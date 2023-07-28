6 маркеров поведения осознанного человека и 9 советов, чтобы прокачать этот навык

Олег Гадецкий психолог, ректор Института ценностно-ориентированной психологии Шумный мир современности, заполненный стрессом и напряжением, часто лишает нас способности наслаждаться моментом и ощущать гармонию внутри себя. Однако существует метод, позволяющий вернуть равновесие и умение ценить каждую секунду жизни. Это осознанность. Как понять, есть ли она у вас, и что делать, чтобы продвинуться в её развитии?



Что такое осознанность?

Осознанность – состояние полного присутствия в текущем моменте, без предвзятых оценок. Это умение замечать свои мысли, эмоции и физические ощущения, не придавая им особого значения, а просто наблюдая за ними без желания что-либо изменить.

Само понятие происходит от латинского слова «conscientia», которое состоит из двух частей: «con» (совместный) и «scientia» (знание, понимание). Речь про осознание того, что происходит вокруг.

В английском языке это слово переводится как сознание, состояние осознанности, способность понимать окружающий мир и свои мысли, эмоции, ощущения. Следовательно, термин «осознанность» – состояние полного присутствия в настоящем моменте без судейского отношения. В древнерусском языке «сознание» определялось как познание, осознание и чувствование.

Оба этих слова связаны с идеей понимания чего-либо. В контексте психологии «осознанность» более узко фокусируется на состоянии полного присутствия в моменте «здесь и сейчас», в то время как «сознание» шире охватывает все аспекты психической активности человека.

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Ценностно-ориентированная психология рассматривает это качество как важный элемент в процессе личностного развития и повышения качества жизни. В её основе лежит идея о том, что понимание своих ценностей и их выражение помогают человеку обрести смысл, направление и удовлетворение в своих действиях и отношениях.

Вместо того чтобы принимать решения под влиянием чувств или общественного давления, человек, практикующий осознанность, может лучше понимать свои потребности и ценности. Как итог – принимать более взвешенные решения.

Также осознанность помогает разрешать внутренние противоречия между разными ценностями и устранять разногласия в отношениях с другими людьми. Благодаря этому навыку человек становится более открыт к пониманию своих и чужих потребностей. Он начинает стремиться к сотрудничеству и взаимопониманию.

Человек находит опору внутри. Он не зависит от внешних обстоятельств или мнения других людей. Так крепнет уверенность в себе.

Признаки осознанного человека

Осознанный человек полностью погружается в текущее занятие, будь то работа, разговор или просто отдых. Он отсутствует в прошлом или будущем и не теряется в своих мыслях на долгое время. Осознанный человек не позволяет эмоциям управлять своим поведением или влиять на решения. Вместо этого он находит опору в своих глубинных ценностях. Её наличие даёт способность решительно действовать, даже при наличии серьёзного сопротивления. Осознанный человек способен проявлять искреннее сочувствие к другим людям, слушать их без судебных выводов и быть открытым к новым идеям. Осознанный человек понимает свои ценности, убеждения и мотивации. Это помогает ему принимать более взвешенные решения и строить сбалансированную жизнь.

Польза осознанности

Этот навык приносит немало пользы как для физического, так и для психического здоровья человека. Осознанные практики позволяют снизить уровень внутреннего напряжения и стресса. Это положительно сказывается на общем самочувствии.

Развивая осознанность, человек становится более внимательным и сосредоточенным, что повышает эффективность его деятельности. Такие люди находят радость в простых вещах и лучше умеют наслаждаться жизнью вне зависимости от внешних обстоятельств. Благодаря способности принимать себя и других, они создают гармоничные и глубокие взаимоотношения.

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Как развить осознанность?

Есть множество способов развить осознанности. Разберём основные.

