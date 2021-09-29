Как не заболеть после тренировки? 7 советов от спортивного врача

Что делать, чтобы не заболеть после тренировки? Как не простудиться осенью?



Разбираемся вместе со спортивным врачом.

Чтобы не заболеть после тренировки, нужно помнить несколько основных правил и понимать, как работает организм. В момент интенсивной нагрузки во время тренировочного процесса в организме повышается скорость всех процессов, и мы начинаем потеть. Конечно, выйдя на улицу из раздевалки в таком состоянии, можно быстро схватить простуду. В этот момент важно сделать всё, чтобы дать организму остыть.

В любом случае после нагрузки в среднем проходит до двух часов времени для полного восстановления, когда организм приходит в нормальное состояние. Рассказываем, что сделать, чтобы не заболеть.

Александра Пурига кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог Простуда — это бытовое название острого инфекционного воспаления верхних дыхательных путей. Самостоятельно различить ОРВИ, грипп и теперь уже коронавирус практически невозможно. В этом и заключается основной риск: вирус гриппа может проникнуть в сердечную мышцу, миокард и вызвать её воспаление — миокардит.

Завершайте тренировку правильно

Нужно понимать, что любая тренировка — это стресс для организма и иммунная система после занятия очень уязвима. Поэтому необходимо особенно внимательно относиться к себе в это время. Так, 5-10 минут лёгкого бега и растяжки после занятий помогут выровнять пульс, позволят организму остыть, стабилизируют ваше состояние и расслабят мышцы.

А вот принимать горячий душ не стоит, оптимальная температура воды после тренировки — 32-35 градусов.

Пейте больше воды

После тренировки рекомендуется обильное питьё. Но выпивать сразу литр воды не стоит, нужно постепенно восстанавливать водный баланс в организме. Пить лучше по 2-3 глотка каждые пять минут. Это тоже поможет охладиться.

Фото: unsplash.com/@vorosbenisop

Не спешите выходить на улицу

Плавная смена температурного режима — важнейший нюанс, иначе организм не успеет адаптироваться. Не забывайте хорошо и тепло одеваться, даже если вам нужно просто добежать до машины. После тренировки лучше всего, конечно, ехать сразу домой или на работу. Главное — чтобы вы выдержали следующие два часа в каком-то закрытом пространстве, тогда риски заболеть будут минимизированы.

Александра: Срыв адаптации к повышению или изменению физической нагрузки — это когда организм пытается подстроить системы на снижение энергозатрат, но у него не получается. Это состояние выражается, как правило, переутомлением, а именно состоянием предболезни или болезни (признаки предболезни обратимы, в отличие от самой болезни).

Придерживайтесь систематических физических нагрузок

Физический стресс — неотъемлемая часть достижений в спорте, но он не должен сопровождаться стрессом для нервной системы. Поэтому для поддержания иммунитета важно соблюдать режимы сна и бодрствования, питания и периодичности тренировок.

Достаточно отдыхайте

Восстановление организма и строительство мышечной ткани в основном происходит во сне, так как большая часть гормонов роста и тестостерона вырабатывается именно в это время. Приоритетен ночной сон, но дневной также оказывает восстановительный эффект. Поэтому сочетание интенсивных тренировок и недосыпа, по словам врача, может стать причиной простудного заболевания.

Фото: unsplash.com/@tsujigimi

Соблюдайте температурный режим

Неверно подобранный температурный режим (температура спортивных помещений и окружающей среды, одежда) может стать причиной обильного потоотделения. Поэтому важно подобрать одежду из современных технологичных материалов, которые не только будут поддерживать статичную температуру кожных покровов, но и быстро впитывать влагу и высыхать.

Занимаясь на улице в холодное время года, стоит отдать предпочтение многослойной одежде. Нижний слой — термобельё, а верхний — ветрозащитный костюм. Оставаться в мокрой одежде в холодное время года опасно для здоровья.

Александра: Поддержка организма адаптогенами — женьшень, китайский лимонник — укрепит иммунитет. Также адаптационный потенциал человека повышают набирающие популярность гипоксические тренировки, при которых незначительно снижается потребление кислорода — это способствует повышению функционального резерва организма. Аналогом такого воздействия может быть баротерапия, при которой человека помещают в барокамеру.

СТАТ

Закаляйтесь

«Лечение холодом» при сверхнизких температурах ускоряет обмен веществ, кровоток, благоприятно воздействует на нервную систему.

Александра: Любое простудное заболевание, даже в лёгкой форме, активирует кортизол (гормон стресса), а значит, подавляет анаболизм — останавливает рост мышечной ткани. В процессе тренировки запускается катаболизм (разрушение мышц). А восстановления после тренировки в таком состоянии не произойдёт. Вы сработаете по мышцам в минус.

Фото: istockphoto.com

Что делать? Не занимайтесь спортом, пока полностью не пройдут все признаки простуды. Если перенесли заболевание тяжело (с температурой выше 37,5, длительным кашлем и насморком), дайте себе 3-4 дополнительных дня на восстановление.

Сохраняя обычный калораж, разделите его на 4-5 приёмов пищи с промежутками по 3-4 часа. Акцент стоит сделать на длинные углеводы.