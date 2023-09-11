3000 бёрпи за месяц: блогер поделился результатами эксперимента. Фото до и после
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Фитнес-блогер Лори Шоу провёл месячный эксперимент в своих соцсетях. Австралиец в течение 30 дней выполнял 100 бёрпи (отжимания с прыжком) в день. Он хотел выяснить, какое влияние оказывает упражнение на физическое состояние.
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Мужчина признался, что изменения и ощущения варьировались регулярно. Этот эксперимент был, скорее, психологическим вызовом. Однако результаты блогера наглядно показали, как ежедневные упражнения могут принести заметные результаты.
Лори Шоу
Фото: @LaurieShaw
Я в восторге от этих занятий. По ощущениям, это хорошее сочетание мышечной нагрузки — отжимания, плечи, грудь — с аэробным фитнесом.
В первый раз Лори выполнил тренировку за 10 мин 40 сек. Под конец месяца его время значительно сократилось. На бёрпи он потратил ровно семь минут в последний день испытания. Кроме того, Шоу сбросил 1,2 кг веса.
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