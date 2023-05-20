Бег объединяет: в Москве прошёл Зелёный Марафон

Ежегодный праздник здорового образа жизни от Сбера собрал более 110 тысяч бегунов по всей стране.

В этом году Зелёный Марафон стал юбилейным: он прошёл уже в 10-й раз. В Москве старт и финиш забега состоялись на Васильевском спуске. Спортсмены пробежались по самым красивым местам столицы. С погодой повезло: тепло, но не солнечно, то что нужно для длительного забега. Даже те, кто финишировал без призовых мест, остались довольны таким прекрасным началом выходных.

Программа мероприятия была расширена: кроме дистанций на 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, добавилось соревнование по скандинавской ходьбе на 4,2 км. Для детей устроили отдельный забег на 500 м. Так что в юбилейном Марафоне можно было принять участие всей семьёй, и каждый смог подобрать для себя расстояние по силам.

Среди бегунов был замечен президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. После завершения дистанции на 4,2 км он поделился эмоциями:

Все друг друга поддерживали, поэтому, конечно, чувство радости огромное!

Также топ-менеджер рассказал про свою подготовку к соревнованию. Он признался, что ничего специально не делал, так как бегает каждый день по 5 км, и это для него привычная дистанция. Кроме того, Герман Греф отметил, что регулярные занятия спортом ему необходимы, чтобы сохранять работоспособность.

В этом году у мероприятия была дополнительная благотворительная цель. Сбор средств в помощь акции «Мир открытых возможностей» для детей с ограниченными возможностями проходит во всех городах-участниках Зелёного Марафона и продлится до 1 сентября.

Для зрителей забег стал мотивацией не пропускать тренировки и выйти на утреннюю пробежку. Спортсмены абсолютно разных возрастов, с лёгкостью преодолевающие расстояние, не могли не вдохновить на мысли об участии в Марафоне уже в следующем году. Надо сказать, что у всех бегунов было отличное настроение: они улыбались и подбадривали друга друга. Настоящее соревнование мечты!