Дерматолог рассказала, как сохранить молодость кожи только с помощью крема

Американский доктор Калита Маривалла раскрыла секрет идеального нанесения крема под глаза. Её способ гарантирует предотвращение старения и чрезмерной сухости кожи.

Главный совет врача прост и понятен: чем меньше, тем лучше. По словам специалиста, при нанесении крема под глаза важно не переборщить. Для этого необходимо использовать количество продукта размером с горошину на каждую сторону лица. Дерматолог также отметила, что лучше всего наносить крем подушечками пальцев аккуратными похлопывающими движениями. Соблюдение такой техники позволит избежать пересушивания, а также возникновения раздражения чувствительной кожи в области под глазами.

Читайте также:

Доктор Калита добавила, что важно обращать внимание не только на способ нанесения крема, но и уметь правильно подбирать продукт. По её словам, против мелких морщинок следует использовать формулы на основе ретинола и пептидов. Для борьбы с тёмными кругами следует обращать внимание на осветляющие элементы в составе, например — ниацинамид. А если вас беспокоят отёки под глазами, выбирайте продукты, содержащие кофеин.