Как сохранить молодость и здоровье кожи лица. 5 эффективных советов

Кто не хочет оставаться молодым и привлекательным долгие годы? Сохранить чёткий овал лица, ясный взгляд, гладкую кожу и естественный румянец. Но время, к сожалению, неподвластно и диктует свои правила: с годами приходит увядание и понимание того, что лучше уже не будет.
Хотим вас успокоить: будет! И можно выглядеть лучше, моложе и замедлить процессы старения. Более того, не прибегая к филерам и пластической хирургии.
косметолог, журналист-копирайтер, создатель и идейный вдохновитель проекта «В ГОСТИ»
Процесс старения происходит, когда кожа теряет влагу, гидролипидная мантия истончается, замедляется выработка гиалуроновой кислоты, коллагеновых и эластиновых волокон. Есть причины неизбежные и те, которых можно избежать.
Почему стареет кожа
Неизбежно влияют:
- погодные условия (ультрафиолетовое облучение, ветер, дожди);
Что можно наладить или исправить:
- неправильный уход за кожей;
- подбор косметических средств.
Фото: istockphoto.com
Важен и тип старения. Кто-то долгие годы сохраняет чёткий овал лица, а у некоторых он «плывёт» сразу. Одни лица покрываются мелкими морщинами, другие — глубокими. Внешние факторы, конечно, тоже влияют, но ключевое тут заложено генетически.
Всего выделяют четыре типа старения:
- Мелкоморщинистый. Лицо сохраняет свои формы подтянутыми, но появляется сеточка мелких морщин.
- Усталый. Лицо выглядит осунувшимся, кожа становится тусклой, уголки рта опущены.
- Мышечный. Выраженные носогубные складки, которые появляются буквально за пару лет, пигментные пятна, черты лица становятся заострёнными и грубеют.
- Деформационный. Лицо как бы «стекает» вниз, становится оплывшим и теряет чёткость, сами черты лица долгое время остаются молодыми.
Здесь
собрали упражнения, которые помогут избавиться от морщин вокруг глаз.
Волшебной таблетки сохранения молодости, к сожалению, не существует, тут нужен исключительно комплексный подход.
Режим сна и отдыха
Не стоит недооценивать значение сна для организма — ночью клетки организма обновляются, ускоряется регенерация. Отдыхайте побольше, это важно для ровного функционирования нервной и гормональной систем.
Здоровое питание
Старайтесь питаться полезными продуктами: нежирным мясом, овощами, крупами, фруктами. Не забывайте про жиры, Омега-3 и Омега-6 кислоты и питьевой режим: пить нужно исключительно простую воду. Новомодные диеты противопоказаны: недостаток питательных веществ также провоцирует увядание.
УФ-защита
Солнечные лучи крайне негативно влияют на молодость, запуская процесс фотостарения: кожа пересыхает, покрывается пигментными пятнами и становится дряблой.
Фото: istockphoto.com
Обязательно пользуйтесь средствами с SPF-50 летом и не сидите под палящими лучами. Зимой тоже не забывайте про защиту: многие тональные кремы обогащены солнцезащитными фильтрами.
Уход за кожей
Не стоит расстраиваться при виде цен на услуги косметологии, а также дорогущие средства, главное — постоянный уход, а не время от времени. Необходимый минимум: средство для умывания, тоник, дневной и ночной кремы, маска для лица.
Какие косметические компоненты помогают продлить молодость кожи?
- Гиалуроновая кислота — вырабатывается в клетках нашего организма и притягивает воду, увлажняет и разглаживает.
- AHA-кислоты – фруктовые кислоты усиливают регенерацию, осветляют пигментные пятна, делают кожу лица свежей и подтянутой.
По ссылке
узнаете, какие ежедневные привычки замедляют процессы старения.
- Ретинол — витамин А, антиоксидант, уменьшает следы усталости.
- Пептиды — аминокислоты, которые повышают эластичность, разглаживают морщины.
Макияж
Лучше избегать насыщенных тёмных оттенков, они делают лицо грубее и старше: попробуйте nude-макияж, тональный крем предпочтительнее на жировой основе (не забывайте про SPF), а вместо стойкой помады возьмите блеск. Соблюдая эти несложные советы, отражение в зеркале будет вызывать только гордость за свою красоту и молодость.