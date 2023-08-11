«Фитнес — возможность побыть наедине с собой»: Джилл Байден рассказала про свои тренировки

Супруга самого пожилого президента США — большой любитель спорта. Джилл Байден 72 года, но она тренируется почти каждое утро. Привычка регулярно заниматься спортом у неё появилась с детства, поэтому даже в непростых условиях работы она находит возможность поддерживать уровень активности.

По словам Джилл, фитнес для неё — большой источник энергии, поэтому она занимается ежедневно. В интервью для Women's Health первая леди США рассказала, что начинает каждое утро в 5:45 утра. В это время она кормит собаку и кошку, а также выгуливает немецкую овчарку, Коммандера. Это простая активность, которая уже вошла в привычку, задает настроение всему дню.

Мне нужно побыть самой с собой и обрести внутреннюю силу, чтобы я могла быть сильной для всех остальных.

Кроме того, Джилл обожает велосипед. Она тренируется на тренажёре дома или катается на улице, когда есть такая возможность. Ещё она занимается челночным бегом прямо на ступеньках Белого дома.