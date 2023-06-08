Диетологи оправдали картофель: специалисты подтвердили, что овощ подходит для похудения

Любимый многими гарнир с высоким содержанием углеводов обычно первыми вычёркивают из рациона при попытках снизить вес. Но для похудения отказываться от него полностью вовсе не обязательно. Всего один секрет приготовления картофеля сможет изменить калорийность и сделать его полезным для организма.

Эксперты из Немецкого общества питания утверждают, что блюда из овоща просто стоит употреблять охлаждёнными. Если подождать пока порция картофельного пюре остынет, за это время в ней образуется устойчивый крахмал. А этот элемент только улучшит ваше самочувствие.

После охлаждения такие блюда станут даже полезными для пищеварения. Устойчивый крахмал когда попадает в толстую кишку, ведёт себя там как клетчатка. Он укрепляет микрофлору кишечника и налаживает процесс расщепления пищи.

Кроме того, устойчивый крахмал снижает уровень инсулина. Чаще всего мы избегает этого гарнира, как раз опасаясь повышения уровня сахара в крови. Но если употреблять его охлаждённым, скачка инсулина не произойдёт, и вы надолго останетесь сытыми.

Также у этого продукта после изменения температуры понизится пищевая ценность. Получится ещё и сэкономить калории. Ещё у устойчивого крахмала есть свойство укреплять метаболизм, так что такое блюдо будет идеальным для похудения.

Безусловно, речь не идёт об охлаждении картофеля в морозильной камере. Достаточно просто оставить блюдо остыть после приготовления.