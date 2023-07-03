Баста, Настя Ивлеева и Клава Кока. Кого вы больше всего ждёте на VK Fest в Москве?

Лето в самом разгаре, а это значит, что все самые горячие фестивали и вечеринки уже близко. Одно из самых популярных мероприятий – VK Fest, там вас ждут блогеры и артисты с многомиллионной аудиторией, а также крутые площадки, где каждый найдёт что-то для себя. В Москву фестиваль тоже заглянет: пройдёт он 15 и 16 июля в Парке Горького.

Пока жители и гости столицы готовятся веселиться и отдыхать, мы выбрали 10 звёзд из списка гостей и предлагаем вам решить, чьё присутствие на фестивале для вас важнее всего.

По итогам рейтинга мы сможем выявить самую ожидаемую звезду VK Fest 2023 в Москве. Всё будет зависеть только от ваших голосов.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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Поехали!

Рейтинг: самая ожидаемая звезда на VK Fest 2023 в Москве Фото: Из официального сообщества «БАСТА» во «ВКонтакте» 1 место Баста Василий Вакуленко – не просто музыкант, но ещё и ведущий нескольких успешных на просторах интернета шоу. Его творчество популярно и многогранно, кому-то ближе «Моя игра», а кто-то постоянно слушает «Сансару». Но найти человека, который бы не знал о Басте, сложно. Фото: Из официального сообщества ИВАНУШКИ International во «ВКонтакте» 2 место ИВАНУШКИ International За спиной у популярной группы несколько студийных альбомов и десятки престижных наград. Этой осенью «Иванушкам» стукнет уже 28 лет – столько популярные поп-исполнители провели на сцене. С их творчеством знакома без преувеличения вся Россия. Едва ли вы не слышали их самый известный «Тополиный пух». Кстати, на фестивале в Петербурге, по данным нашего рейтинга, группу ждали больше всего. Давайте посмотрим, как их ждёт столица! Фото: Из официального сообщества «Клава Кока» во «ВКонтакте» 3 место Клава Кока Невероятное шоу с этой артисткой обеспечено, она умеет заряжать залы энергией и хорошим настроением. В социальных сетях аккаунты Клавы насчитывают миллионы подписчиков, которые любят её всем сердцем. Мы уверены, что вы тоже не сможете устоять перед треками и харизмой звезды. Фото: Из официального сообщества ANNA ASTI во «ВКонтакте» 4 место ANNA ASTI Аня на сцене уже больше 10 лет и продолжает завоёвывать любовь поклонников не только вокалом, но и смысловой нагрузкой своих треков. Девушка уже успела спеть со многими знаменитостями, а количество прослушиваний её песен в месяц перевалило за 4 млн. Её музыка играет не только в наших наушниках, но и в сердцах. На фестивале в Санкт-Петербурге Асти очень ждали: по данным нашего рейтинга, она опередила Mary Gu, дуэт HammAli & Navai и Федука. Фото: Из официального аккаунта Арсения Попова во «ВКонтакте» 5 место «Импровизаторы» Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Антон Шастун и Арсений Попов – молодые люди, покорившие общественность остротой ума и чувством юмора. Их не пугают никакие проблемы, ведь ребята уже знают, как про них пошутить. На фестивале «Импровизаторы» сойдут с экранов и пообщаются с аудиторией вживую. Фото: Из официального сообщества JONY во «ВКонтакте» 6 место JONY Он получил множество наград и завоевал любовь фанатов по всей стране. JONY прошёл долгий путь, чтобы добиться своего. Сейчас его треки врываются на верхушки топ-чартов. Уверены, что, даже если вы не очень знакомы с его творчеством, песню «Комета» слышали 100%. Кстати, выступления JONY на VK Fest в Питере ждали очень многие наши читатели. Фото: Из официального сообщества MARKUL во «ВКонтакте» 7 место MARKUL В сердце попадают не только стрелы, но и тексты песен этого исполнителя. Уникальный стиль Марка позволил ему не только найти признание аудитории, но и попасть на верхние строчки топ-чартов с миллионами прослушиваний. Фото: Из официального сообщества AGENT GIRL во «ВКонтакте» 8 место Анастасия Ивлеева Яркая, весёлая, честная и невероятно красивая «Настюшка Опасность». Она начинала с коротких смешных роликов, а позже запустила своё шоу, стала ведущей одной из самых популярных телепрограмм – «Орёл и Решка». Это ли не настоящая история успеха обычной девчонки? Фото: Из официального аккаунта Дмитрия Масленникова во «ВКонтакте» 9 место Дмитрий Масленников Здесь кто-нибудь есть? Да, тут все фанаты мистики! Ну или же проще: зрители Димы Масленникова. Свою блогерскую карьеру молодой человек начал девять лет назад, пробовал разные форматы и завоёвывал сердца аудитории. Сейчас его канал насчитывает более 16 млн подписчиков. Фото: Из официального сообщества INSTASAMKA во «ВКонтакте» 10 место INSTASAMKA Скандальный и экстраординарный образ девушки помог привлечь аудиторию, но удержать её может не каждый. У Даши Зотеевой это получилось. Инстасамку могут любить и ненавидеть, но её треки играют отовсюду. Все знают о том, где она покупает вещи и как отдыхает в Турции.