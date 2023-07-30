Выбор путешественника: 5 объектов наследия ЮНЕСКО в России, которые стоит увидеть

Автор этой статьи лично был в каждом из этих мест.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Есть в мире места, требующие особого отношения. Представляя исключительную культурную или природную ценность для человечества, они охраняются ЮНЕСКО — особым подразделением ООН, занимающимся вопросами образования, науки и культуры. Но тем не менее открыты для путешественников и туристов. В России объектов из списка ЮНЕСКО насчитывается сразу 30 — о самых интересных и впечатляющих из них, о которых знаю не понаслышке, расскажу ниже.

Озеро Байкал

Самое глубокое пресноводное озеро в мире хранит около 20% питьевой воды, но привлекает туристов отнюдь не этим. На Байкал приезжают в поисках заповедной природы, знакомства с уникальной локальной культурой и приобщения к «местам силы» в самом сердце континентальной Азии.

Летом легендарное озеро встретит путешественника переправой на Ольхон, паломничеством к Шаманке и прогулкой по Кругобайкальской железной дороге, признанной без преувеличения чудом инженерной мысли. А зимой пригласит прикоснуться к сотне оттенков байкальского льда и прокатиться к ледяным пещерам на «Хивусе». И напоследок попробовать бурятские буузы, следуя правилу «трёх О»: откусить сверху, отпить жидкость – и обалдеть.

Байкал Фото: istockphoto.com

Церковь Вознесения Господня в Коломенском, Москва

Первый каменный шатровый храм на Руси, Церковь Вознесения Господня была возведена в честь рождения Ивана IV – будущего Ивана Грозного. Сложно поверить, но её история насчитывает около 500 лет, многие из которых прошли совсем не спокойно.

Тем не менее храм уцелел и продолжает поражать органичным сплетением типично русских кокошников и ширинок с «западными» пилястрами, обходной галереей и остроконечными вимпергами. На фоне окружающего ландшафта белокаменный храм Вознесения Господня кажется невесомым и будто устремлённым ввысь – туда, где нет места мирской суете и посторонним мыслям.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском Фото: istockphoto.com

Золотые горы Алтая

Под этим поэтичным названием в список наследия ЮНЕСКО занесены три участка Алтайских гор: Алтайский заповедник и Телецкое озеро, Катунский заповедник и гора Белуха, а также плоскогорье Укок. Но лучше не делить Алтай на какие-то формальные зоны, а воспринимать его цельным и уникальным – с ароматным разнотравьем, переменчивым настроением Катуни и Голубых озёр, показывающихся только в холодное время года, снежными пиками и альпийскими лугами. В конце концов, в переводе с тюркских языков Алтай так и переводится – «золотые горы», и стоит насладиться путешествием по этим местам в полном объёме.

Алтайские горы Фото: istockphoto.com

Вулканы Камчатки

Точнее было сказать «гейзеры и вулканы» – на Камчатке одни без других просто невозможны. Вулканов на полуострове более 300, из них около 30 – действующие, в том числе легендарная Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан в Евразии. Сколько насчитывается гейзеров, подсчитать невозможно, да и не стоит – лучше издалека наслаждаться природной мощью, которая одновременно завораживает и пугает.

Ключевская сопка Фото: istockphoto.com

Казанский кремль и Свияжск, Татарстан

Формально кремль в Казани и остров-град Свияжск в 30 км от неё – это два разных объекта ЮНЕСКО, но благодаря географическому соседству их легко объединить в рамках одного путешествия. Начать с кремля – монументального, неприступного, но одновременно очень «живого» и туристического, с видами на стены и башни, купола Благовещенского собора и минареты Кул-Шариф, а также обязательным фото с падающей Сююмбике.

А продолжить водной прогулкой в Свияжск – к древним монастырям и усадьбам позапрошлого века. И не отказывать себе в удовольствии попробовать что-то из национальной кухни. Рекомендую перемяч (пирог с мясом), который, кстати, тоже входит в список культурного наследия ЮНЕСКО – но уже нематериального.

Казанский кремль Фото: istockphoto.com