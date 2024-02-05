Нутрициолог назвала сухофрукт, необходимый для остроты зрения и здоровых костей

Этот продукт удобно использовать в качестве перекуса: на этот случай подготовили полезные рецепты.

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA «В зимнее время, когда большинство людей ограничены в выборе свежих фруктов, подходящим вариантом для дополнения рациона могут стать сухофрукты. Они не только богаты питательными веществами, но ещё и представляют собой вкусный и полезный перекус, который удобно взять с собой. Особое внимание стоит обратить на курагу. Рассказываем, в чём заключается её польза и что из неё можно приготовить».

Что из себя представляет курага?

Этот сухофрукт является сушёным абрикосом без косточек. Абрикос – это питательный фрукт, богатый биологически активными соединениями, известный своей пользой для здоровья.

Фото: istockphoto.com/Eva-Katalin

Абрикос обладает антиоксидантной активностью и включает в себя летучие соединения, которые придают ему ароматические нотки лимона, цветов и апельсина. Он имеет высокую пищевую ценность и богат полифенолами, а благодаря своему минеральному составу фрукт является хорошим источником калия и каротиноидов.

Однако продукт содержит много простых углеводов: сахароза в нём составляет более 60% общего количества сахаров, за ней следуют глюкоза и фруктоза.

КБЖУ кураги на 100 г (калорийность/белки/жиры/углеводы): 215/5,2/0,3/51.

Полезные свойства кураги

Содержит витамин С. Он необходим для протекания окислительно-восстановительных реакций и всасывания железа. Кроме этого, аскорбиновая кислота участвует в процессе синтеза белков соединительной ткани.

Включает в себя необходимые минералы. В кураге содержатся медь, калий и марганец. Медь входит в состав множества ферментов и белков, участвует в процессе кроветворения. Калий играет важную роль в обмене веществ, поддержании водно-солевого баланса, мышечного сокращения. Марганец же обеспечивает процессы роста, усиливает синтез белка, участвует в регуляции углеводного обмена, способствует расщеплению жиров.

Является источником фитохимических веществ. Это соединения растительного происхождения, содержащиеся в некоторых фруктах и овощах. Они обладают многочисленными преимуществами для здоровья благодаря своим антиоксидантным свойствам и включают в себя каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитоэстрогены и фитостеролы.

Фото: istockphoto.com/Julio Ricco

Курага богата каротиноидами — оранжевыми, красными и жёлтыми пигментами, которые содержатся в растениях, придают им особый цвет и обеспечивают различными пищевыми антиоксидантами. К последним относят соединения, нейтрализующие нестабильные молекулы в организме, называемые свободными радикалами, и тем самым ограничивающие повреждение клеток и окислительный стресс.

Содержит бета-каротин. В организме превращается в витамин А. Этот витамин участвует в росте клеток и тканей, а также в нескольких функциях организма, включая зрение, метаболизм костей и иммунную функцию.

Организм человека не может синтезировать его самостоятельно. Предварительно сформированный витамин А человек получает из продуктов животного происхождения: печени животных и рыб, яиц. Провитамин А содержится в растениях, таких как сладкий картофель, морковь, некоторые фрукты.

Особенности употребления кураги: вред и суточная норма

Людям, страдающим аллергией на этот продукт, диабетом и высоким кровяным давлением, стоит исключить его из рациона. Кроме этого, контролировать количество сухофруктов в рационе необходимо тем, кто имеет лишний вес.

Чрезмерное употребление кураги может привести к вздутию живота, диарее, газам. Оптимальная рекомендуемая порция – 30 г в день.

Фото: istockphoto.com/Olga Yakovleva

Как употреблять курагу?

Сухофрукты лучше всего есть в простом виде: в качестве перекуса или добавки к каше. Но ещё можно попробовать курагу в качестве ингредиента блюда.

Рецепты с курагой

Пюре из кураги

Ингредиенты:

курага — 200 г;

яблочный сок — 200 мл.

Приготовление:

Курагу залить кипятком и оставить на 5 минут, после чего надо слить воду, а курагу как следует промыть. Положить её в кастрюльку, залить яблочным соком и варить до мягкости. Курагу и сок переложить в блендер и довести до состояния пюре.

Фото: istockphoto.com/nito100

Это пюре можно мазать на хлеб, добавлять в каши и йогурты, а ещё оно подходит для детского питания: например, если добавить несколько чайных ложек в кашу, чтобы не использовать сахар.

Пшённая каша с тыквой и курагой

Ингредиенты:

пшено — 100 г;

тыква — 150 г;

курага – 5 шт.;

молоко — 200 мл;

сливочное масло — 1 ч. л.;

соль – щепотка.

Фото: istockphoto.com/peredniankina

Приготовление:

Тыкву очистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кубиками и положить в ковшик или сотейник, посолить и добавить ложку сливочного масла. Залить тыкву водой так, чтобы кубики были укрыты, и поставить кастрюлю на умеренно-сильный огонь: тыква будет полностью готова, когда вода испарится. Пшено засыпать в миску и перебрать от зёрнышек и примесей. Затем ошпарить крупу кипятком, слить и промыть в нескольких холодных водах, перетирая крупу пальцами. На готовую тыкву выложить пшено, досолить ещё немного и залить водой или молоком. Для полувязкой каши на одну часть крупы потребуется две части жидкости. Выставить минимальный огонь и оставить кашу вариться на 15-20 минут. Курагу промыть и порубить на шесть-восемь частей. Когда каша сварится, всыпать к ней курагу и осторожно перемешать. Снять кашу с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы курага успела прогреться.

Конфеты из кураги и кокоса

Ингредиенты:

курага — 25 шт.;

кокосовая стружка — 0,3 стакана;

миндальная мука — 0,3 стакана;

горький шоколад — 100 г;

вода — 1/4 стакана.

Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey

Приготовление:

Добавить курагу в небольшой блендер и измельчить. Затем добавить воду и пюрировать, консистенция должна напоминать пасту. Добавить стружку и муку, тщательно перемешать. Скатать из массы шарики, из расчёта 1 ст.л. на 1 шарик. Выложить на пергаментную бумагу. Растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане. При помощи двух вилок аккуратно окунуть каждый шарик в шоколад и выложить обратно на бумагу. Поместить в морозилку примерно на 30 минут.