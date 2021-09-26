Какая вода полезнее: сырая, кипячёная или минеральная?

Отличается ли кипячёная вода от сырой и минеральной? Можно ли её смешивать?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Пейте много воды, не забывайте поддерживать водный баланс, обязательно берите воду на тренировку. Эти советы звучат из каждого утюга — и с ними не поспоришь. Но какую именно воду нужно пить? Есть ли разница между кипячёной и сырой, обычной и минеральной?

Лидия Квашнина нутрицолог Самое главное — ежедневный объём воды должен составлять 30 мл на 1 кг веса.

Что влияет на качество сырой воды?

Кипячёной водой мы пользуемся при употреблении напитков: чай, кофе и т. д. Но когда речь идёт о соблюдении питьевого режима, имеется в виду именно качественная сырая вода.

Качество воды определяется следующими показателями:

химический состав: вода не должна содержать патогенных бактерий, тяжёлых металлов;

вода не должна содержать патогенных бактерий, тяжёлых металлов; pH воды — водородный показатель , который отражает концентрацию свободных ионов водорода в воде и показывает степень кислотности и щёлочности воды. Идеальный pH для воды — 7,5-8,0. Если же показатель ниже 7,5, то такая вода будет закислять организм, нарушая баланс;

, который отражает концентрацию свободных ионов водорода в воде и показывает степень кислотности и щёлочности воды. Идеальный pH для воды — 7,5-8,0. Если же показатель ниже 7,5, то такая вода будет закислять организм, нарушая баланс; мягкость — определяют по степени жёсткости, она не должна превышать значения 7 (если на чайнике есть налёт, значит, вода жёсткая от неорганических минералов);

ОВП — окислительно-восстановительный потенциал стабильности воды (контролировать можно специальным датчиком ОВП). Это то, какое количество окислителей и восстановителей содержится в той или иной жидкости — измеряется количество электронов. Процессы жизнедеятельности организма происходят в биологически активной среде с показателями ОВП. Чем более отрицательно заряжена вода, тем легче ей зайти в клетку;

Фото: unsplash.com/@kimdonkey

ионизация — процесс, в котором атом или молекула отдаёт или забирает электрон у другого атома или молекулы. Ионизаторы применяются для насыщения питьевой воды активными ионами водорода, а также минералами: ионами магния, калия, кальция, цинка и другими. В результате вода становится щелочной (рН равен 8-9) и отрицательно заряженной. То есть вода возвращается к своей природной структуре;

— процесс, в котором атом или молекула отдаёт или забирает электрон у другого атома или молекулы. Ионизаторы применяются для насыщения питьевой воды активными ионами водорода, а также минералами: ионами магния, калия, кальция, цинка и другими. В результате вода становится щелочной (рН равен 8-9) и отрицательно заряженной. То есть вода возвращается к своей природной структуре; поверхностное натяжение воды — чем ближе этот показатель к значению 43, тем проще воде проникнуть в клетку.

Пить сырую воду натощак не только можно, но и нужно — чистую и качественную, которая прошла несколько ступеней очистки, если она из-под крана, или от надёжного производителя, если бутилированная.

По разным показаниям здоровья можно рекомендовать пить воду разной температуры: от прохладной до тёплой.

Лидия: Воздержаться от сырой воды стоит при расстройствах желудочно-кишечного тракта. А что касается фильтрации, стоит отдавать предпочтение проточному фильтру, так как в нём не происходит застоя воды.

Можно ли кипятить воду несколько раз?

Основная цель кипячения воды — уничтожение вредных и болезнетворных микроорганизмов, которые погибают при высоких температурах. Собственно, это происходит в первый раз. Во время второго кипячения интенсивно выделяется водяной пар: вода испаряется, а концентрация минеральной составляющей повышается. Это способно нанести вред здоровью, предупреждает нутрициолог.

Лидия: В воде, помимо минеральных веществ, солей, щелочных и кислотных радикалов, содержатся атомы водорода и кислорода. В процессе интенсивного испарения водяного пара атомарный водород оседает на дно, увеличивая плотность жидкости.

Фото: unsplash.com/@ryanjvr98

Кроме того, при повторном или длительном кипячении содержащийся в воде активный хлор вступает в реакцию с остатками органических веществ и минеральными растворёнными веществами. Что может получиться в результате такой реакции, трудно предсказать. Многократное кипячение воды приводит к увеличению вариантов химических реакций — их результатом может стать появление канцерогенов (они способны провоцировать развитие злокачественных опухолей).

Почему стоит консультироваться с врачом, чтобы пить минеральную воду?

Минеральной вода считается, если её добыли из какого-то источника в недрах земли. Минеральная вода делится на столовую, лечебно-столовую и лечебную.

Столовая имеет слабую степень минерализации — меньше 1 г на литр. В ней мало биологически активных веществ и минеральных солей. Поэтому её можно пить любому человеку сколько угодно.

Лечебно-столовая минеральная вода, у которой минерализация выше — от 1-10 г на литр. И эту воду относительно здоровому человеку можно пить курсами не более трёх недель подряд.

Лечебные минеральные воды назначаются только врачом и только по показаниям. Например, с целью коррекции, то есть если у человека есть болезнь.