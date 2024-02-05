Нутрициолог назвала сухофрукт, необходимый для остроты зрения и здоровых костей

«В зимнее время, когда большинство людей ограничены в выборе свежих фруктов, подходящим вариантом для дополнения рациона могут стать сухофрукты. Они не только богаты питательными веществами, но ещё и представляют собой вкусный и полезный перекус, который удобно взять с собой. Особое внимание стоит обратить на курагу. Рассказываем, в чём заключается её польза и что из неё можно приготовить».
- Что из себя представляет курага?
- Полезные свойства кураги
- Особенности употребления кураги: вред и суточная норма
- Как употреблять курагу?
- Рецепты с курагой
- Пюре из кураги
- Пшённая каша с тыквой и курагой
- Конфеты из кураги и кокоса
Что из себя представляет курага?
Этот сухофрукт является сушёным абрикосом без косточек. Абрикос – это питательный фрукт, богатый биологически активными соединениями, известный своей пользой для здоровья.
Фото: istockphoto.com/Eva-Katalin
Абрикос обладает антиоксидантной активностью и включает в себя летучие соединения, которые придают ему ароматические нотки лимона, цветов и апельсина. Он имеет высокую пищевую ценность и богат полифенолами, а благодаря своему минеральному составу фрукт является хорошим источником калия и каротиноидов.
Однако продукт содержит много простых углеводов: сахароза в нём составляет более 60% общего количества сахаров, за ней следуют глюкоза и фруктоза.
Полезные свойства кураги
Содержит витамин С. Он необходим для протекания окислительно-восстановительных реакций и всасывания железа. Кроме этого, аскорбиновая кислота участвует в процессе синтеза белков соединительной ткани.
Включает в себя необходимые минералы. В кураге содержатся медь, калий и марганец. Медь входит в состав множества ферментов и белков, участвует в процессе кроветворения. Калий играет важную роль в обмене веществ, поддержании водно-солевого баланса, мышечного сокращения. Марганец же обеспечивает процессы роста, усиливает синтез белка, участвует в регуляции углеводного обмена, способствует расщеплению жиров.
Является источником фитохимических веществ. Это соединения растительного происхождения, содержащиеся в некоторых фруктах и овощах. Они обладают многочисленными преимуществами для здоровья благодаря своим антиоксидантным свойствам и включают в себя каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитоэстрогены и фитостеролы.
Фото: istockphoto.com/Julio Ricco
Курага богата каротиноидами — оранжевыми, красными и жёлтыми пигментами, которые содержатся в растениях, придают им особый цвет и обеспечивают различными пищевыми антиоксидантами. К последним относят соединения, нейтрализующие нестабильные молекулы в организме, называемые свободными радикалами, и тем самым ограничивающие повреждение клеток и окислительный стресс.
Содержит бета-каротин. В организме превращается в витамин А. Этот витамин участвует в росте клеток и тканей, а также в нескольких функциях организма, включая зрение, метаболизм костей и иммунную функцию.
Организм человека не может синтезировать его самостоятельно. Предварительно сформированный витамин А человек получает из продуктов животного происхождения: печени животных и рыб, яиц. Провитамин А содержится в растениях, таких как сладкий картофель, морковь, некоторые фрукты.
Особенности употребления кураги: вред и суточная норма
Людям, страдающим аллергией на этот продукт, диабетом и высоким кровяным давлением, стоит исключить его из рациона. Кроме этого, контролировать количество сухофруктов в рационе необходимо тем, кто имеет лишний вес.
Чрезмерное употребление кураги может привести к вздутию живота, диарее, газам. Оптимальная рекомендуемая порция – 30 г в день.
Фото: istockphoto.com/Olga Yakovleva
Как употреблять курагу?
Сухофрукты лучше всего есть в простом виде: в качестве перекуса или добавки к каше. Но ещё можно попробовать курагу в качестве ингредиента блюда.
Рецепты с курагой
Пюре из кураги
Ингредиенты:
- курага — 200 г;
- яблочный сок — 200 мл.
Приготовление:
- Курагу залить кипятком и оставить на 5 минут, после чего надо слить воду, а курагу как следует промыть.
- Положить её в кастрюльку, залить яблочным соком и варить до мягкости.
- Курагу и сок переложить в блендер и довести до состояния пюре.
Фото: istockphoto.com/nito100
Это пюре можно мазать на хлеб, добавлять в каши и йогурты, а ещё оно подходит для детского питания: например, если добавить несколько чайных ложек в кашу, чтобы не использовать сахар.
Пшённая каша с тыквой и курагой
Ингредиенты:
- пшено — 100 г;
- тыква — 150 г;
- курага – 5 шт.;
- молоко — 200 мл;
- сливочное масло — 1 ч. л.;
- соль – щепотка.
Фото: istockphoto.com/peredniankina
Приготовление:
- Тыкву очистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кубиками и положить в ковшик или сотейник, посолить и добавить ложку сливочного масла.
- Залить тыкву водой так, чтобы кубики были укрыты, и поставить кастрюлю на умеренно-сильный огонь: тыква будет полностью готова, когда вода испарится.
- Пшено засыпать в миску и перебрать от зёрнышек и примесей.
- Затем ошпарить крупу кипятком, слить и промыть в нескольких холодных водах, перетирая крупу пальцами.
- На готовую тыкву выложить пшено, досолить ещё немного и залить водой или молоком.
- Для полувязкой каши на одну часть крупы потребуется две части жидкости.
- Выставить минимальный огонь и оставить кашу вариться на 15-20 минут.
- Курагу промыть и порубить на шесть-восемь частей.
- Когда каша сварится, всыпать к ней курагу и осторожно перемешать.
- Снять кашу с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы курага успела прогреться.
Конфеты из кураги и кокоса
Ингредиенты:
- курага — 25 шт.;
- кокосовая стружка — 0,3 стакана;
- миндальная мука — 0,3 стакана;
- горький шоколад — 100 г;
- вода — 1/4 стакана.
Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey
Приготовление:
- Добавить курагу в небольшой блендер и измельчить.
- Затем добавить воду и пюрировать, консистенция должна напоминать пасту.
- Добавить стружку и муку, тщательно перемешать.
- Скатать из массы шарики, из расчёта 1 ст.л. на 1 шарик.
- Выложить на пергаментную бумагу.
- Растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане.
- При помощи двух вилок аккуратно окунуть каждый шарик в шоколад и выложить обратно на бумагу.
- Поместить в морозилку примерно на 30 минут.