Нутрициолог назвала жирный продукт, способствующий похудению

Его можно употреблять даже на диете.

Майя Журавлёва нутрициолог, коуч по здоровью, консультант ЗОЖ «Сало можно смело назвать суперфудом. Многие считают, что его нельзя включать в рацион тем, кто придерживается здорового питания. На самом деле это не так. Продукт является не только вкусным деликатесом, но и ценным источником питательных веществ, способствующих укреплению здоровья».



Состав сала

Основа продукта – это животный жир и ничего больше. Бывает продукт, где есть прожилки мяса, однако и здесь вся масса – просто жир.

В данном продукте содержатся жирорастворимые витамины А, Е и D, а также различные минералы, включая железо, йод, калий, кальций, магний, фосфор, медь, селен, цинк. Многие также называют продукт антидепрессантом, потому что в нём содержатся витамины группы В.

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Полезные свойства сала

Витамин D помогает в выработке и регулировании уровня гормонов, что важно для репродуктивной системы. Также он немаловажен для здоровья костей, оказывает профилактический эффект против рака, диабета II типа и болезни Альцгеймера.

Хотя бытует мнение, что любой жир приводит к формированию бляшек, сало полезно и для сердечно-сосудистой системы. Однако речь идёт о твёрдом, сыром, солёном сале, а не в жареном виде.

Также в составе продукта есть линолевая кислота, которая препятствует появлению холестериновых отложений на стенках сосудов, делает их эластичнее и сокращает риск развития атеросклероза (хроническое очаговое поражение артерий).

Для здоровья сало несёт пользу, так как богато витаминами и минералами, способствующими укреплению иммунной системы. В нём присутствует арахидоновая кислота, помогающая организму бороться с вирусами и бактериями. Полиненасыщенные жирные кислоты также принимают участие в образовании различных компонентов иммунной системы. Поэтому этот продукт рекомендован в сезон простуд и гриппа, так как способен снизить вероятность возникновения острых респираторных заболеваний.

Вот ещё несколько преимуществ продукта:

Арахидоновая кислота в составе сала участвует в синтезе простагландинов. Они помогают регулировать просвет сосудов и свёртываемость крови. Витамины жирорастворимые, такие как А, Е и D, которые содержатся в сале, напрямую влияют на качество кожи и волос. Продукт является антиоксидантным средством и противовоспалительным, что способствует улучшению их состояния. Сало можно употреблять девушкам в первый день цикла, когда обостряется желание поесть сладкого. В такой период оно будет отличным антидепрессантом. Жирный продукт, отлично насыщающий организм в холодное время года, даёт много энергии. В сале – высокое содержание белков, помогает быстрее нарастить мышечную массу. Это источник натурального коллагена, строительного материала, необходимого для здоровья костей, кожи, волос и ногтей. Селен в составе имеет антиоксидантные свойства, который замедляет процессы старения. Данный микроэлемент особенно полезен для мужчин, так как обеспечивает хорошую потенцию и высокое качество семенной жидкости. Он оказывает положительный эффект на предстательную железу, что повышает либидо.

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Противопоказания

Сало не стоит есть тем, у кого имеются различные заболевания желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Среди них: панкреатит, острый холецистит и гастрит, колит. Также продукт не рекомендован пациентам с заболеваниями печени и почек.

При наличии серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы и гепатита стоит исключить его из рациона. Жирная еда может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

В большинстве случаев диета не исключает употребления всех жиров. Однако если вы недавно перенесли инфаркт или инсульт, то перед употреблением стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

При хронических запорах стоит отказаться от этого продукта, так как в нём высокое содержание ненасыщенных жиров.

Суточная норма сала в день

Разрешённое количество сала составляет 20-30 граммов в день.

Не рекомендуется подвергать продукт сильной термической обработке, так как при жарке образуются вредные канцерогены. Процесс необратим даже с растительными жирами. Лучший вариант – слабосолёное сало.

Важно отметить, что не стоит есть сало в вечернее время, а лучше сосредоточиться на приёме в первой половине дня. Также можно употреблять его с утра натощак для улучшения работы желчного пузыря.

Многие задаются вопросом, с какими продуктами можно употреблять сало? Если у вас нет никаких противопоказаний, то можно сочетать с картошкой, цельнозерновым хлебом и овощами. Разрешается добавить зелень (лук или укроп).

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Как выбирать и хранить сало?

Перед покупкой сала необходимо внимательно изучить продукт. В первую очередь обратите внимание на его цвет. Если он хорошего качества, то оттенок будет светлым, белым или нежно-розовым. На просроченный или испорченный товар укажут жёлтый, красный и серый цвета. Шкурка должна быть светлой и без щетины.

Также изучите толщину сала, выбирайте ту, которая от 3 до 6 см. Если она больше, это означает, что продукт будет очень жёстким.

Обратите внимание и на запах продукта. Для этого попросите отрезать кусочек, согрейте его в руках и поднесите к носу. Если вы почувствуете кислый или неприятный аромат, то товар испорчен.

Сало необходимо хранить в холодильнике при температуре от 0 до +4 градусов. Не рекомендуется держать его в морозильной камере, так как после заморозки оно теряет свою структуру и вкус.

Важно правильно упаковать продукт. Для этого подойдёт непроницаемая бумага. Она позволит избежать попадания воздуха внутрь. Как итог – свежесть сохранится. Не стоит оставлять рядом с другими продуктами. В противном случае все запахи и вкусы смешаются.

Как посолить сало?

Есть несколько способов засолки сала. Вот самые популярные.

Сало мокрого посола

Ингредиенты:

сало – 1 кг;

чеснок – 10 зуб.;

крупная соль – 3 ст.л.;

лавровый лист – 3 шт.;

перец – по вкусу.

Приготовление:

В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, лавровый лист и перец. Снимите с огня и остудите до 60 градусов. Поместите сало в кастрюлю кожей вверх, добавьте пять зубчиков чеснока, предварительно разрезанных пополам. Сверху положите тяжесть и держите при комнатной температуре трое суток. Затем промокните сало бумажным полотенцем. Проделайте надрезы каждые 5 см, внутрь вставьте свежий чеснок. Укутайте пищевой плёнкой и храните в холодильнике двое суток.

Фото: Victoria Popova/istockphoto.com

Сало сухого посола

Ингредиенты:

сало — 1 кг;

соль — 1 кг.

Приготовление:

Обмажьте сало солью и уберите в холодильник на сутки. Затем промойте его под проточной водой, промокните бумажным полотенцем и заверните в бумагу. Держите в холодильнике в течение пяти суток. После этого сало нужно ещё на несколько дней оставить при прохладной комнатной температуре.