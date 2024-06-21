От Одри Хепбёрн до Беллы Хадид: как носить модные брюки капри — 8 примеров звёзд

Мария Сучкова стилист-имиджмейкер «Подиум и селебрити постоянно подкидывают нам идеи для стилистических экспериментов. Представляю вашему вниманию свежий тренд — брюки капри. Новое или хорошо забытое старое? Давайте разбираться».

Капри — это брюки длиной до середины голени. Они могут быть облегающим, напоминая укороченные лосины, свободными или расклешёнными. Последние варианты чаще сделаны из костюмной ткани и тяготеют к классическому стилю.

Немного истории

Эти брюки были представлены немецким модельером Соней де Леннарт в конце 1940-х годов и получили особое модное распространение на итальянском острове Капри. Отсюда и название. Жители острова часто закатывали брюки в нижней части для прогулок по морскому побережью, поэтому новый предмет гардероба был как нельзя кстати.

Одри Хепбёрн Фото: Paramount Pictures/Getty Images

Капри были популярны в 1950-1970 годы. Их носили самые знаменитые модницы того времени: Одри Хепбёрн, Брижит Бардо, Грейс Келли, Мэрилин Монро.

В конце 1990-х годов капри вновь оказались на пике моды благодаря сериалу «Секс в большом городе» и его главной героине Кэрри Брэдшоу. Художница по костюмам Патриция Филд выбирала даже более короткие модели от дизайнера Vivienne Westwood.

Мэрилин Монро Фото: Baron/Getty Images

А что сейчас?

Сегодня спрос на капри вырос благодаря брендам, которые вот уже пару сезонов активно добавляют их в свои коллекции. Среди них:

Coperni;

Phillip Lim;

The Row;

Ferragamo;

Sandy Liang;

Tory Burch;

Kenzo;

Alexander McQueen;

Elisabetta Franchi;

Ermanno Scervino.

За внедрение тренда в гардеробную жизнь, как всегда, отвечают звёздные модницы. Главные проводники данной тенденции – Белла Хадид и Эмили Ратаковски. В принципе, тут тоже всё как всегда.

Кендалл Дженнер на показе Alexander Wang (2019 год) Фото: Steven Ferdman/Getty Images

Какие версии капри в тренде?

Лучше выбирать модели длиной до середины голени. Они будут более универсальны при составлении образов. Подойдут и молодым, и дамам зрелого возраста. Можно сказать, что этот вариант универсален. Экстравагантные дамы могут себе позволить укороченные модели, которые заканчиваются под коленом.

Капри носят как со спортивной, так и с офисной одеждой. Всё зависит от материала и их фасона. Если брюки чуть ниже колена, их можно использовать для неформальных случаев: прогулок, похода в кафе и т. п. Длина до середины голени подойдёт как для офисных комплектов, так и для занятий спортом.

Материалы и фасоны брюк капри

Среди самых популярных тканей можно выделить:

полиэстер — это достаточно лёгкая ткань, но при этом прочная;

спандекс — эластичный материал, который обеспечивает хорошую поддержку;

бифлекс — синтетическая ткань, которая очень хорошо тянется и помогает подчеркнуть достоинства фигуры;

хлопок — этот материал чаще всего используют для спортивных и повседневных капри;

деним — джинсовая ткань, которую мы привыкли видеть в качестве шорт или джинсов, теперь используется и для нового тренда;

костюмная ткань (натуральная, синтетическая или комбинированная) — подходит для брюк в офисном стиле.

Белла Хадид Фото: Gotham/Getty Images

Разнообразие фасонов

Какие фасоны самые популярные? На пике облегающие модели, напоминающие короткие леггинсы. Чаще их носят высокие девушки со стройной фигурой. В этом случае брюки подчёркивают достоинства фигуры. Такие девушки даже могут выбрать заниженную посадку и не бояться за длину ног.

Капри — опасная модель брюк. Осуществляя выбор модели, нужно обращать внимание на визуальные эффекты, которые она создаёт. Увы, капри сопосбны подсветить проблемные зоны. Например, сделать более крупными икры. Чтобы этого не произошло, следите за тем, где заканчивается обрез штанины. Он не должен располагаться в самой широкой части икры.

Этот же эффект может сработать на вас. Если икры очень худые и хочется добавить объёма, то капри отлично справятся с этой задачей. Там, где штанина закончится, нога визуально будет казаться шире.

Эмили Ратаковски Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Главные хитрости при выборе капри

Разберём нюансы, которые помогут сделать выбор модели удачным. Что же нужно знать?

Простые и однотонные модели (без тяжёлого декора в виде карманов и вышивок) помогут вытянуть фигуру. Вы будете казаться выше и стройнее. Также сбалансировать невыский рост позволят максимально открытые щиколотки. Модели с завышенной талией и прямым кроем будут отвлекать внимание от пышных бёдер. Широкие вырезы или отвороты на брюках — не лучший вариант, так как они скрадывают длину ног. Стройности добавит тонкий ремешок на талии. Он должен по цвету совпадаать с верхом. Модные инфлюенсеры сейчас используют для этого ремень-шнурок.

Эмили Ратаковски

Способы ношения и комбинирования

Итак, мы научились выбирать правильную длину, фасон и материалы, из которых изготовлены брюки. Теперь нужно определиться, с чем же носить капри. И первыми мы рассмотрим повседневные образы.

В качестве верха подойдут укороченные модели:

кроп-топы;

топы на тонких бретельках;

облегающие майки;

футболки различных оттенков.

Не стоит бояться укороченных моделей, так как они выгодно подчёркивают линию талии, что смотрится очень изящно.

Для второго слоя можно взять рубашку и завязать её на талии или спустить на бёдра, если стало жарко. Ещё в образы можно добавлять не менее популярный в этом сезоне бомбер.

Если вы хотите носить капри, но при этом не любите привлекать излишнее внимание, тогда выбирайте длинный верх. Это могут быть:

кардиганы;

удлинённые рубашки;

худи длиной до середины бедра;

лёгкое платье (возможно, с большим разрезом или максимально прозрачное, кружевное).

Анна Винтер Фото: Christian Vierig/Getty Images

Наиболее удачные сочетания

Обтягивающие капри, однотонная футболка и оверсайз-жакет с акцентом на талии в виде тонкого ремешка. Широкие прямые капри из лёгкой ткани, топ и рубашка нараспашку. Принтованные брюки и верх спокойного оттенка. Например, лонгслив или свитшот. Джинсовые капри и жилетка из костюмной ткани.

Стоит обратить внимание, что капри чаще всего используются в летних коллекциях с лодочками-балетками или аккуратными мюли самых разных цветов и оттенков. Но если вы всё же выбрали спортивное направление, присмотритесь к кедам или массивным кроссовкам.

Джиджи Хадид Фото: Gotham/Getty Images

Образы для офиса и деловых встреч

Капри из костюмной ткани — это отличная альтернатива длинным брюкам в летний период. Когда на улице становится жарко, но у вас на работе дресс-код, именно к ним и стоит присмотреться особенно пристально.

Костюмные капри легко сочетаются со следующими вещами:

шифоновыми или атласными блузами;

блейзерами прямого кроя;

жилетками в стиле офискор.

Дополнять образы могут лодочки. Причём как на каблуке, так и без него. Также хорошо здесь будут смотерться слингбэки (туфли с открытой пяткой) и лоферы.

Выбирая разные модели капри, вы всегда должны помнить, что они создают игру пропорций. Это может работать как на вас, так и против. Будьте внимательны, но не теряйте модной лёгкости. Лето — время экспериментов!