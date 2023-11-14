Футбольный клуб сделал видео о психическом здоровье мужчин, и оно стало безумно популярным

Собрало уже более 50 млн просмотров! Разбираем его вместе с психологом.

Ролик футбольного клуба «Норвич», в первый же день собравший миллионы просмотров, был посвящён Всемирному Дню психического здоровья. Его создатели подняли злободневные темы: о важности искреннего проявления своих эмоций и необходимости быть внимательным к чувствам тех, кто тебя окружает.

Герои 147-секундного мини-фильма — два футбольных фаната, наблюдающие за игрой любимой команды в течение сезона. К концу видео место одного из мужчин оказывается пустующим, а его друг вешает на спинку кресла шарф товарища.

Основная цель ролика — акцентировать внимание на необходимости интересоваться чувствами окружающих. Именно так описали смысл его создатели. Однако не все зрители смогли без дополнительных объяснений расшифровать эту идею. В социальных сетях разгорелась дискуссия по этому поводу.

Сразу же понять, о чём хотели рассказать авторы ролика, действительно оказалось не так просто. В коротком видео футбольный болельщик слева все матчи находится в подавленном состоянии и грустит, второй — постоянно улыбается и активно болеет за любимую команду.

Конец оказывается неожиданным. Зрителям показавают, что трагически обрывается жизнь именно того, кто всё это время бурно проявлял положительные эмоции… В ролике, как и в жизни, не всё так просто. О чём же это видео и чему оно может нас научить? Смотрим ролик вместе с психологом Станиславом Самбурским. Какой смысл видит здесь он?

Станислав Самбурский бизнес- и клинический психолог «Это видео хорошо иллюстрирует проблему, с которой сталкиваются многие мужчины в современном обществе. А заключается она в том, что сильный пол часто скрывает свои чувства и эмоции и даже в критической ситуации не может попросить помощи. Мальчики, которым всё детство внушали, что «плачут только слабаки», вырастают людьми, неспособными делиться своими переживаниями даже с самыми близкими людьми».





Происходит подобное по нескольким причинам. В первую очередь это навязанные социальные стереотипы и нормы. С детства мужчинам внушают, что они должны быть сильными, уверенными, независимыми, ответственными, защищать и обеспечивать свою семью. Жаловаться, испытывать страх, неуверенность, грусть, обиду считается позорным и неприемлемым.

В социуме сложилось мнение, что мужчина должен быть лидером, достигать успеха, справляться с любыми трудностями.

Такой стереотип подходит далеко не всем. Не у каждого мужчины есть желание проявлять лидерские качества, идти напролом. Поэтому многие начинают подавлять свои эмоции — чтобы не казаться слабыми, неуверенными. Мужчины скрывают чувства, чтобы не получать критику в свой адрес.

Личные опыт и прошлые травмы также могут повлиять на эмоциональное состояние. Если мужчина пережил потерю близких, развод, измену, неудачу, конфликт и не получил поддержки от других людей, это заморозит его навык проявлять эмоции. В результате мужчина станет более замкнутым, циничным, апатичным, депрессивным.

Чем опасны непроявленные эмоции?

Скрывать чувства может быть опасно для психического и физического здоровья мужчин, так как это может привести к развитию различных расстройств, таких как депрессия, тревожность, фобии, агрессия, суицидальность.

Статистика показывает, что мужчины в два раза чаще, чем женщины, совершают самоубийства. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году на 100 тысяч мужчин приходилось 13,7 случая самоубийств, а на 100 тысяч женщин — 7,5.

Одной из причин такой разницы может быть то, что мужчины реже обращаются за психологической помощью, когда испытывают депрессию, тревожность, одиночество, вину и другие негативные эмоции. Более того, мужчины редко могут найти в себе силы поговорить и признаться в проблемах даже близким друзьям из-за страха потерять статус «настоящего мужчины».

Фото: istockphoto.com

Постоянно подавляемые эмоции могут негативно сказываться на физическом здоровье человека, так как они вызывают хронический стресс. Он, в свою очередь, влияет на работу разных систем и органов.

Одним из серьёзных последствий подавленных эмоций может быть инфаркт миокарда. Он происходит, когда кровоснабжение сердца нарушается из-за сужения или закупорки коронарных артерий. Стресс способствует и повышению давления, увеличению вязкости крови, образованию тромбов, а также нарушению ритма сердца.

Как заботиться о ментальном здоровье мужчинам?

Эмоции — важная часть нашей жизни. Они помогают понимать себя и других, адаптироваться к изменениям, преодолевать трудности, находить смысл и цель жизни, создавать отношения, получать удовольствие и радость. Поэтому следует внимательно относиться к своим чувствам.

Принимайте свои эмоции

Признавать свои эмоции полезно для психического здоровья. Не надо себя осуждать или стыдиться. Эмоции — это сигналы, которые говорят о наших потребностях, желаниях, ценностях. Они помогают принимать решения, действовать, реагировать.

Выражайте чувства

Проявлять эмоции можно разными способами, например, словами, жестами, мимикой, тоном голоса, письмами, рисунками, музыкой, спортом, хобби и т.д. Главное, чтобы это было безопасно, уважительно и полезно для себя и для других. Выражение эмоций помогает нам освободиться от напряжения, стресса, вины. Высказав свои переживания, легче получить поддержку и понимание от других людей.

Фото: istockphoto.com

Просите помощь

Не стесняйтесь обращаться за поддержкой, когда тяжело. Даже банальное похлопывание по плечу станет спасительным в трудный момент. Помощь можно получить от близких друзей, родных, наставников, психологов, групп поддержки. Найдите людей, которым можно доверять.

Авторы ролика футбольного клуба «Норвич» хотели показать, что мужчины не должны стесняться или стыдиться своих эмоций. Если возникает проблема, ей стоит поделиться с тем, кто близок и может помочь. Признавать, выражать и обсуждать переживания, получать поддержку, когда тяжело — полезные навыки. Они могут спасти многие жизни и улучшить психическое здоровье мужчин.