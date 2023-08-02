54-летняя Дженнифер Лопес показала результаты своих тренировок на фото в бикини

54-летняя Дженнифер Лопес произвела фурор. В конце июля певица отметила свой день рождения, опубликовав в соцсетях видео с вечеринки и соблазнительным танцаем на столе. Теперь же звезда порадовала подписчиков откровенными снимками в нижнем белье. Так она решила поздравить всех с началом новой недели.

На фото Джей Ло продемонстрировала рельефный пресс. Певица позировала в голубом комплекте белья, шёлковом халате и туфлях на шпильке в гримёрной. В 54 года она продолжает следить за своей фигурой, интенсивно тренироваться и придерживаться правильного питания.

Дженнифер Лопес Фото: @jlo

Дженнифер Лопес Фото: @jlo

Фанаты пришли в восторг от опубликованных кадров, восхваляя выдержку и красоту звезды. Многим даже трудно поверить, что перед ними мать двоих детей, а не молодая девушка:

То, что ей 54 кажется невероятным. Я никогда не видела, чтобы кто-то в эти года выглядел также хорошо.