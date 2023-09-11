3000 бёрпи за месяц: блогер поделился результатами эксперимента. Фото до и после

Фитнес-блогер Лори Шоу провёл месячный эксперимент в своих соцсетях. Австралиец в течение 30 дней выполнял 100 бёрпи (отжимания с прыжком) в день. Он хотел выяснить, какое влияние оказывает упражнение на физическое состояние.

Мужчина признался, что изменения и ощущения варьировались регулярно. Этот эксперимент был, скорее, психологическим вызовом. Однако результаты блогера наглядно показали, как ежедневные упражнения могут принести заметные результаты.

Лори Шоу Фото: @LaurieShaw

Я в восторге от этих занятий. По ощущениям, это хорошее сочетание мышечной нагрузки — отжимания, плечи, грудь — с аэробным фитнесом.

1 день, @LaurieShaw 30 день, @LaurieShaw

В первый раз Лори выполнил тренировку за 10 мин 40 сек. Под конец месяца его время значительно сократилось. На бёрпи он потратил ровно семь минут в последний день испытания. Кроме того, Шоу сбросил 1,2 кг веса.