Медитация. Регулярная практика помогает обучить ум вниманию и присутствию. Существует множество подобных методик, среди которых особенно популярны сосредоточение на дыхании и сканирование тела. Например, последняя предполагает плавное сопровождение вниманием каждой части своего тела, начиная от ног и заканчивая головой. Это даёт возможность ощутить полное присутствие. Йога. Она объединяет физические упражнения и дыхание. Это способствует развитию гармонии между телом и разумом. Прогулки на природе. Они помогают отключиться от повседневных забот и стимулируют чувство присутствия в настоящем моменте. Ведение дневника. Отслеживание своих мыслей и эмоций, помогает лучше понять себя и свои реакции на различные ситуации. Остановка и дыхание. Эта практика основывается на простой идее сознательной паузы. Она заключается в том, что в течение дня вы несколько раз останавливаетесь, чтобы сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, отпуская накопившееся напряжение. Исследование сенсорных восприятий. Данный метод связан с более глубоким осознанием окружающего мира через ощущения. Например, можно сконцентрироваться на вкусе или текстуре пищи во время еды или на звуках вокруг вас. Это помогает переключить внимание с мыслей на внешние впечатления. Практика благодарности. Каждый день можно задумываться над тем, за что вы благодарны. Это позволяет сфокусироваться на положительных аспектах жизни, улучшает настроение, помогает увидеть красоту и глубокий смысл в простых моментах. Осознание своих ценностей в любом деле. Прежде чем начинать производить какое-либо действие, необходимо задать себе вопрос: какие свои ценности я хочу реализовать в процессе его выполнения? Обращение за советом. В случае затруднительных жизненных ситуаций, когда сложно принять какое-то решение, можно обращаться к опыту мудрых людей – тех, кто продвинулся в саморазвитии и духовном росте.

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Можно также непредвзято обсуждать волнующие вас ситуации с коллегами, друзьями, соратниками — теми, кому вы доверяете. Благодаря этому возникает возможность найти взвешенные решения, основанные на настоящих ценностях.

Современный ритм жизни зачастую не даёт нам возможности замечать моменты прекрасного и наслаждаться ими. Развивая осознанность, мы получаем возможность обрести внутренний покой и гармонию, стать более открытыми к новому и полноценно проживать каждый день своей жизни.

Отличия осознанного от неосознанного человека

Практика осознанности – это постоянный процесс, требующий терпения и настойчивости. Но оно того стоит, ведь так мы открываем дверь к глубокому самопознанию и удивительным моментам радости жизни. Осознанный и неосознанный человек отличаются своим отношением к мыслям, эмоциям, действиям и окружающему миру. Вот основные характеристики, которые помогают понять разницу между ними.

Осознанный человек замечает и понимает то, что происходит вокруг и внутри него, не отвлекаясь на прошлое или будущее. Неосознанный человек, напротив, поглощён своими мыслями, беспокойствами о будущем или рассеянностью. Это мешает ему полноценно проживать текущий момент. Осознанный человек умеет распознавать свои эмоции и принимать их без сопротивления. Он не пытается подавлять негативные чувства, а просто наблюдает за ними без осуждения. Неосознанный может быть захвачен своими эмоциями и реагировать на них импульсивно, не понимая, что их вызывает. Осознанный человек принимает решения на основе своих ценностей и чётких представлений о возможных последствиях. Он способен сбалансированно оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Неосознанный может действовать под влиянием эмоций, внешних обстоятельств или чужого мнения. Осознанный человек склонен к самоанализу и развитию. Он стремится понять себя, свои сильные и слабые стороны, работает над личностным ростом. Неосознанный человек избегает самоанализа и столкновения с повторяющимися проблемами, не понимая, что их вызывает, и не предпринимая шагов для улучшения ситуации. Осознанный человек строит более эмпатичные и гармоничные отношения с другими людьми. Неосознанный может испытывать трудности в понимании своих и чужих эмоций. Это, в свою очередь, приводит к недопониманию и конфликтам. Осознанный человек чувствует волю жизни по отношению к нему и откликается на этот зов своими действиями. Неосознанный руководствуется смыслами и ценностями, которые ему подкидывает его ум.

Важно отметить, что осознанность не является постоянным свойством. Это навык, который можно развивать и совершенствовать. Человек, как правило, переходит от осознанного состояния к неосознанному в различных жизненных ситуациях. Однако это ценный ресурс, который помогает жить более полноценно и удовлетворённо.