64-летняя австралийская культуристка показала железный пресс

Тренер Лесли Максвелл опубликовала в социальных сетях фото с отдыха. На нём 64-летняя спортсменка позирует в оранжевом бикини. Сложно не заметить идеальный пресс с шестью кубиками, рельефные руки и длинные ноги. «Так хорошо душой, целую-обнимаю», — оставила подпись под постом Максвелл.

Фолловеры не смогли остаться в стороне и оставили комментарии к снимку: «Выглядите потрясающе», «Красотка», «Вы так вдохновляете», «Солнце стоит, небо голубое, как красиво. И вы тоже».

Тренер Лесли Максвелл Фото: @lesleymaxwell.fitness

Лесли тщательно трудится над поддержанием формы. Своими методами и секретами она открыто делится со своими 136 тысячами подписчиков. Например, для постоянной энергии астралийка любит добавлять кокосовое или сливочное масло в кофе. Чистое питание, изнурительные тренировки уже привели бодибилдершу к выигрышу 30 титулов.

Сейчас она работает персональным тренером и активно ведёт социальные сети. Фанаты восхищаются Максвелл и хвалят за публикации, где видно её сильное, стройное тело.

Сначала не все верят, что Лесли 64 года. Трудно не поддаться сомнениям: австралийка выглядит намного моложе своего возраста. Однако к спорту она пришла в 40 лет после развода.