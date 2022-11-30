Как сохранить молодость и здоровье кожи лица. 5 эффективных советов

Кто не хочет оставаться молодым и привлекательным долгие годы? Сохранить чёткий овал лица, ясный взгляд, гладкую кожу и естественный румянец. Но время, к сожалению, неподвластно и диктует свои правила: с годами приходит увядание и понимание того, что лучше уже не будет.

Хотим вас успокоить: будет! И можно выглядеть лучше, моложе и замедлить процессы старения. Более того, не прибегая к филерам и пластической хирургии.

Анна Славинская косметолог, журналист-копирайтер, создатель и идейный вдохновитель проекта «В ГОСТИ» Процесс старения происходит, когда кожа теряет влагу, гидролипидная мантия истончается, замедляется выработка гиалуроновой кислоты, коллагеновых и эластиновых волокон. Есть причины неизбежные и те, которых можно избежать.

Почему стареет кожа

Неизбежно влияют:

экология;

генетический фактор;

погодные условия (ультрафиолетовое облучение, ветер, дожди);

тип старения.

Что можно наладить или исправить:

питание;

сон;

стрессы;

питьевой режим;

неправильный уход за кожей;

подбор косметических средств.

Фото: istockphoto.com

Важен и тип старения. Кто-то долгие годы сохраняет чёткий овал лица, а у некоторых он «плывёт» сразу. Одни лица покрываются мелкими морщинами, другие — глубокими. Внешние факторы, конечно, тоже влияют, но ключевое тут заложено генетически.

Всего выделяют четыре типа старения:

Мелкоморщинистый. Лицо сохраняет свои формы подтянутыми, но появляется сеточка мелких морщин. Усталый. Лицо выглядит осунувшимся, кожа становится тусклой, уголки рта опущены. Мышечный. Выраженные носогубные складки, которые появляются буквально за пару лет, пигментные пятна, черты лица становятся заострёнными и грубеют. Деформационный. Лицо как бы «стекает» вниз, становится оплывшим и теряет чёткость, сами черты лица долгое время остаются молодыми.

Здесь собрали упражнения, которые помогут избавиться от морщин вокруг глаз.

Волшебной таблетки сохранения молодости, к сожалению, не существует, тут нужен исключительно комплексный подход.

Режим сна и отдыха

Не стоит недооценивать значение сна для организма — ночью клетки организма обновляются, ускоряется регенерация. Отдыхайте побольше, это важно для ровного функционирования нервной и гормональной систем.

Здоровое питание

Старайтесь питаться полезными продуктами: нежирным мясом, овощами, крупами, фруктами. Не забывайте про жиры, Омега-3 и Омега-6 кислоты и питьевой режим: пить нужно исключительно простую воду. Новомодные диеты противопоказаны: недостаток питательных веществ также провоцирует увядание.

УФ-защита

Солнечные лучи крайне негативно влияют на молодость, запуская процесс фотостарения: кожа пересыхает, покрывается пигментными пятнами и становится дряблой.

Фото: istockphoto.com

Обязательно пользуйтесь средствами с SPF-50 летом и не сидите под палящими лучами. Зимой тоже не забывайте про защиту: многие тональные кремы обогащены солнцезащитными фильтрами.

Уход за кожей

Не стоит расстраиваться при виде цен на услуги косметологии, а также дорогущие средства, главное — постоянный уход, а не время от времени. Необходимый минимум: средство для умывания, тоник, дневной и ночной кремы, маска для лица.

Какие косметические компоненты помогают продлить молодость кожи?

Гиалуроновая кислота — вырабатывается в клетках нашего организма и притягивает воду, увлажняет и разглаживает.

AHA-кислоты – фруктовые кислоты усиливают регенерацию, осветляют пигментные пятна, делают кожу лица свежей и подтянутой.

По ссылке узнаете, какие ежедневные привычки замедляют процессы старения.

Ретинол — витамин А, антиоксидант, уменьшает следы усталости.

Пептиды — аминокислоты, которые повышают эластичность, разглаживают морщины.

Макияж

Лучше избегать насыщенных тёмных оттенков, они делают лицо грубее и старше: попробуйте nude-макияж, тональный крем предпочтительнее на жировой основе (не забывайте про SPF), а вместо стойкой помады возьмите блеск. Соблюдая эти несложные советы, отражение в зеркале будет вызывать только гордость за свою красоту и молодость.