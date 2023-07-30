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5 объектов наследия ЮНЕСКО в России, которые стоит увидеть

Выбор путешественника: 5 объектов наследия ЮНЕСКО в России, которые стоит увидеть
Владимир Виноградов
5 идей для путешествия к объектам наследия ЮНЕСКО
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Автор этой статьи лично был в каждом из этих мест.
<a href="https://www.championat.com/authors/5843/1.html">Владимир Виноградов</a>
Владимир Виноградов
президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story

Есть в мире места, требующие особого отношения. Представляя исключительную культурную или природную ценность для человечества, они охраняются ЮНЕСКО — особым подразделением ООН, занимающимся вопросами образования, науки и культуры. Но тем не менее открыты для путешественников и туристов. В России объектов из списка ЮНЕСКО насчитывается сразу 30 — о самых интересных и впечатляющих из них, о которых знаю не понаслышке, расскажу ниже.

Подборку северных мест, куда было бы здорово попасть летом, ищите по ссылке:
Ориентация Север: 5 лучших направлений для путешествия в тундру и к полярным морям
Ориентация Север: 5 лучших направлений для путешествия в тундру и к полярным морям

Озеро Байкал

Самое глубокое пресноводное озеро в мире хранит около 20% питьевой воды, но привлекает туристов отнюдь не этим. На Байкал приезжают в поисках заповедной природы, знакомства с уникальной локальной культурой и приобщения к «местам силы» в самом сердце континентальной Азии.

Летом легендарное озеро встретит путешественника переправой на Ольхон, паломничеством к Шаманке и прогулкой по Кругобайкальской железной дороге, признанной без преувеличения чудом инженерной мысли. А зимой пригласит прикоснуться к сотне оттенков байкальского льда и прокатиться к ледяным пещерам на «Хивусе». И напоследок попробовать бурятские буузы, следуя правилу «трёх О»: откусить сверху, отпить жидкость – и обалдеть.

Байкал

Байкал

Фото: istockphoto.com

Церковь Вознесения Господня в Коломенском, Москва

Первый каменный шатровый храм на Руси, Церковь Вознесения Господня была возведена в честь рождения Ивана IV – будущего Ивана Грозного. Сложно поверить, но её история насчитывает около 500 лет, многие из которых прошли совсем не спокойно.

Тем не менее храм уцелел и продолжает поражать органичным сплетением типично русских кокошников и ширинок с «западными» пилястрами, обходной галереей и остроконечными вимпергами. На фоне окружающего ландшафта белокаменный храм Вознесения Господня кажется невесомым и будто устремлённым ввысь – туда, где нет места мирской суете и посторонним мыслям.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском

Церковь Вознесения Господня в Коломенском

Фото: istockphoto.com

Золотые горы Алтая

Под этим поэтичным названием в список наследия ЮНЕСКО занесены три участка Алтайских гор: Алтайский заповедник и Телецкое озеро, Катунский заповедник и гора Белуха, а также плоскогорье Укок. Но лучше не делить Алтай на какие-то формальные зоны, а воспринимать его цельным и уникальным – с ароматным разнотравьем, переменчивым настроением Катуни и Голубых озёр, показывающихся только в холодное время года, снежными пиками и альпийскими лугами. В конце концов, в переводе с тюркских языков Алтай так и переводится – «золотые горы», и стоит насладиться путешествием по этим местам в полном объёме.

Алтайские горы

Алтайские горы

Фото: istockphoto.com

Вулканы Камчатки

Точнее было сказать «гейзеры и вулканы» – на Камчатке одни без других просто невозможны. Вулканов на полуострове более 300, из них около 30 – действующие, в том числе легендарная Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан в Евразии. Сколько насчитывается гейзеров, подсчитать невозможно, да и не стоит – лучше издалека наслаждаться природной мощью, которая одновременно завораживает и пугает.

Ключевская сопка

Ключевская сопка

Фото: istockphoto.com

Казанский кремль и Свияжск, Татарстан

Формально кремль в Казани и остров-град Свияжск в 30 км от неё – это два разных объекта ЮНЕСКО, но благодаря географическому соседству их легко объединить в рамках одного путешествия. Начать с кремля – монументального, неприступного, но одновременно очень «живого» и туристического, с видами на стены и башни, купола Благовещенского собора и минареты Кул-Шариф, а также обязательным фото с падающей Сююмбике.

А продолжить водной прогулкой в Свияжск – к древним монастырям и усадьбам позапрошлого века. И не отказывать себе в удовольствии попробовать что-то из национальной кухни. Рекомендую перемяч (пирог с мясом), который, кстати, тоже входит в список культурного наследия ЮНЕСКО – но уже нематериального.

Казанский кремль

Казанский кремль

Фото: istockphoto.com

Рассказали, что можно посмотреть в Казани на выходных, по ссылке:
Суперкубок по футболу в Казани: где остановиться, что поесть и посмотреть за выходные
Суперкубок по футболу в Казани: где остановиться, что поесть и посмотреть за выходные
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