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54-летняя Дженнифер Энистон поделилась простыми советами продления молодости

54-летняя Дженнифер Энистон поделилась простыми советами продления молодости
Секреты стройности Дженнифер Энистон
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Знаменитая актриса Дженнифер Энистон поделилась своими секретами поддержания подтянутой фигуры и здорового образа жизни. В 54 года она продолжает оставаться энергичной и стройной.

Ежедневно звезда употребляет достаточное количество воды, занимается физической активностью, питается цельными продуктами и следит за режимом сна.

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Каждый раз тренировки актрисы проходят по-разному. Она с нетерпением ждёт сложных упражнений, чувствуя себя сильнее и комфортнее в своём теле. Также Энистон призывает умеренно потреблять новости, чтобы избегать лишнего стресса и тревожных моментов.

Следить за режимом сна и высыпаться для меня сложнее всего, но я стараюсь этого придерживаться. Это очень важно для меня. Также я тщательно слежу за тем, что смотрю по телевизору.
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