Выбор путешественника: 5 объектов наследия ЮНЕСКО в России, которые стоит увидеть

Есть в мире места, требующие особого отношения. Представляя исключительную культурную или природную ценность для человечества, они охраняются ЮНЕСКО — особым подразделением ООН, занимающимся вопросами образования, науки и культуры. Но тем не менее открыты для путешественников и туристов. В России объектов из списка ЮНЕСКО насчитывается сразу 30 — о самых интересных и впечатляющих из них, о которых знаю не понаслышке, расскажу ниже.
Озеро Байкал
Самое глубокое пресноводное озеро в мире хранит около 20% питьевой воды, но привлекает туристов отнюдь не этим. На Байкал приезжают в поисках заповедной природы, знакомства с уникальной локальной культурой и приобщения к «местам силы» в самом сердце континентальной Азии.
Летом легендарное озеро встретит путешественника переправой на Ольхон, паломничеством к Шаманке и прогулкой по Кругобайкальской железной дороге, признанной без преувеличения чудом инженерной мысли. А зимой пригласит прикоснуться к сотне оттенков байкальского льда и прокатиться к ледяным пещерам на «Хивусе». И напоследок попробовать бурятские буузы, следуя правилу «трёх О»: откусить сверху, отпить жидкость – и обалдеть.
Байкал
Фото: istockphoto.com
Церковь Вознесения Господня в Коломенском, Москва
Первый каменный шатровый храм на Руси, Церковь Вознесения Господня была возведена в честь рождения Ивана IV – будущего Ивана Грозного. Сложно поверить, но её история насчитывает около 500 лет, многие из которых прошли совсем не спокойно.
Тем не менее храм уцелел и продолжает поражать органичным сплетением типично русских кокошников и ширинок с «западными» пилястрами, обходной галереей и остроконечными вимпергами. На фоне окружающего ландшафта белокаменный храм Вознесения Господня кажется невесомым и будто устремлённым ввысь – туда, где нет места мирской суете и посторонним мыслям.
Церковь Вознесения Господня в Коломенском
Фото: istockphoto.com
Золотые горы Алтая
Под этим поэтичным названием в список наследия ЮНЕСКО занесены три участка Алтайских гор: Алтайский заповедник и Телецкое озеро, Катунский заповедник и гора Белуха, а также плоскогорье Укок. Но лучше не делить Алтай на какие-то формальные зоны, а воспринимать его цельным и уникальным – с ароматным разнотравьем, переменчивым настроением Катуни и Голубых озёр, показывающихся только в холодное время года, снежными пиками и альпийскими лугами. В конце концов, в переводе с тюркских языков Алтай так и переводится – «золотые горы», и стоит насладиться путешествием по этим местам в полном объёме.
Алтайские горы
Фото: istockphoto.com
Вулканы Камчатки
Точнее было сказать «гейзеры и вулканы» – на Камчатке одни без других просто невозможны. Вулканов на полуострове более 300, из них около 30 – действующие, в том числе легендарная Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан в Евразии. Сколько насчитывается гейзеров, подсчитать невозможно, да и не стоит – лучше издалека наслаждаться природной мощью, которая одновременно завораживает и пугает.
Ключевская сопка
Фото: istockphoto.com
Казанский кремль и Свияжск, Татарстан
Формально кремль в Казани и остров-град Свияжск в 30 км от неё – это два разных объекта ЮНЕСКО, но благодаря географическому соседству их легко объединить в рамках одного путешествия. Начать с кремля – монументального, неприступного, но одновременно очень «живого» и туристического, с видами на стены и башни, купола Благовещенского собора и минареты Кул-Шариф, а также обязательным фото с падающей Сююмбике.
А продолжить водной прогулкой в Свияжск – к древним монастырям и усадьбам позапрошлого века. И не отказывать себе в удовольствии попробовать что-то из национальной кухни. Рекомендую перемяч (пирог с мясом), который, кстати, тоже входит в список культурного наследия ЮНЕСКО – но уже нематериального.
Казанский кремль
Фото: istockphoto.com
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