнечелюстным суставом и прикусом, которые, в свою очередь, влияют на положение шеи и осанки, а также поддержание тонуса мышц.

Дарья Карачевцева врач-стоматолог Интенсивная и длительная тренировка может негативно сказаться на здоровье зубов, например, спровоцировать риск возникновения тризма челюсти (спазм жевательной группы мышц). При тяжёлых физических нагрузках выделяется меньше слюны. Чем суше становится во рту, тем выше будет уровень PH. Поэтому рекомендую чистить зубы после тренировки.

Во время занятий спортом увеличивается потоотделение и выпуск слюны, которая содержит питательные вещества и минералы, нужные для здоровья зубов, но они также способствуют образованию налёта и развитию кариеса.

Ещё при тренировках возникает пересыхание ротовой полости, что приводит к снижению количества слюны, из-за чего страдает естественный процесс очищения рта от бактерий. Поэтому важно соблюдать правила гигиены полости рта, не забывая про регулярную чистку зубов и применение зубной нити.

Алтына Петракова стоматолог-хирург, пародонтолог ProDent Concept Утверждение об ускоренном восстановлении организма с помощью чистки зубов после занятий спортом берёт начало из высказываний Мартина Шмидта – бывшего швейцарского футбольного тренера. По его словам, под конец тренировок в полости рта повышается кислотность, которая, попадая в кровь, негативно влияет на процесс восстановления организма после физической нагрузки.

Кислотность в полости рта во время физических нагрузок действительно повышается, так как снижается выработка слюны и повышается её pH. Вследствие этого может нарушится процесс реминерализации эмали зубов и, соответственно, возникнуть кариес.

Что же касается «проникновения» кислот в кровь: pH крови поддерживается организмом на слабо щелочном уровне и изменений этих значений говорит о наличии серьезных заболеваний.

Резюмируем

Чистить зубы нужно регулярно. Если вы тренируетесь очень интенсивно, возможно, стоит делать это чаще. По данным некоторых исследований, спортсмены более подвержены заболеваниям полости рта, таким как кариес, заболевания десны и т.д.

Также стоит обратить внимание на то, что вы пьёте во время тренировок. Напитки с высоким содержанием простых углеводов негативно влияют на pH слюны и являются питательной средой для бактерий, а значит, могут стать одной из причин кариеса или воспаления десны.

Впрочем, пока это не вызывает доверия у наших футболистов. Так, Спартак Гогниев, бывший главный тренер «Химок», рассказал, что игроки ФНЛ не следуют рекомендациям по уходу за полостью рта после тренировок. Хотя в клубах даже создают специальные условия: рассказывают, напоминают, но мало кто прислушивается.

Тренируйтесь на здоровье, а не во вред!