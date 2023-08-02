54-летняя Дженнифер Лопес показала результаты своих тренировок на фото в бикини

54-летняя Дженнифер Лопес произвела фурор. В конце июля певица отметила свой день рождения, опубликовав в соцсетях видео с вечеринки и соблазнительным танцаем на столе. Теперь же звезда порадовала подписчиков откровенными снимками в нижнем белье. Так она решила поздравить всех с началом новой недели.
На фото Джей Ло продемонстрировала рельефный пресс. Певица позировала в голубом комплекте белья, шёлковом халате и туфлях на шпильке в гримёрной. В 54 года она продолжает следить за своей фигурой, интенсивно тренироваться и придерживаться правильного питания.
Дженнифер Лопес
Фото: @jlo
Дженнифер Лопес
Фото: @jlo
Фанаты пришли в восторг от опубликованных кадров, восхваляя выдержку и красоту звезды. Многим даже трудно поверить, что перед ними мать двоих детей, а не молодая девушка:
То, что ей 54 кажется невероятным. Я никогда не видела, чтобы кто-то в эти года выглядел также хорошо.
- 2 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 1 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 31 июля 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
11:30
-
06:30
- 30 июля 2023
-
14:40
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 29 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 28 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30