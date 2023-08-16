Виктория Бекхэм показала, как занимается спортом с дочерью

Заядлая спортсменка теперь привлекает к спорту не только мужа, но и детей. В звёздной семье любовь к спорту прививают с юных лет.
Харпер присоединилась к звёздной маме на занятии с её новым персональным тренером, Бобби Ричем. Виктория поделилась результатами 12-летней дочери, которая не отставала от модельера на изнурительной силовой тренировке.
Виктория Бекхэм
Фото: @victoriabeckham
Инструктор по фитнесу Бобби Рич поменял фитнес-рутину звезды. Раньше Виктория делала акцент на кардио: много бегала и ходила пешком. Она избегала силовых тренировок, потому что боялась выглядеть мускулистой.
Бобби Рич, в прошлом профессиональный спортсмен, убедил модельера изменить тактику и перейти на занятия с поднятием тяжестей. Виктория согласилась, и, судя по результатам на фото в социальных сетях, не зря. Её фигура выглядит подтянутой.
Поэтому теперь к тренировкам подключается не только муж звезды. Харпер не отстаёт от мамы. Кадры с тренировок Виктория подписала так:
Зацените моего маленького партнёра по спортзалу на тренажёре!!!
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