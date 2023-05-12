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Она до сих пор консультирует пациентов.

102-летний индийский врач раскрыла секрет долголетия
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Американский доктор Глэдис МакГэри, проживающая в штате Аризона, рассказала о своём образе жизни. Медик два года назад отметила 100-летний юбилей.

Специалист занимается холистической медициной. Её суть – важны разум, тело и дух пациента. Пенсионерка на собственном примере доказывает, что это работает. Она продолжает ежедневно заниматься спортом и работать врачом-консультантом. Также женщина пишет книги.

В издании «Хорошо прожитая жизнь: шесть секретов здоровья и счастья 102-летнего доктора в любом возрасте» она рассказывает, что следит за количеством пройденных шагов в сутки и катается на трёхколесном велосипеде. В свободное время вяжет, слушает аудиокниги и общается с друзьями.

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МакГэри считает, что главный секрет долголетия – это найти цель жизни. В своей работе Глэдис вспоминает, что её родители были медицинскими миссионерами, сама же женщина провела годы, считая себя «глупой», потому что боролась с дислексией. Однажды отец забрал старших братьев на охоту, оставив девочку помогать матери в медицинской палатке. Тогда она и поняла, что ей суждено стать врачом.

«Каждый из нас здесь, чтобы соединиться с вашим уникальным даром, это то, что активирует наше желание жить. Достижение этой связи не обязательно является целью. Поиск имеет гораздо большее значение. Процесс «нахождения нашего сока» поддерживает в нас жизненную силу», – пишет она в книге.

Также МакГэри советует составить план на 10 лет. Это помогает жить долго.

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