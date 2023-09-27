Катя Хоменко рассказала, на что повлияет смена места занятий спортом и кому она пригодится.

Не только холод: звёздный тренер назвала 4 причины перебраться с улицы в зал осенью

Многие уже включились в осенний режим, а кто-то ещё сопротивляется и не хочет отпускать лето. В тёплое время года спортсмены, конечно, отдают предпочтение уличным занятиям, игнорируя или сводя к минимуму тренировки в зале. Когда на улице становится холоднее и хочется всё больше проводить время в помещении, стоит пересмотреть тренировочный план и перенести занятия в спортивный клуб. Дело не только в изменчивой погоде. Смена места занятий может принести спортсмену много пользы. О том, как поменяется характер тренировок и на какие показатели повлияет, рассказала звёздный тренер Катя Хоменко.

Екатерина Хоменко звёздный тренер, входит в топ-10 тренеров Москвы «Как правило, тренировки зависят от погодных условий. Лето — пора физических нагрузок на свежем воздухе: волейбола, бадминтона, тенниса, сапсёрфинга, сёрфинга, хайкинга, бега, плавания, гребли и велосипеда. Осенью занятия, естественно, перемещаются в тренажёрный зал, а характер тренировок меняется. Многим это не нравится. Я и сама люблю занятия на улице, но рекомендую присмотреться к тренировкам в зале».

Причина 1. С точки зрения эффективности резкая смена рутины — это хорошо: она увеличивает абсолютную мощность (иными словами, позволяет мышцам выдерживать большее напряжение).

Причина 2. Если вы занимаетесь циклическими видами спорта — например, велоспортом — занятия с большими весами в зале разовьют силу. В велоспорте важно давить на педаль и дополнительно тянуть руль вниз и назад. Силовые в осенний период помогут держать в тонусе квадрицепс, заднюю поверхность бедра и голень — те мышцы, которые участвуют в педалировании. Аналогично с бегом, плаванием и греблей.

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Причина 3. Большее количество снарядов и тренажёров в зале позволяет разнообразить программу. Вы можете чередовать группы мышц, интенсивность и характер тренировок, запланировать периоды повышенной нагрузки или восстановления.

Причина 4. Если вы готовитесь к зимним видам спорта — например, лыжам, сноубордингу, конькам, пробежкам зимой — занятия в зале укрепят мышцы-стабилизаторы, улучшат координацию и баланс.

При этом полностью менять рутину и отказываться от тренировок на улице не нужно, если вам комфортно. Тренировки на холоде хорошо закаляют, но важно подобрать экипировку.

Среди основных правил:

выбирайте синтетическую спортивную одежду: она не впитывает влагу и сохраняет тепло;

обязательно надевайте перчатки и головной убор, а при совсем низкой температуре — балаклаву.